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@广州学生家长，防疫“宝典”来了

2020-04-28 08:41 来源：南方网
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　　日前，广州市教育局、广州市卫生健康委根据学生、家长、学校工作人员不同角色的防控要求，编制了学生返校防疫“三大宝典”——新冠肺炎防控学生手册、家长手册、学校手册，确保学子们安全、平稳、有序返校。

　　返校防疫第一宝典为学生手册。（详情请点击：《广州发布新冠肺炎防控家长手册》学生手册分学段指导中小学生和大中专学生加强新冠肺炎疫情防控，明确学生学习、生活、出行等场景的防护重点和每日健康管理内容，提醒学生做好个人防控，强调戴口罩、勤洗手，不聚集、不扎堆、不串班，同时要规律作息，科学用眼，合理膳食，坚持锻炼，密切关注自身健康状况，有不适及时报告。指导走读生保持家校“两点一线”，不在校外托管、午休，不在外逗留、聚会；指导住宿生严格遵守学生外出管理纪律，外出必须严格履行请、销假手续，销假时如实登记外出行程轨迹。

　　返校防疫第二宝典为家长手册（点击查看详情）。家长手册倡议家长以身作则，监护好孩子的健康。申请穗康“学生健康卡”，每天上报孩子个人健康状况。教育提醒孩子交通出行和在校期间要做好个人防护，不安排孩子校外托管，不在外面就餐。帮助孩子养成良好的生活和卫生习惯，保持家庭卫生和通风。同时倡导家长不聚餐，做好个人防护，与孩子一起掌握正确的防控知识，不信谣、不传谣。

　　返校防疫第三宝典为学校手册。学校手册根据学校疫情防控工作分工，为校领导、教师、校医、食堂从业人员、安保、宿管等关键岗位分别量身定制一套返校复课工作指引。明确了校园防控人人有责，倡导每位教职员工加强自我健康管理，做好每日健康上报，注意防范返校复课过程的感染风险点，保障自身安全。要求各岗位人员根据自身职责，围绕校园疫情防控工作要点，分别落实组织领导、师生健康信息收集、人员物资保障、卫生清洁消毒、教学管理、健康教育、返校条件把关、应急处置等工作。

　　广州市教育局相关负责人提醒，请各位老师、学生及家长及时查收“宝典”，逐一谨记，迎接返校。

　　【记者】马立敏

　　【通讯员】穗教宣

编辑： 罗予岐

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