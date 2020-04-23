校园发现可疑病例怎么办？校内外联防联控机制立即响应

返校后学校一旦发现可疑病例怎么办？4月22日下午，在省政府新闻办召开的发布会上，省教育厅副厅长王创介绍，学校易感人群集中，容易发生各类传染病交叉感染，为确保校园安全，全省学校做足准备。

返校后学校一旦发现可疑病例怎么办？4月22日下午，在省政府新闻办召开的发布会上，省教育厅副厅长王创介绍，学校易感人群集中，容易发生各类传染病交叉感染，为确保校园安全，全省学校做足准备。

王创介绍，目前已制定各级各类应急预案，确保做到方案充分准备，分类响应明确，制定了学校晨间工作流程，在校门口设置测温设备，守住入校门的第一道关，还建立了学校医院体温筛查、转运和处置工作指引。各地和学校都制定了普通传染病和新冠肺炎应急预案、响应机制和工作流程，根据不同情况进行及时应对。

其次，建立了完备的联防联控机制，确保疫情“早发现、早报告、早处置”。政府层面，省市县三级成立疫情防控指挥办学生返校工作专班，一旦发生学校疫情，按照及时响应、分级负责的原则，根据疫情的起因、规模、危害程度和事态发展，各级单位立即启动反应机制。在学校层面，校内建立学校、院系、班级、学生及家长四级防控网络，做到信息及时搜集报送。校外也建立了主管行政部门、学校、疾控、定点医院四级联防联控机制，做到响应联动及时到位。

第三，全省开展了全面的应急演练，确保应对高效。前段时间已经组织学校开展至少2次演练，内容包括师生校园活动安排和应急处置，各相关人员都掌握了具体工作步骤和内容。

校园一旦发现明确的新冠肺炎相关疫情，学校将立即启动响应机制，医疗保障、消毒、安全后勤保障、信息联络、宣传和心理疏导等迅速行动，向属地卫生健康部门报告，定点医院派车转运，学校做好病例转运、场所消毒、流行病学筛查和隔离、后勤保障等工作，直到后续经过卫生健康部门评估后，方终止响应。

【记者】龚春辉 姚瑶

【来源】“广东健康头条”南方号