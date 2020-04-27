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全球英才招募 华工广州国际校区启动师资云招聘

2020-04-27 08:53 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/蓝元）近日，华南理工大学广州国际校区面向全球，在学校官方微信公众号和校区网站上正式公布了2020年春季师资招聘计划。本次师资招聘采用云招聘形式，实行线上报名方式，招聘涉及生物医学科学与工程学院、吴贤铭智能工程学院、分子科学与工程学院和微电子学院，涵盖但不限于生物材料、人工智能、分子设计与合成、毫米波/射频/模拟集成电路设计等交叉前沿学科方向。招聘启事可进入“华南理工大学广州国际校区”官网查阅。

　　据悉，广州国际校区已全面实行以预聘长聘教职制（Tenure Track）为核心的教师聘用制度，此次教研系列师资招聘分设预聘岗位（助理教授、副教授）和长聘岗位（副教授、教授），招聘人数不限，报名长期有效。

　　对于心目中的“千里马”，华南理工大学广州国际校区提供了一系列的待遇。在工作条件上，校区为入职人员提供充足的科研场地；根据学科差异，提供相应有竞争力的科研启动经费；保障研究生招生指标；提供科研助手；推荐申报教育部、广东省、广州市的各项人才政策。

　　在生活条件上，校区参照国际一流大学相应职位，提供有竞争力的协议薪酬，其中对于已获得国际一流大学教职职位的申请人，薪酬按“一事一议”议定；提供校区人才公寓或广州市人才公寓；根据广东省、广州市相关政策，符合条件者可获批100万—1000万人民币的住房补贴；子女可入读华工附属中、小、幼 ，全面建成后的广州国际校区校区将配备幼儿园、小学。此外，按规定享受华南理工大学相关福利待遇

　　华南理工大学广州国际校区地处广州国际创新城南岸核心区，占地面积约1700亩，一期校园已于2019年9月启用，2021年将全面建成。校区首开中国部、省、市、校四方共建之先河，依托学校优势学科资源和理工特色，聚焦国际前沿交叉学科，采取“以我为主、国际协同”的办学机制，与国(境)外著名高校开展合作。校区定位高水平、国际化、研究型和理工特色，分步建设10个新工科学院，首期重点打造先进材料、生命科学、人工智能与高端制造、微电子学与固体电子学四大学科群，现已成立生物医学科学与工程学院、吴贤铭智能工程学院、分子科学与工程学院、微电子学院和多个研究院，增设多个新兴学科方向，已形成完整的本、硕、博，在地国际化的人才培养体系。

 

编辑： 罗予岐

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