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4所公办学校 建设有新进展

2020-04-25 08:49 来源：南方日报 廖冰莹
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　　今年初，中山西区新建高中的中标公告才发布，4月，翠亨新区第一中学勘察、设计招标的消息又相继传来。为中山市民关注的教育热点话题再添一把火。近期，中山4所新建公办学校动工情况有了新进展。

　　翠亨新区第一中学：

　　打造智能化绿色生态校园

　　“智能化绿色生态校园、一流的基础设施、创新型教育理念、引入优秀教育人才，成为办学特色鲜明的典型学校。”中山市翠亨新区投入财政资金约5.3亿元，拟新建翠亨新区第一中学。建成后将满足初高中72个班级3240名在校生学位的教学需求。其中初中36个班级，每班定额为50人，高中36个班级，每班定额为40人。

　　该项目目前正处于勘察、设计招标阶段，项目选址位于翠亨新区东北部，周边道路比较成熟，交通比较便利。拟建场地北侧为纬七路、南侧为纬二路，东侧为翠珠道，西侧为滨海横三路。四周为规划居住用地、商务办公用地以及教育用地。项目总用地面积为83110平方米，将建设教学楼、综合楼、教研综合楼、图书馆、体育馆、饭堂、体育场、学生宿舍、教工宿舍等。

　　翠亨新区位于中山市东部临海区域，区位条件优越，生态环境优美，是沟通珠江口东西两岸城市群的战略节点，是集先进智造、区域物流、配套研发及生态宜居功能为一体的发展撬动支点。翠亨新区第一中学的建设，将是翠亨新区主体设施正常运行的保证，也是翠亨新区长期持续稳定发展的重要基础之一。

　　东区长江小学：

　　计划明年8月前竣工

　　长江小学是一所全日制公办小学，由东区财政投资约2.4亿元，按照广东省义务教育标准化学校要求进行建设。办学总规模设计为36个教学班，每班上限50人，学生总人数1800人。根据公开信息，该校将在今年开始建设，计划于2021年8月1日前竣工验收并达到开学条件。

　　从规划看，长江小学及周边配套设施工程项目占地面积为25145.80平方米，总建筑面积为34301.48平方米，主要建设内容包括新建教学楼、艺术楼、实验楼、综合楼、体育馆、形体室、食堂等；室外运动场、室外教学场地、广场道路等配套设施，以及新建学校周边配套18米宽市政道路。

　　近年来，博爱路以及长江路交界成为全新的密集居住区，作为配套，远洋学校、紫岭小学先后应运而生。长江小学的出现，将让该区域的教育资源布局进一步优化，极大满足周边居民和适龄学童的需求，让学生能够就近入学。

　　除新建学校项目外，2020年，东区还将重点推进学校增班扩容工程建设，落实柏苑小学扩建和紫岭小学课室改造工程，加快长江小学建设步伐，积极推动朗晴小学扩校工程落地，重启水云轩小学教学楼建设项目，不断增加教育供给；把牢学前教育公益方向，启动紫岭国际（暂命名）公办幼儿园的建设项目，为东区公益普惠幼儿园再添新军。

　　南区新建市直属高中：

　　计划明年竣工可提供学位逾3000个

　　由市、区两级财政统筹，投资约5.74亿元，中山市南区正新建一所市直属公办高中学校。学校建设规模为81个教学班，投入使用后，可提供逾3000个优质高中学位。

　　据了解，新建高中选址位于中山市南区树木园西侧，悦盈广场对面，紧邻永安一路，往北约150米处为南外环路。项目占地面积为81460.2平方米，建筑面积约100206平方米，拟建19栋建筑，包括综合楼、教学楼、艺术楼、宿舍楼、食堂、图书馆、体育馆等能满足高级中学高水平办学的校舍设施。

　　该项目已于2019年3月通过审批，2020年2月完成中标结果公示，计划于2021年11月竣工。受疫情及前期工作等影响，针对竣工日期较大可能出现延迟的情况，日前中山市副市长高瑞生率市教育和体育局、市住房和城乡建设局和设计单位相关负责同志调研时提出，要求相关市直部门密切协作，倒排项目建设节点，加快推进各项前期工作，确保如期动工建设。

　　南区新建高中用地毗邻树木园，自然环境得天独厚，周围环绕恒大绿洲、悦盈新城、德商樾玺、映翠豪庭、万科城市风景等多个住宅小区，居住氛围浓厚，生活配套设施一应俱全。该项目一旦建成，将弥补南区高中教育的空缺，并有力缓解全市高中学位紧张局面，造福周边市民群众。

　　西区投资7.1亿元：

　　按省一级标准新建高中学校

　　满足90个班高中、省一级高中设计要求进行设计，中山市财政投入资金7.1亿元，将在中山西区建一所高中学校，计划于2021年6月竣工。

　　据公告显示，项目选址位于中山市西区翠景道西侧，拟建地块占地面积95690.80平方米，总建筑面积123054平方米，主要建设内容包括教学楼、实验楼、艺术楼、多功能综合楼、图书馆、食堂、体育馆、学生宿舍楼等。目前该项目已于2019年年底公开招标，2020年1月完成投标并公示。

　　西区作为中山市首个合作共建教育综合改革试验区，目前共有7所公办小学和2所公办初中，新建高中将填补西区的高中教育资源空白。

　　本版采写：南方日报记者 廖冰莹

　　实习生 周洛华 李姗恒

编辑： 罗予岐

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