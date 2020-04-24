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广州越秀：非户籍租户也能读越秀公办学校

2020-04-24 08:51 来源：南方日报 郭苏莹
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　　23日，广州市越秀区教育局发布了《越秀区户籍适龄儿童公办小学学位安排须知》《越秀区承租人子女义务教育入学工作实施细则（试行）》《越秀区民办义务教育学校招生工作实施细则（试行）》《越秀区港澳居民子女义务教育入学工作实施细则（试行）》《申请返回越秀区升读公办初中的报名手续须知》等系列文件。记者获悉，今年，越秀区为非越秀区户籍的承租人开放了就读越秀区公办学校的通道。

　　承租人越秀区户籍和非越秀户籍政策划分更细：

　　对比往年政策，越秀区户籍适龄儿童公办小学学位安排是一致的。但在对承租人子女义务教育入学政策上则进行了更为细致的划分。

　　往年，越秀区的升学政策中，对承租人这一块的政策都明确提出是“具有越秀户籍的适龄儿童，其父母为承租人并租住越秀区辖内的房屋”，但今年的政策分为越秀区户籍和非越秀户籍进行具体明确。

　　当然，承租人租住越秀区辖内的房屋须为其在广州市内的唯一居住地，即适龄儿童少年及其父母在广州市内没有房产或其他居住地。

　　情况1：

　　承租人子女具有越秀户籍的，根据以下情况安排学位：

　　1.申请入读小学一年级的承租人子女

　　（1）父母租住房管局或本单位产权房的承租人子女，人户一致并能提供相关租住凭据，在全市统一正式报名时，该住宅单元没有在越秀对口小学在读1—5年级的学生，由对口小学接收；如适龄儿童父母在广州市内另有房产，或报名时同一住宅单元已有学生在对口小学在读1—5年级的，由实际居住地所属区教育行政部门统筹安排学位。

　　（2）父母租住私人房屋或非本单位产权房，持住建部门认可的房屋租赁合同并经街道出租屋管理中心登记备案，且在租住合同有效期内的租住户子女，由区教育行政部门统筹安排学位。

　　2.申请入读初中一年级的承租人子女，如具备以下条件，由越秀区教育局统筹安排学位。

　　（1）父母租住房管局或本单位产权房、私人房屋，持住建部门认可的房屋租赁合同并经街道出租屋管理中心登记备案，且在租住合同有效期内的；

　　（2）在广州市就读民办小学的（如承租人子女在广州市就读公办小学的，原则上在学籍所在区升读初中）。

　　情况2：

　　承租人子女具有广州市内其他区户籍（不含越秀区）的，根据以下情况统筹安排学位：

　　1.申请入读小学一年级的承租人子女，需具备以下条件：

　　（1）2020年4月30日前（含本日），已办理完备手续（持住建部门认可的有效期内房屋租赁合同，并经街道出租屋管理中心登记备案），且已在该地址连续居住一年及以上（以登记备案单位审核时间为准），同时在全市统一正式报名时，该住宅单元没有小孩在越秀区小学登记就读1—5年级，由区教育行政部门统筹安排学位。如不符合本条件的，需回户籍地申请学位。

　　（2）2021年申报的，需在2020年4月30日前（含本日）已办理完备手续（持住建部门认可的有效期内房屋租赁合同，并经街道出租屋管理中心登记备案），且已在该地址连续居住一年及以上（以登记备案单位审核时间为准），且租期至少到2023年4月30日（以登记备案租赁限期时间为准），同时在全市统一正式报名时，该住宅单元没有小孩在越秀区小学登记就读1—5年级，由区教育行政部门统筹安排学位。如不符合本条件的，需回户籍地申请学位。

　　2.申请入读初中一年级的承租人子女，需具备以下条件：

　　（1）已在2020年4月30日前（含本日）办理完备手续（持住建部门认可的有效期内房屋租赁合同，并经街道出租屋管理中心登记备案），且已在该地址连续居住一年及以上（以登记备案单位审核时间为准），且该住宅单元两年内没有小孩在越秀区中学登记入学，由区教育行政部门统筹安排学位。

　　（2）2021年申报的，需在2020年4月30日前（含本日）办理完备手续（持住建部门认可的有效期内房屋租赁合同，并经街道出租屋管理中心登记备案），且已在该地址连续居住一年及以上（以登记备案单位审核时间为准），且租期至少到2023年4月30日（含本日，以登记备案租赁限期时间为准），且该住宅单元两年内没有小孩在越秀区中学登记入学，由区教育行政部门统筹安排学位。

　　提醒：对不按规定依时办理报名手续又符合地段生资格的适龄儿童，只保证学位

　　户籍与在越秀区实际居住地地址不一致的适龄儿童入学，由监护人先到越秀区实际居住地对口小学办理登记手续，由区教育局统筹安排学位。

　　对不按规定依时办理报名手续又符合地段生资格的适龄儿童，只保证学位，不确保到原所属地段的对口小学就读，由区教育局统筹安排学位。

　　凡由区教育局统筹安排学位的学生均视为接收学校的地段生。

　　【南方日报记者】郭苏莹

编辑： 罗予岐

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