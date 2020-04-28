“云签约”！这两所学校签署就业创业工作“一帮一”行动协议！

4月27日下午，华南理工大学和武汉科技大学毕业生就业创业工作“一帮一”行动启动会暨帮扶协议签订仪式在两校同时举行。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/祝和平）珠水相映，青山成辉！4月27日下午，华南理工大学和武汉科技大学毕业生就业创业工作“一帮一”行动启动会暨帮扶协议签订仪式在两校同时举行。华南理工大学党委书记章熙春、武汉科技大学党委书记孔建益见证签约仪式并致辞。华南理工大学副校长李正、武汉科技大学党委副书记孙国胜代表双方高校举行“云签约”“云握手”。

会上，华南理工大学党委书记章熙春表示，将充分调动学校优质资源力量，按照教育部“六共”要求，逐一落实帮扶任务，与武汉科技大学在就业信息、就业渠道、就业指导、教学资源、创业实践、就业管理等方面建立联动机制，共同提升毕业生就业创业指导与服务水平，全力促进华南理工大学和武汉科技大学毕业生顺利毕业、尽早就业，为确保全国高校毕业生就业大局稳定作出更大贡献。

为了推动相关学院对接，帮助武汉科技大学毕业生获取更加丰富、更加精准的就业信息服务，会上，双方高校的材料、化工、经济、计算机、环境等首批5个学院也签署了学院层面的帮扶协议。

据介绍，教育部办公厅4月8日印发通知，启动实施全国高校与湖北高校毕业生就业创业工作“一帮一”行动。“一帮一”行动充分考虑了学校办学类型、就业工作特点和受援高校需要。首批确定48对高校开展帮扶行动。时间定为2020年4月至9月，并将根据疫情防控安排适时调整。根据通知精神，华南理工大学与武汉科技大学建立结对帮扶机制。

4月17日下午，两校就业、创业部门召开网络视频交流会，探讨建立学生就业创业工作联动共享机制。华南理工大学将与武汉科技大学在共享用人单位信息、联合举办招聘会、共同发动校友资源、共享就业和实习信息、加大宣传推介、开放个性化咨询、开展培训提升就业指导能力、落户粤港澳大湾区政策咨询以及创新创业教育开展等方面深度对接。

华南理工大学第一时间就制定了详细的行动方案，建立了“一帮一”就业创业帮扶领导小组和工作组，大力推进“一帮一”行动落地落实，做出成效。在共同拓展就业渠道方面，华南理工大学已经邀请武汉科技大学于4月17日-24日联合协办 “天河企聘”IT人才专场公益线上招聘会，共有204家企业参加；4月28-29日，华南理工大学将联合广州市天河区七高校举办的2020届毕业生“7+2”联合空中双选会，邀请武汉科技大学以及湖北第二师范学院共同参与。4月29日，联合武汉科技大学举办2020届华南理工大学&武汉科技大学校友企业（单位）线上招聘会暨在校生实习线上见面会。在共同加强就业指导方面，华南理工大学的个性化咨询已经全面向武汉科技大学开放，已有15名武科学子预约，“求职训练营”共有207名武科学生参加简历优化、自我介绍、实习经历描述、职业规划等方面的求职技巧专项培训，已经线上打卡两天。在共享优质教学资源方面，华南理工大学已建成的精品线上教学资源，包括56门MOOC（慕课）、9个虚拟仿真实验教学项目已经全部对武汉科技大学免费开放，其中包括企业战略管理、互联网金融、思维与逻辑、管理统计学等热门双创课程，为武汉科技大学学生提供优质的双创教育资源。

据悉，疫情发生后，华南理工大学把学生就业工作全部转到线上，推出毕业生一站式求职服务云平台，从就业指导、招聘活动到就业手续实现毕业生线上就业全流程再造，学校适时推出《关于做好2020届毕业生就业工作的通知》，提出22条工作措施，进入抵抗疫情冲击的“免疫”模式，提供岗位超过18万个，确保毕业生就业工作有序推进。目前，毕业生就业进展总体平稳，就业水平与往年基本持平。

附:首批5个对口帮扶学院

华南理工大学 武汉科技大学

材料科学与工程学院 材料与冶金学院

化学与化工学院 化学与化工学院

经济与贸易学院 文法与经济学院

计算机科学与工程学院 计算机科学与技术学院

环境与能源学院 资源环境与工程学院