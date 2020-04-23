深圳：每所学校指定对口医院，新增卫生健康副校长

不仅新增卫生健康副校长指导防疫，返校后每所学校还将指定对口医院，推进教卫融合开展疫情防控。

4月22日上午，深圳市政府召开深圳疫情防控工作新闻发布会，小南了解到，为了保障学生顺利返校，深圳将进一步加强重点地区、重点岗位人员健康检测管理。

不仅新增卫生健康副校长指导防疫，返校后每所学校还将指定对口医院，推进教卫融合开展疫情防控。

与学生密切接触教职工一律核酸检测

小南了解到，为了保障学生顺利返校，深圳将进一步加强重点地区、重点岗位人员健康检测管理。

对于4月8日后从武汉返深教职员工和学生，应居家或在校内健康观察满14天，持绿码人员须做两次核酸检测，首次要求在武汉完成，如果没做的，须在深圳进行补测，七天之后再检测一次。未持绿码人员须按规定接受14天集中隔离观察并进行核酸检测， 检测结果呈阴性并且无异常状况，方可返校。

对湖北省返深教职员工和学生，应提前报告社区和学校，并凭电子健康码情况进行分类管理。持绿码人员返校前14天内返深者，应居家或在校内观察满14天，在深圳核酸检测呈阴性且无异常状况，方可返校返岗。如发现有红码、黄码或无码人员，须及时报告辖区内社区卫生服务中心，通知相关人员按规定接受14天居家或集中隔离观察并进行核酸检测，检测结果呈阴性并且无异常状况，方可返校。

对学校校医、食堂从业人员、宿管人员、与学生有密切接触的保安、专门接送师生的校车司机等重点岗位人员，以及班主任、辅导员等与学生密切接触的教职工，在返岗前一律进行 一次核酸检测，检测结果呈阴性并且无疑似状况，方可返校。

新增卫生健康副校长指导防疫

据介绍，在加强人员健康检测管理的同时，深圳还选派中小学兼职卫生健康副校长，支持学校做好学校卫生工作。

市属中小学校兼职卫生健康副校长从市级公共卫生机构班子成员、中层领导或业务骨干中选派担任；区属中小学校兼职卫生健康副校长从区级公共卫生机构、基层医疗集团（或医院）班子成员、中层领导（含社区健康服务机构领导）或具有副高级以上专业技术资格的业务骨干中选派担任。

在疫情期间，卫生健康副校长负责指导学校落实疫情防控工作部署，加强对校园疫情防控工作的指导和检查，督导落实重点人群健康管理、检测和病人转诊及信息报告等工作。在日常工作中，卫生健康副校长也要参与讨论和制定中小学校年度卫生健康管理与健康教育工作计划，指导学校做好学生健康体检、预防接种、近视防控、脊柱侧弯防控筛查、二年级小学生窝沟封闭、学生营养健康管理等工作，建立学校与医疗卫生机构联络机制。

此外，为加强学校公共卫生管理，有效防控疫情，推进健康校园建设，深圳各基层医疗集团、公共卫生机构也与学校对口协作，指导学校开展疫情防控部署、疫情处置等工作，协助学校开展学生晨检、午检和病人转诊工作。

每所学校均有对口医院协助防控

为加强学校公共卫生管理，有效防控疫情，推进健康校园建设，深圳各基层医疗集团、公共卫生机构也与学校对口协作，指导学校开展疫情防控部署、疫情处置等工作，协助学校开展学生晨检、午检和病人转诊工作。

在基层医疗集团与学校对口协作上，福田区医疗健康集团、南山区医疗集团、罗湖区医院集团、盐田区人民医院（集团）、坪山区医疗健康集团、大鹏新区医疗健康集团、中国科学院大学深圳医院（光明）分别对口辖区内的所有中小学校。

在宝安区，宝安人民医院集团对口新安、福永、福海、石岩4个街道区域内的中小学校；宝安第二人民医院集团对口松岗、燕罗2个街道区域内的中小学校；宝安中医院集团对口新安、福永、松岗、燕罗、航城、沙井6个街道区域内的中小学校；宝安区中心医院对口西乡、航程2个街道区域内的中小学校；深圳市中西医结合医院对口新桥、沙井2个街道区域内的中小学校。

在龙岗区，龙岗中心医院集团对口龙岗、宝龙、龙城、平湖、坪地5个街道区域内的中小学校；龙岗区人民医院集团对口龙城、横岗、南湾3个街道区域内的中小学校；龙岗区中医医疗集团对口龙城、布吉、南湾、吉华、坂田5个街道区域内的中小学校。

在龙华区，龙华区人民医院集团对口龙华、民治、大浪3个街道区域内的中小学校；龙华区中心医院集团对口观湖、福城、观澜3个街道区域内的中小学校。

此外，深汕特别合作区四镇卫生院负责对口深汕特别合作区区域内所有中小学校。

呼吁学生不带病到校上学

深圳市卫健委呼吁，家长要做好孩子的健康管理，每天出门前测体温。

并特别提醒家长，如果额温≥36.8℃时，就要复测腋温，如果腋温≥37.3℃判断为发热。此外，孩子出现发热、咳嗽、呕吐、腹泻等不适，立即告知班主任，及时就医，不带病到校上学。在学校里，如果孩子出现不适，也希望家长配合学校，及时处理。

【撰文】徐峰 孙颖

【来源】“深圳大课堂”南方号