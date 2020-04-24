@广州家长：学生即将返校，你关心的都在这场发布会里了

返校复学涉及千家万户。广州经过广泛征求意见，进行实地调查，组织专家论证，分级、分批、错峰返校复学的时机已经成熟。

返校复学涉及千家万户。广州经过广泛征求意见，进行实地调查，组织专家论证，分级、分批、错峰返校复学的时机已经成熟。

4月23日，广州举行的第87场疫情防控新闻发布会上，市领导、教育局、卫健委、交通局、公安局、市场监管局等主要负责人，一一回应与复学相关的方方面面问题，让家长、学生们放心安心顺利返校。

关于健康筛查：

已有3.8万复学师生检测结果已出，均为阴性

从4月21日起，广州对20.8万名首批复学的高三、初三师生员工，全覆盖开展核酸检测，检测结果显示阴性且无发热、干咳、乏力等症状的，方可返校。截至今天中午12:00，已完成检测19.3万人、占比93%，已出结果3.8万人，均为阴性。

对第一批返校的高三初三学生、教师和后勤保障服务人员进行深入细致的健康筛查，建立全员健康信息档案。

为方便教职员工和师生填报健康信息，广州在“穗康”小程序中开设了校园专区，增设了“穗康学生健康卡”和“穗康教职工健康卡”功能，学校掌握师生每日健康状况和返校前14天的动向，未成年学生可通过共同生活的监护人帮助申领学生健康卡。

截至4月22日，全市共17.37万名教职员工成功申领“穗康教职工健康卡”，第一批返校的高三、初三学生已有16.29万名成功申领“穗康学生健康卡”，占高三、初三学生总人数的97.68%。

关于防疫措施：

每个学生佩戴口罩上课，毕业班学校已100%派驻专业医生

为保障返校学生的口罩需求，“穗康”微信小程序（“校园专区”栏目）已于23日上午10：00正式上线返校学生购买口罩功能，无需摇号（每次可申请购买1份成人口罩套装，内含10个医用护理口罩和10个非医用普通口罩），100%确保成功购买口罩。

每所学校按师生每人每天2个口罩的标准、储备2周备用量，家庭经济困难学生由学校负责提供口罩，确保每个学生都佩戴口罩上课。此外，由学校负责按照防控指引储备足够的一次性手套、防护隔离服、洗手液、消毒药品和器具等防控物资。目前，第一批高三、初三学校的红外体温快速筛查仪、额温枪和应急口罩在返校前都会按照标准全部配送到位。

目前，全市28.11万名教职员工全部参加了疫情防控知识和技能教育培训。同时，每一所学校就近安排2家酒店，作为集中健康服务管理场所，并做好日常通风消毒和安全保障工作。

按照市里的统一部署，各区配备中小学校1名卫生健康副校长，派驻1名专业医生担任健康指导员，按学生数600:1的标准配备N名校医，形成卫生健康副校长、专业健康指导员、校医“1＋1＋N”校园防疫专业团队，发挥专业优势，提供专业保障，指导学校加强防控措施，提高防控能力，让校园成为阻遏疫情的坚固阵地和广大师生的“安全港”。

这次派驻到学校专业健康员全部由熟悉公共卫生和疫情防控工作的专业医生担任，目前高三初三学校已经100%派驻到位。

关于食宿：

包括宿管、司机、厨工在内全员核酸检测夏天不开中央空调

学校将实行分餐制、轮流、分批就餐，延长供餐时间，控制同时就餐人数，确保餐具“一人一用一消毒”。

目前，各学校将在师生返校前与返校后扎实做好“四害”消杀，保持环境整洁。加强公共场所的通风，对人员可能密集且自然通风不足的场所进行改造，安装机械通风装置，确保通风条件良好。对宿舍、食堂、教室、厕所等重点场所和空调系统、校车等重点设备按防控指引全面进行清洁消毒，严格落实管理措施，为学生们提供一个干干净净的学习与生活环境。

特别补充说明的是，高三初三师生全员核酸检测，这是包括了学校教师、学生和学校宿管、厨工、校车司机、外包服务的保安、送餐员等所有人员在内，人人都测、一个不漏。返校后，学校所有人员包括外包服务保安、送餐员等都会坚持定人定岗定位，以最严格的措施杜绝师生员工带病返校返岗，阻遏疫情输入校园。

市场监管局表示，全市各级市场监管部门对各类学校食堂及周边餐饮单位、向学校供餐的集体用餐配送单位做到100%全覆盖检查，摸查掌握全市各区初三、高三学校名单及供餐方式，明确每个学校食品安全监管责任人、联系方式，校外配餐单位送餐的要求固定配送人员，特别是落实食品从业、供餐配送人员的核酸检测。同时，定向巡查和抽检校园周边的食品经营单位，重点查处销售“三无”、过期、劣质以及假冒食品等违法行为，提升校园周边整体食品安全环境。

关于出行：

固定路线错峰错时入校落实校门周边“见警察、见警车、见警灯”

