首批返校初三高三 学生达187万余人

记者从会上了解到，全省4853所普通中学（普通初中和普通高中）共有教职员工近50万人，4月27日首批返校高三、初三学生达187万余人。

4月22日，省政府新闻办举行发布会，重点介绍全省高三、初三年级学生返校前校园疫情防控工作情况。记者从会上了解到，全省4853所普通中学（普通初中和普通高中）共有教职员工近50万人，4月27日首批返校高三、初三学生达187万余人。

省教育厅副厅长王创介绍，我省对重点地区返粤师生居家观察14天后进行核酸检测，没有异常的方能返校。截至4月16日，已对重点地区返粤的高三、初三师生2100人进行核酸检测，无一异常，这项工作返校前将全部完成。目前，全省各地已按照每人每天配备2个口罩的要求，采购和筹备师生14天用的口罩，同时配备测温设备、消毒液等物资，各地各校现已基本配齐物资，并做好物资持续供应的准备。同时，所有中学都设立了相对独立的临时隔离留观室。

强化对教职员工全员培训

培训课程播放超1500万次

全省高三、初三学生下周一即将返校，校园疫情防控做了哪些工作？王创表示，省教育厅正以最大努力、最严措施、最快速度推进防控措施，全力确保返校师生安全健康。

全省21个地市和第一批安排学生返校的学校都已成立疫情防控领导小组并落实责任人，并与属地卫生健康部门建立联防联控工作机制。全省各地各校统一开展了学生返校后校园防控工作模拟演练，以此规范校内外疫情联防联控工作机制，优化校园活动的安排流程。“我们特别强化对教职员工的全员培训，岗位培训课程累计播放已超过1500万次。”王创说。

出现发热咳嗽等症状

及时就医并报告学校

“为确保顺利返校，学生要做好回校前的健康自查和自我健康管理；返校后继续严格遵照各项防控要求，做好日常个人防护。”省疾控中心副主任林立丰提醒，学生要保持良好的卫生习惯和健康生活方式；能步行上下学的尽量步行，如确需乘坐公共交通工具的，应全程配戴口罩，减少接触公共物品；放学后不聚会，减少不必要的外出。

林立丰还表示，家长作为孩子的监护人和共同生活成员，应时刻关注家庭成员及孩子的健康状况。他建议，走读生的家长每天配合学校完成学生体温监测和“健康卡”填报；凡是孩子出现发热、咳嗽、乏力等症状，要及时就医，并报告学校，严禁带病返校；家庭内共同生活人员如有疫区旅行史，或出现发热、咳嗽、乏力等症状，或家庭内出现确诊病例、疑似病例，密切接触者等情况也要及时告知学校。

校园内一旦发现明确疫情

应急响应机制立即启动

“返校后，一旦发现可疑病例怎么办？”答记者问时，王创表示，当前要把握师生返校条件，坚决不允许带病返校返岗。同时加快完善和规范中小学卫生健康副校长配备，各地抽调卫生专业人员进驻学校，指导学校开展日常防控工作，确保每所学校至少有一名医护人员。

王创说，全省已建立完备的联防联控机制，确保做到疫情“早发现、早报告、早处置”。校园内一旦发现明确的新冠肺炎相关疫情，学校将立即启动应急响应机制，医疗保障、消毒、安全后勤保障、信息联络、宣传和心理疏导等人员迅速行动，立即向属地卫生健康部门报告，定点医院派车转运。当病例得到隔离治疗，密切接触者隔离观察2周期满，后续无新发病例，环境得到有效消毒，经卫生健康部门评估后，方终止应急响应。

初三高三学生在校就餐如何保障安全也引发热议。王创介绍，各学校在学生返校前都至少开展一次食品安全事故的应急演练，并对食堂进行彻底、全面的消毒。

粤近九成县区或片区

14天无确诊病例报告

发布会上，林立丰通报了我省最新疫情情况。他表示，我省疫情总体持续向好，全省88.5%的县区或片区已连续14天无确诊病例报告。境外输入疫情持续减少，外省输入疫情较为平稳，未发现外省输入病例引起继发病例。

“经过流行病学调查及追踪分析，当前我省报告的高风险国家输入病例及关联病例，主要是3月21日以前境外来粤人员引起的，病例主要集中在高风险国家在粤人员以及与他们有共同生活史或有密切接触史的人员。”林立丰说。

林立丰还介绍，我省近期按照“外防输入、内防反弹”的防控策略，把防控境外疫情输入作为当前工作的重中之重，在全省部署开展加强流行病学调查、加强核酸检测、加强重点场所防控“三个加强”行动。其中，在全面加强重点场所防控方面，我省全面梳理重点场所情况，对所有重点场所逐一检查，关闭部分重点场所，落实消杀工作。同时，督促落实重点对象排查和健康监测，对重点场所潜在密切接触者，全覆盖核酸检测，并实行就地集中隔离、居家隔离及纳入健康监测。