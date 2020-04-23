深圳中考文化课考试7月20日、21日举行

中考英语听说考试将参照广东省教育厅发布的高考英语听说指导意见安排。

在4月22日上午举行的深圳疫情防控工作新闻发布会上，深圳市教育局副局长王水发介绍，按照广东省教育厅部署，结合深圳实际，今年深圳中考文化课考试定于7月20日至21日举行，初二生物地理学业水平考试定于7月22日举行，与全省中考时间同步。

中考英语听说考试将参照广东省教育厅发布的高考英语听说指导意见安排。

对于中考体育问题，目前省教育厅正在开展相关调研和评估，深圳将按省统一要求执行。

【记者】孙颖

【来源】“深圳大课堂”南方号