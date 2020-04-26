2020年广东中考体育工作安排公布！6月8日前不开考！

4月26日，广东省教育厅就2020年初中毕业生升学体育考试相关事宜发布通知。通知指出，广东省各市2020年初中毕业生升学体育考试框架、总分及统一测试分值保持不变。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）4月26日，广东省教育厅就“2020年初中毕业生升学体育考试相关事宜”发布通知。通知指出，广东省各市2020年初中毕业生升学体育考试框架、总分及统一测试分值保持不变。

通知指出，将统一测试项目中的必考项目（男子1000米、女子800米和游泳）调整为选考项目。各市原定考试方案中的选考项目与男子1000米、女子800米和游泳构成学生选考项目库，原则上不新增项目。统一测试项目数要与原定考试方案保持一致，学生从选考项目库中选取同等数量的项目进行测试计分。非统一测试内容维持各市原定方案。

各市教育行政部门要审慎研究确定今年初中毕业生升学体育考试时间（开考时间原则上不早于6月8日）和选考项目库，在广泛调研、科学论证的基础上制定具体实施方案，并加强政策解读和宣传，及时回应社会关切。各市要向社会公布考试实施方案，并向省教育厅报备。各市要把师生生命安全和身体健康放在第一位，指导学校认真做好学生居家和学校体育锻炼的衔接，科学、安全开展体育课教学和学校体育活动，降低体育考试过程中的运动伤害风险。要按照疫情防控要求，做好中考体育组织实施和考试期间应急处置预案。在满足考试组织和疫情防控要求的基础上，可适当增加考点，进一步调整细化考试流程，尽可能降低聚集风险，确保2020年初中毕业生升学体育考试平安、顺利进行。