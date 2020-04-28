今年开始招生！华农获批首个中外合作办学机构

广州都柏林国际生命科学与技术学院办学总规模为720人，每年招收180人，纳入国家普通高等学校招生计划，2020年开始招生。

南方网讯（记者/柯丹洁）据华南农业大学官方微信公众号发布，4月26日，教育部致函广东省人民政府，同意设立华南农业大学广州都柏林国际生命科学与技术学院。该学院是华南农业大学与爱尔兰都柏林大学联合申报的非独立法人中外合作办学机构，是两校2012年以来成功举办教育部中外合作办学项目的升级版。

广州都柏林国际生命科学与技术学院办学总规模为720人，每年招收180人，纳入国家普通高等学校招生计划，2020年开始招生。学院开设生物科学、食品质量与安全、园艺三个本科专业，采取双注册、双学位、“4+0”培养模式，实现不出国留学。学生完成规定学业后，可获得华南农业大学本科毕业证书、学士学位证书，以及爱尔兰都柏林大学相应的学士学位证书。

爱尔兰都柏林大学（University College Dublin）创立于1854年，是爱尔兰规模最大、国际化程度最高的大学，以其高质量的教育标准和开创性的研究闻名于世，是爱尔兰最顶尖的两所大学之一, 也是欧洲顶级的研究型大学，其农林学科位于世界顶尖水平。华南农业大学具有110年办校历史，是广东省和农业部共建“211工程”大学、广东省高水平大学重点建设高校，农林学科在2020年3月QS世界大学学科排名中，名列全球第30名。植物学与动物学、化学、农业科学、材料科学、微生物学、生物学与生物化学、环境科学与生态学、工程学8个学科进入ESI世界排名前1%。

学院依托两校优势学科设立，强强联合、优势互补，将国外优质教育资源有效融合到人才培养全过程，形成与国际接轨的人才培养体系，培养既精通专业又兼具国际视野与国际竞争力的高素质应用型国际化卓越农林创新人才。

广州都柏林国际生命科学与技术学院的获批是学校贯彻落实全国教育外事工作会议精神，加快和扩大新时代教育对外开放，和学校第十三次党代会精神，全面开启农业特色世界一流大学建设新征程，实现中外合作办学转型升级、提质增效的重要举措，具有里程碑式的意义。将大大提升学校教育国际化水平和整体竞争力，为促进“新农科”和“双一流”建设，打造面向世界的南方教育高地和粤港澳大湾区发展战略提供强大动力。

据了解，华南农业大学与都柏林大学合作办学招生生源充足， 生源质量好，毕业深造率高。已有百余位学子赴都柏林大学学习交流。首届“生物科学专业中外合作办学项目” 的学生85%被伦敦大学、帝国理工学院、伦敦国王学院等世界名校录取继续深造 。“华农最牛毕业班” ：85%的学生被世界名校录取，人均4个offer！

华南农业大学风光

爱尔兰都柏林大学风光

华南农业大学 都柏林大学合作历程

2009年，学校和都柏林大学签署合作备忘录和学生交流项目协议书。2010年，开展“3.5+0.5+1”项目和本科生交换项目。2012年，生物科学专业中外合作办学项目获教育部批准。2015年，两校续签合作协议。

2016、2017年两校分别签署了食品科学与园艺专业2+2联合培养项目协议。

2018年4月24日，应全国人大常委会委员长栗战书邀请，爱尔兰众议长肖恩·欧法雷尔阁下率团访华，首站到访华南农业大学。他表示支持并期待着两校继续夯实推进相关合作。

2019年2月25日，我校校长刘雅红教授率团访问都柏林大学，并与都大校长Andrew Deeks共同签署了两校合作办学机构协议书。

2019年3月21日，爱尔兰教育与技能部部长乔·麦克休在爱尔兰驻华大使李修文的陪同下率团访问我校，他表示爱尔兰教育与技能部愿意为双方在多领域、深层次的合作提供更多支持与帮助。

2019年7月9日，全国人大常委会副委员长张春贤率团访问爱尔兰，并考察都柏林大学Lyons农场。他详细了解了都柏林大学农业与食品学院与华南农业大学开展的合作，并对双方合作表示支持。