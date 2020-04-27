学校食堂要管 周边摊贩也要管

4月27日，广东省高三、初三年级学生即将返校。为切实做好学校和校园周边食品安全监管工作，广东各地市场监管部门提前谋划、多措并举强化监管，确保疫情防控期间学校食堂和校园周边食品安全监管落实到位，全力守护师生“舌尖上的安全”。

南方日报讯 （记者/王佳欣 通讯员/粤市监）4月27日，广东省高三、初三年级学生即将返校。为切实做好学校和校园周边食品安全监管工作，广东各地市场监管部门提前谋划、多措并举强化监管，确保疫情防控期间学校食堂和校园周边食品安全监管落实到位，全力守护师生“舌尖上的安全”。

全面落实学校食品安全主体责任

为筑牢校园食品安全战“疫”防线，广州、深圳、江门等地市场监管部门督促学校严格按照相关指引要求全面落实食品安全主体责任。在广州，当地市场监管部门要求学校全面检查并清理食品及食品添加剂、调味料和食品相关产品，确保食材安全，规范加工熟食食品，避免食物交叉污染；督导检查学校食堂做好设施设备的保洁消毒，特别是学生餐饮用具要进行严格消毒后才能使用。同时，督导学校根据实际情况适当延长供餐时间，错峰分批就餐，控制好就餐人数，避免聚集性就餐，最大限度防范风险。

在深圳，当地市场监管部门落实学校校长（园长）负责制，各校主要领导应组织对学校食堂及供餐单位开展全面的风险隐患排查。采取校外配餐的学校，要严格按照《深圳市市场和质量监督管理委员会 深圳市教育局关于规范全市学校校外集体配餐管理工作的通知》要求，落实校外集体配餐单位的遴选和监督，建立并落实配餐接收、分餐等各项配餐管理制度，不得选择未达到食品安全量化A级要求的单位（生产企业除外）进行供餐。此外，学校应依据省教育厅制定的《广东省学校食堂每日自查要点表》完成日常食品安全自查，上报“广东省学校食品安全监管系统”并按照学校食品安全与营养健康管理工作有关要求，落实学生餐营养配餐工作和学校相关负责人陪餐制度，做好陪餐记录和填写陪餐评价表，及时发现和解决集中用餐过程中存在的问题。

为了让学生吃得更安全放心，江门市869家学校接入“邑校食安”阳光餐饮平台，对校园食品安全进行全过程智慧监管，市场监管、教育部门和学校、家长可通过不同端口，随时掌握学校食堂情况，对食品库房、清洗消毒、烹饪加工、食品留样等关键环节进行实时监督。

开展校园周边食品安全专项检查

针对校园周边的食品安全监管，韶关、茂名、云浮等地开展了专项检查。据介绍，云浮市市场监管局要求学校周边食品经营单位加强从业人员疫情防控知识培训。严格从业人员健康管理，落实每日岗前健康检查、佩戴口罩、手部清洁消毒等防护措施，对就餐人员实施体温监测。要求学校及其周边至少200米范围内所有经营者（含流动摊贩）及从业人员要参加新冠肺炎核酸检测，未参加核酸检测或核酸检测结果不符合要求的，一律不得营业。

在韶关，执法人员进入学校周边餐饮店后厨查看设备是否定期维护消毒清洗、是否及时清理过期、临期、变质食品原料、“三防”设施是否有破损，从业人员是否持有效的“健康证明”上岗，并现场指导进行防疫知识培训，确保从业人员具备防护技能。要求从业人员必须每天测量体温，佩戴口罩，有乏力、发热、咳嗽等症状或者有碍食品安全病症的，立即调离工作岗位。

茂名市市场监管局对各学校周边餐饮店、食品店现场督查验收，重点检查从业人员健康证和疫情防控知识培训以及库存食材清查情况，对脏乱差及无证照企业作出责令停业整改。