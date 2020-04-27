广东首批187万学生今起返校复课

深圳416所、汕头308所、惠州294所、揭阳289所、茂名252所……近日，广东各地公布首批可返校学校名单，迎接187万名高三初三学生返校复课。

南方网讯 深圳416所、汕头308所、惠州294所、揭阳289所、茂名252所……近日，广东各地公布首批可返校学校名单，迎接187万名高三初三学生返校复课。

省教育厅此前发布通知，经省新冠肺炎疫情防控指挥部研究决定，全省各级各类学校学生自4月27日起分期、分批、错峰返校。接到通知后，全省各地争分夺秒打响“准备战”，储备防疫物资、组织模拟演练、摸查师生健康情况，确保学生平稳、安全、有序返校复课。

返校复课，防疫物资是基本保障。曾一度短缺的防疫物资，各地优先保障学校、师生的需求，深圳学校增配大型红外测温仪，为师生每人每天供应2个口罩；广州、珠海学生不需摇号，便可在互联网便捷申购口罩；中山、江门定制校园公交专线，做到“家门到校门”上下学。

“按照两周使用量，学校储备了24500个口罩、1000瓶洗手液，学生往返课室、宿舍都能进行手部消毒。”广东华侨中学校长李子良说。

返校复课，应急处置是必备能力。全省学校先后开展至少两次疫情防控模拟演练，提高应急处置能力、优化工作流程、优化校园安排，严防发生校园聚集性疫情。

汕头市第一中学在校门口设置4条通道，教职工扮演学生测温；潮州市昌黎路小学模拟一学生感到身体不适的应急处置步骤；茂名市愉园中学对个别没有规范佩戴口罩的学生及时提醒，对没有佩戴口罩的学生发放口罩……

广州市玉岩中学校长印贤文说，我们进行了3次疫情防控演练，不断完善流程、推敲细节，坚决把疫情阻挡在校门之外。

返校复课，健康信息是防护网。广州、深圳、佛山、珠海对首批返校师生进行精准的健康筛查，建立健康信息档案；河源、肇庆师生统一使用“粤康码”，每日进行健康信息申报。

“广东以最大努力、最严措施、最快速度，推进防控措施，全力确保返校师生安全和健康。”省教育厅副厅长王创说，全省21个地市和可返校学校都已成立疫情防控领导小组，落实责任人，与属地卫生健康部门建立联防联控工作机制。

省卫生健康委副主任周紫霄介绍，广东全面落实“三个一律”：复课前全体人员一律发放一份健康告知书；近期从湖北或境外返粤的人员复课前一律开展一次核酸检测；排查发现的红黄码或无码师生，一律按要求实行集中或居家隔离医学观察14天，并做核酸检测。

“准备好啦！欢迎回来！”今天，广东高三初三学生将回到熟悉的校园，挥洒青春热情，追逐青春梦想。