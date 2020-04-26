2020年上半年中小学教师资格考试将推迟至下半年

2020年上半年中小学教师资格考试将推迟至下半年一并组织实施。上半年已报名缴费考生可申请转至2020年下半年考试或申请退费，前期已通过笔试科目成绩有效期和合格证明有效期延长一年。

南方网讯 根据教育部《关于将2020年上半年中小学教师资格考试推迟至下半年一并组织实施的公告》精神，2020年上半年中小学教师资格考试将推迟至下半年一并组织实施。上半年已报名缴费考生可申请转至2020年下半年考试或申请退费，前期已通过笔试科目成绩有效期和合格证明有效期延长一年。现将相关问题说明如下：

1. “转至2020年下半年考试”或“申请退费”的受理方式和受理时间？

受理方式：网上受理。考生须登录教育部考试中心网站（http://www.neea.edu.cn），进入中小学教师资格考试报名系统，在“笔试报名信息”页面选择“转至2020年下半年考试”或“申请退费”，确认提交即可。

受理时间：2020年4月26日-5月31日。

2. 2020年下半年中小学教师资格考试的笔试报名和笔试时间？

2020年下半年中小学教师资格考试笔试报名时间：2020年9月上旬（具体安排届时以各省考试机构报名公告为准）；笔试时间：2020年10月31日。

3. 已选择“转至2020年下半年考试”的考生，下半年还需要重新报名吗？

已选择“转至2020年下半年考试”的考生，直接获得2020年下半年考试资格，下半年考试报名时不需要重新报名。

4. 已选择“转至2020年下半年考试”的考生，能否“变更”考试科目？

如果考生选择“转至2020年下半年考试”，则考生2020年下半年考试科目与2020年上半年考试所报考试科目一致，报名系统不允许考生“变更”考试科目。

如果考生希望在下半年考试中“变更”考试科目，此次须在报名系统中选择“申请退费”，在下半年考试报名时重新报名。

5. 已选择“转至2020年下半年考试”的考生，能否“变更”参加考试省份（考区）？

如果考生选择“转至2020年下半年考试”，则考生2020年下半年参加考试省份（考区）与2020年上半年考试所报省份（考区）一致，报名系统不允许考生“变更”考试省份（考区）。

如果考生希望在下半年考试中“变更”考试省份（考区），此次须在报名系统中选择“申请退费”，在下半年考试报名时重新报名。

6. 已选择“转至2020年下半年考试”的考生，能否再选择“申请退费”？

考生不能再选择“申请退费”。报名系统在考生提交转考申请时将提示考生“申请一经确定提交将无法修改”，请考生慎重选择。

7. 已选择“申请退费”的考生，能否再选择“转至2020年下半年考试”？

考生不能再选择“转至2020年下半年考试”。报名系统在考生提交退费申请时已提示考生“申请一经确定提交将无法修改”，请考生慎重选择。

8. 考生如何查验自己的选择状态？

考生通过报名系统提交“转至2020年下半年考试”或“申请退费”后，报名系统页面将显示相关选择的提示信息。

9. 已选择“申请退费”的考生将如何得到考试费？

考试退费将按照“原卡原退”原则，依照考试费缴纳路径，退还至考生当初缴费的账号中，请考生及时查收。

另外，由于申请退费人数较多，请考生耐心等待，退费成功后会有短信提醒。

10. 如考生逾期受理截止时间仍未做出选择，报名系统将如何处理？

如考生逾期未做出选择，报名系统将按照“申请退费”处理。

11. 笔试科目成绩有效期是否延长？

参加“2018年上半年至2019年下半年”各批次笔试，已通过的单科笔试科目成绩有效期延长1年，即成绩有效期由2年延长至3年，成绩查询网站页面会及时更新有效期限。参加“2017年下半年批次（含）之前”单科笔试科目成绩有效期已于2019年12月31日前终止，因此不再延长。（延长批次详见下表）

12. 已获《中小学教师资格考试合格证明》有效期是否延长？

受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年教师资格认定工作有所推迟，2020年6月30日和2020年12月31日到期的《中小学教师资格考试合格证明》，有效期延长1年，合格证明查询网站页面会及时更新有效期限。