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每班配备3个课室 食堂变身“格子间”

2020-04-25 08:49 来源：南方日报 马立敏
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　　进校要经过3关体温检测、食堂就餐位变身“格子间”……4月23日，记者走进广州市第六中学（简称“广州六中”），探访学校如何做好疫情防控下的返校复课工作。

　　按照广东基础教育阶段学生返校安排，4月27日，全省高三、初三年级学生返校。广州六中校长刘建祥介绍，首批返校的高三全体学生、全体教职员工共1086人，已全部进行核酸检测。针对返校复课，学校从校门、课室、食堂、宿舍等做好疫情防控。

　　广州六中设置了专门的入校检测区，红外体温快速筛查仪、额温枪、消毒设备等一应俱全，每一名进入学校的人员须进行体温检测、鞋底消毒、信息登记，阻断疫情进入校园。“学生从校门口排队到进入学校，需要测试3次体温，借助科技的力量，整个流程只需要一分半钟。如果师生体温异常，我们将安排其进入临时隔离室，采取相关措施。”刘建祥说。

　　进入校园后，师生还要穿过自动感应的“消毒屋”进行“全身消毒”。在通往教学楼的路上，有两排共计32个洗手台，供师生洗手消毒。刘建祥介绍，学校为每位学生规划了个人时间表，包括行走路线、用餐时间和地点、体育锻炼时间和地点、放学时间等，避免学生聚集。

　　课室是学生集中学习的地方，如何做好防护工作？刘建祥介绍，学校共有18个高三班级。返校后，将为每个班配备3个课室，其中2个供学生学习，1个供老师答疑。“高三年级每个班48人，将分成2个班上课，每个班24人。同时，每个班级还有一个答疑课室，学生可与老师在保持距离的前提下进行答疑。”刘建祥说。

　　广州六中还为每个班级配备了“防疫百宝箱”，内含红外额温计、水银体温计、口罩、手套、免洗洗手液、消毒湿巾等，供师生需要时取用。

　　走进广州六中食堂，一排排就餐位变身一个个格子间，就餐位安排在斜对角，原本8人的就餐位变成4人位。在格板上，还粘贴了复习资料，学生可以边就餐边复习知识点。

　　返校后，广州六中将有546名高三住宿生，原本住7名学生的宿舍将变成4人间，学生不可串门。在进入宿舍区前，学生须测量体温。学生入住后，宿管人员也将加强宿舍巡查。

　　刘建祥介绍，复课后，住宿生需到周末才可回家。走读生也统一在校就餐、午休，最大程度保障“家庭—学校”两点一线。

　　返校的时间越来越近，刘建祥介绍，学校已确保防疫物资可供应高三师生正常使用约3周。同时，学校已3次组织教职员工开展疫情处置模拟演练，与属地居委会、派出所、疾控中心建立“三人组”开展联防联控工作。

编辑： 罗予岐

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