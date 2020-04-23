东莞21所中职学校就业率连续三年超过98%

21所中职学校，去年学生就业率达98.8%，这是东莞中等职业学校2019年“成绩单”。日前，东莞市教育局发布《中等职业学校2019年度质量报告》，数据显示，去年全市21所中职学校，共有毕业生18564人，就业率连续三年保持在98%以上，其中对口就业学生9418人，对口就业率87.58%。

21所中职学校，去年学生就业率达98.8%，这是东莞中等职业学校2019年“成绩单”。日前，东莞市教育局发布《中等职业学校2019年度质量报告》，数据显示，去年全市21所中职学校，共有毕业生18564人，就业率连续三年保持在98%以上，其中对口就业学生9418人，对口就业率87.58%。

全市超四成中职毕业生选择继续升学

数据显示，东莞有中职学校21所(含民办中职学校，不含7所技工学校，下同)，2019年全日制在校生共58459人，其 中公办40072人，民办18387人；招生数为20433人；毕业生数18564人。

从普高与中职学校学生比例来看，2018-2019学年，普通高中学校招生人数27956人，中等职业教育(含技工类学校)招生29535人，高中阶段教育招生普职比为49:51。

2019年，全市18564名中职毕业生中(不含技工院校)， 成功就业(含升学)学生18343人，就业率达98.8%，就业率连续三年保持在98%以上，与上一年基本持平。直接就业学生10573人，其中对口就业学生9418人，对口就业率87.58%。

就业的10753 名学生中，较多学生选择在第三产业就业，共有7970人，占74.12%；从就业地域分组来看，共有8314 人选择留在东莞本地就业，占77.32%；从就业地点分布来看，较多毕业 生在镇区就业，占51.1%；从就业渠道来看，通过学校推荐 就业占多数，共有7789人，占72.44%。

值得关注的是，为保障学生权益，东莞市各中职学校均开设就业指导课程，在课程中向学生普及相关法律法规，帮助学生提升法律意识和维护自身权益的能力。

一方面积极帮助学生就业，另一方面东莞积极打通中职学生升学渠道，帮助学生实现升学愿望。

2019年，全市中职毕业生18564人，成功升入高一级院校就读的共7590人，占毕业生总数的40.89%，升学人数比上一年增加1667人，升学率比上一年提升6.33%。

去年，东莞市共有12所中职学校的40个专业与省内的21所高职院校实施“三二分段”中高职贯通培养，共招生3305人，比2018年增加1655人，增幅达100.3%。

有学校去年开设24个“订单式”培养专班

围绕东莞市经济结构调整和产业人才需求，结合本地产业特色与学校办学优势，在以“产教融合、校企合作”为抓手，推进校企深度融合、校企共同育人，21所中职学校取得不俗的成绩。

据统计，2019年与东莞中职学校签订校企合作协议的企业近1000 家，合作模式有：共建基地模式、车间进校模式、企业专班模式、教学工厂模式、职教集团模式。

其中，2019年认定了35个职业院校定点实习实训基地，组织了7所中职学校797名学生到2个定点实习实训基地进行顶岗实习，按标准对接收学生实习的定点实习实训基地发放补贴资金，共发放81.645万元。

同时，2019年进一步完善校企合作机制，推动企业参与学校专业规划、课程设置、教学设计、教材开发等环节，把企业需求和产业元素融入教育教学过程，校企双方开发了一批适合人才培养所需的教材，培养了一大批符合企业所需的技能人才。

东莞市机电工程学校和合作企业广东劲胜智能集团便是其中的典型案例，从2015年起开始合作，校企双方合作编写了《码垛机器人编程应用》、《工业机器人电气拆装》、《工业机器人机械拆装》 和《模具不见装夹机器人编程》等系列教材。

教材将企业的生产项目、生产场景，融入到学生学习内容中，以项目为导向，加强对学生实操能力的培养， 让学生在“做中学、学中做”。

此外，搭建企业专班培养模式也成为校企合作的另一种呈现形式，由校企双方共同确立培养目标，共同制订人才培养方案，学校将企业的最新技术、最新标准 引入教学，为企业“量身定做”式培养人才。2019年，东莞市电子科技学校共设立联想班、中兴通讯班等24个订单式培养专班。

全年安排落实中职资助经费共计1.98亿元

立足本地，培养技能人才，2019年东莞市中职学校共开办71个专业，涵盖13个专业大类。开办专业数排名前三的专业大类依次为信息技术类、加工制造类、文化艺术类；在校生人数前三位的专业分别是：财经商贸类、信息技术类、交通运输类。

按照教育部规定，在开设专业课的同时，中职学校要开齐公共文化 基础课。2019年，全市中职学生文化课合格率为92.93%，专业技能合格率为93.43%，毕业生中成功考取职业资格证书的比例为80.66%。

多措并举培养人才，去年东莞市中职学生参加职业技能竞赛再创佳绩。 全年共组织364名中职学生参加广东省职业院校技能大赛，获得一等奖45个、二等奖51个、三等奖63个，并有39名学生代表广东省参加全国职业院校技能大赛，共获4个一等奖、7 个二等奖、6个三等奖，刷新东莞在国赛的历史最好成绩。

在中职学校首次参加的“互联网+创新创业大赛”中，东莞共有7所中职学校10个项目进入省决赛，与高职院校的同台比拼， 获得银奖1项，铜奖3项的好成绩。

此外，2019年东莞还积极完善对中职学生的资助制度，帮助学生顺利完成学业。全年安排落实用于中职资助的经费共约1.98亿元，包括中职教育免学费18664.032万元、中职国家助学金802.48万元、市财政对低保和低收入家庭在校生补助48.33万元、市财政对云南学生的交通生活费补助239.28万元、东莞市教育基金会助学补助2万元。与2018年相比，全市用于资助的经费投入增加了434.542万元。

东莞市信息技术学校2017级学生吴云清，来自云南省昭通市，成绩优秀的他，考虑家庭经济因素后放弃当地重点高中，选择到东莞读书。入校后他享受了中职教育免学费、国家助学金等多项资助，解决了学习的后顾之忧。2019年，吴云清获得市级技能 竞赛一等奖1个，省级技能竞赛一等奖2个、二等1个，国家级技能竞 赛二等奖1个。

【记者】黄婷

【来源】“教育莞家”南方号