进校门先消毒测温 食堂用餐一人一桌

下周一，广东初三、高三的学生即将返校，目前学校的疫情防控工作开展得怎么样了？24日上午9时，广东省卫生监督所联合广州市以及广州市荔湾区、天河区卫生监督所，对所辖地区各1所寄宿制中学的疫情防控工作进行专项监督执法检查。

南方日报讯 （记者/吴淑斌 通讯员/粤卫信）下周一，广东初三、高三的学生即将返校，目前学校的疫情防控工作开展得怎么样了？24日上午9时，广东省卫生监督所联合广州市以及广州市荔湾区、天河区卫生监督所，对所辖地区各1所寄宿制中学的疫情防控工作进行专项监督执法检查。

记者跟随检查组进入广东实验中学荔湾校区。在校门口，只见地面上贴着“保持距离”的路面排队引导。4月27日学生返校时，需经过两道“消毒程序”：首先排队对行李进行消毒，进入校门之前，还需经过干、湿两块消毒垫。校门口设置有红外线测温仪，体温显示异常的学生，将由老师引导至观察区，使用水银温度计进行二次测温。

而在食堂，桌子上贴有“疫情防控 此座留空”的标识，每张桌子仅允许一名同学入座就餐。食堂改变了以往的点餐制，采用套餐售卖方式。学生排队领取盒饭后，使用无接触式付款机支付，随后分散开来。

为避免教室人群聚集，广东省实验中学将原有班级进行拆分，每个班级的人数控制在25人以内，单人单桌，教室开窗通风，并配备有免洗洗手液、额温枪、口罩等物品。

“高三复学，最关键是要在源头上把控好入口关。”广东实验中学校长全汉炎介绍，目前全体复课学生和教师、教辅人员已进行核酸检测，结果均为阴性。

为切实保障师生安全复学，广东实验中学对学校流动人员也进行了情况摸底。目前高三年级走读的学生中，有18名在复课后选择公共交通工具，学校已与这18名同学提前沟通，请家长尽量接送或选择住宿。

省卫生监督所副所长温国明介绍，此次检查重点监督指导学校做好复学前疫情防控工作，包括师生返校开学方案和师生健康情况监控措施、通风消毒和隔离措施落实情况、疫情防控知识宣传培训情况等。截至4月23日，全省共派出卫生监督执法人员19196人次，已对7441所学校进行监督检查，其中对2503所进行责令整改，通报教育部门的有435所。发放相关宣传材料47955份，开展专项培训128次，开展各类宣传共4393场次。