校园实行封闭式管理，严格落实“五个一律”：未经学校批准，学生一律不准提前返校；校外无关人员一律不准进入校园；师生进入校园一律核验身份并检测体温；对发烧咳嗽者一律实行医学隔离观察；不服从管理者一律严肃处理。对进入校园人员做到逢人必检、逢车必查。严格学生管理，学生外出必须严格履行请销假手续，如实登记外出行程轨迹。疫情期间学校公共设施、体育场馆一律暂停对社会开放。在上、下学时间段，落实校门周边“见警察、见警车、见警灯”。

同时，师生按照固定线路错峰、错时入校。一是“严禁混”，为避免校园交叉感染，实行错峰上学，安排教职员工和不同班级学生固定线路错峰、错时入校；杜绝混班托管、混班午休、混班就寝。二是“做到分”。为保持间隔距离，实行课堂分班教学、食堂分散用餐。其他批次学生返校前，高三、初三年级拆分原有班级，每个教学班不超过25人，确保学生单人单桌，保持足够的间隔距离；三是“从严管”。保障学生课外活动时间和空间，指定各班级课外活动区域、进出线路，引导学生错时、错峰、分区活动，做到不聚集、不扎堆、不串班、不串门。

广州交通部门通过交通仿真和大数据分析，得出了两个基本预测。

第一预测是随着下周两个年级复课开学，乘坐公共交通出行的客流量增幅不会过大，全市运力保障有富余。

目前全市公交、地铁日均客运量约为900万人次（不含出租车），相当于去年放假前六成。4月27日初三、高三两个年级复课，估算师生们选择公共交通出行次数的最大值为9.5万人次/日，不到当前总客运量的1%。两个年级复课后我市公交、地铁客流变化不大。

第二个预测是随着两个年级开学，自驾出行量会有所增加，开学首日道路拥堵指数有上升。预计4月27日中心城区道路拥堵指数约上升5%，为“轻度拥堵”等级，特别是学校比较集中的老城区部分路段。建议下周一早些出门，预留充足时间。

复课首日，广州公交集团在前期与教育部门、学校、家委会等充分沟通的基础上，计划开行29条“如约助学”定制公交专线，线路覆盖市内各行政区，提供“一人一座、一站式直达”返校（家）接送服务。接下来，也会根据师生们错峰返校需求和运输实际情况，组织企业为广大师生提供更多的定制服务。

关于学习：

4月29－30日全市高三学生进行摸底考试

广州市教育局明确，将组织开展教学效果测量评估。为详细掌握前期线上复习效果，方便明确二轮复习起点，广州将会在高三学生返校后进行一次全市统一测试（计划4月29－30日），组织专家对测试结果进行大数据分析比对，为每个学生提供学习诊断分析报告，做到全市5.3万名考生“一生一案”。这是一步“先手棋”，能够为第二轮复习备考赢得时间和机会。

重新调整复习备考节奏。针对高考延迟的安排（7月－8日），学生返校后，广州还将组织每月一次的阶段性测试，重新调整备考复习方案，调整备考节奏，强化复习效果，科学备考，找到新的适合广州考生的第二轮复习稳妥方式。这是一个“节拍器”，能够为高三学生精准找到复习备考节奏。

针对初三考生备考，将会指导各区科学制定复习方案和教学计划。

一是制定针对性的教学计划。各区各学校会采取问卷、访谈、测试等多种形式，对学生线上教学效果开展摸查，详细掌握学生前期线上复习效果，进行精细分析，科学制定复习备考计划，做到“一区一策”“一校一策”，提高复习教学针对性。

二是做好线上线下教学衔接。我们会督促各区各学校在复习教学中，做好线上线线下衔接，对于实验教学、技能训练等重点、难点和核心考点，进行重点串讲，避免简单重复，提高复习教学实际效果。

三是加强个性化辅导。学校组织骨干教师对线上学习效果不太理想的学生群体，通过个别答疑、校内辅导、精品电视课程回放等方式，“一生一策”，进行个性化辅导，提高学习效率和复习效果。

关于家长：

应当做到家庭-单位-学校“三点一线”，杜绝不必要社交

广州市委常委、常务副市长陈志英说，学校是社会的缩影。如果学校万一出现零星病例，往往是社会面疫情形势的个案反映。他呼吁，广大市民切实做到少聚集、不扎堆、勤洗手、常清洁，外出戴口罩，从源头上降低学校场所感染风险。

广州市教育局局长陈爽呼吁，这个特殊的时期，希望每一位家长应当保持良好的心态，不信谣、不传谣，理解支持返校上学安排。保护好自己、呵护好孩子、守护好我们的未来。尤其是要以身作责，杜绝不必要社交活动，轻易不在外面就餐，最大限度避免因个人感染而影响到家人，做到家庭-单位-学校“三点一线”。

所有学生都应该把疫情当成教材，在灾难面前学会尊重自然、敬畏生命；学会遵守规则、明辨是非；学会爱国爱家，没有国，哪来的家？学会承担责任，做一个有理想、有担当、有作为的社会人、世界人。同时注意做好个人防控，“测体温、戴口罩、勤洗手，勤锻炼”，“保持一米、健康有礼”。确保往返途中安全、避免感染，做到学校-家庭“两点一线。

【统筹】黄颖川

【南方日报记者】陈思勤 吴雨伦 谭超 郎慧 郑慧梓