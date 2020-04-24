肇庆牵手香港公开大学合作办学

4月22日，通过视频连线的方式，肇庆市与香港公开大学在肇港两地远程签署协议，共同筹办香港公开大学（肇庆）。这意味着肇庆打造粤港澳大湾区应用型高等教育基地再添一块重要拼图。

南方日报讯 （记者/马喜生 余秋亮 李志颖 通讯员/梁爱玲）4月22日，通过视频连线的方式，肇庆市与香港公开大学在肇港两地远程签署协议，共同筹办香港公开大学（肇庆）。这意味着肇庆打造粤港澳大湾区应用型高等教育基地再添一块重要拼图。

香港公开大学（肇庆）校园选址肇庆新区，是香港公开大学与肇庆学院联合举办的一所具有独立法人资格的应用型（教学研究型）大学，校园占地面积约2500亩，其中建设用地约500亩。香港公开大学（肇庆）项目将分阶段招生，办学首四年计划共招收约4000名学生，再按阶段逐步发展至在校学生约1万名。

香港公开大学（肇庆）主要专业课程采用英语教学，初期将结合粤港澳大湾区的发展需求，在创新及管理、创意艺术、应用科学、计算机工程及信息科技、能源及环保、社会科学等领域开展本科教育，并在条件成熟时招收研究生。

“我们期望将多年来累积的办学经验和理念应用到该校，继续注重发展专业及应用课程，通过教学和实习，为粤港澳大湾区的发展培育更多人才。”香港公开大学校长黄玉山介绍。

他表示，高等教育事业加快发展对肇庆城市和产业影响愈发深远。当前肇庆正在加快构建“广深港澳研发孵化—肇庆加速、肇庆落地”的创新产业链，引进香港公开大学合作办学，有助于加强两地科研合作和青年学生交流，从而推动肇港两地形成更为紧密的协同合作。

当前，肇庆持续推动创新驱动发展“1133”工程，其中，力争2021年建成10所左右本科以上高等教育机构。

随着香港公开大学（肇庆）项目进入新的阶段，肇庆目前已建成和在建本科院校达到10所，各类中、高等职业学校28所，每年大学毕业生2.4万人，中职毕业生3万多人，粤港澳大湾区重要的应用型高等教育基地建设初现雏形。