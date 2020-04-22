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接棒广工校长100天，邱学青交出第一份“答卷”

2020-04-22 08:36 来源：南方网 吴少敏 姚瑶
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　　疫情之下，昔日繁忙的大学校园安静下来了，而邱学青每天依旧安排得满满当当，一刻不停。

　　“先莫先于修德，明莫明于体物。”邱学青的办公室，陈设简朴，充满了工科学者的味道，但墙上一幅崭新的12字书法作品十分显眼。他用这句源自《素书》的古语自我鞭策，期许做到深入调研、明辨是非，并与师生们一道找准问题、找到办法。

　　邱学青先在清华大学学习，后到华南理工大学学习工作，并担任了12年副校长，谙熟老牌理工科大学的办学规律。

　　因为他的走马上任，很多人在观察，这位两次斩获国家技术发明奖的工科学者、长期在“双一流”大学担任管理者的新校长，将给这所高水平大学建设高校带来什么“化学反应”？

　　100多天来，邱学青没有公开提出新的目标口号，而是以科学家的求真劲头，调研了下属60多个单位，走遍了校园每个角落。

　　“今天你们来采访，刚好我可以交‘答卷’了。”近日，邱学青接受南方日报、南方+独家采访时开门见山，热情十足。在接下来的两个多小时里，他熟练地盘点了广工的“家底”，分享了给自己下达的“任务书”：倍增在校研究生，加速推进“医工结合”，新建科技大楼、大学科技园，5到10年稳居国内50强、世界500强……

　　“到广工那一刻起，学校发展好，我感到自豪；不够好的地方，我有责任去改进提升。” 一谈及广工的未来，他多次言辞切切，充满期待：新目标要从憧憬变现实，关键在于全面融入粤港澳大湾区的发展中，扎扎实实做到“广东需要广工，广工离不开广东”！

　　做好一名大学校长关键在“用心”

　　南方日报、南方+：您长期在老牌理工科大学学习工作，应该对广工再熟悉不过了。此次从“中央军”到“地方军”，对这所省属工科大学有什么新印象？

　　邱学青：以前，我和广工有一些科研交流合作，知道这所学校的工科特色明显，科研成果接地气，有力地支撑广东制造业的转型升级。去年12月30日到这里工作，特别是走访60多个单位后，我对她有“大、实、特、快”的新印象。

　　“大”在于校园之大。她校园面积大，不仅是广州大学城中校园面积最大的学校，还有东风路、龙洞、番禺、沙河4个校区，形成“一园四区”的办学格局；对广东的贡献大，是招收最多省内户籍本科生的高校，93%毕业后扎根广东。

　　“实”在于大学精神。她有“求务实”的精神品质，广工人做人诚实、做事实在，用人单位给学生“听话、出活”的高评价。

　　“特”在于特色明显。她工科很强，产学研合作经验做法得到全国关注；重视学生创新创业，校内有20000多平方米的创客空间，进驻了100多个团队。

　　“快”是发展速度快。她每10年迎来一个飞跃节点，1995年多校合并，强化了工科门类；2004年进驻广州大学城，扩大了办学格局；2015年整体进入广东高水平大学建设行列，跑出了“广工加速度”。

　　南方日报、南方+：到广工之前，您曾担任华南理工大学广州学院校长。怎样的大学校长才是一名好校长？

　　邱学青：大学校长既是社会主义政治家，也是教育家。“到广工那一刻起，学校发展好的，我感到自豪；不够好的地方，我有责任去改进提升。”

　　做一名好的大学校长，我想，关键是“用心”。要用心育学生，把他们培养成为社会主义建设者和接班人；用心对教师，让他们获得充分尊重和广阔平台；用心谋发展，努力推动学校综合实力再上一个大台阶。

　　力争跻身国内高校综合实力50强

　　南方日报、南方+：在国家“双一流”、广东“冲补强”的推动下，兄弟高校你追我赶，势头很猛。此次深入调研，您怎么判断现在广工的发展坐标？

　　邱学青：广工正处于上升发展的好时机，但船到中流浪更急、人到半山坡更陡。粤港澳大湾区建设和广东创新驱动发展加速高等教育发展，广工要有充分的危机意识，如果进步慢了，都意味着退步。

　　南方日报、南方+：广工新的志向在哪里？

　　邱学青：经过5到10年的建设，广工能够成为一所工科优势明显的特色鲜明、国内一流、世界知名的高水平大学。

　　南方日报、南方+：您刚说，进步慢了，都是退步。具体的目标呢？

　　邱学青：我期待，5到10年后，广工综合实力大幅提升，进入全国高校前50名、世界前500名；有8到10个学科进入ESI前1%行列，工程学科进入前1‰；在国内学科评估中，有3到5个学科跻身A类行列。

　　南方日报、南方+：这些目标不算小，实现起来有没有压力？

　　邱学青：有压力，但更有信心，要做到“对内练功、对外提升”。对内练功，就是要凝心聚力，优化资源配置、推进精细化管理、做好服务工作，让师生员工有主人翁意识，有拼搏、有干劲、有获得感。对外提升，就是要全面融入粤港澳大湾区的发展中，进一步提升服务国家战略需求、支撑广东创新需要的水平，真正做到“广东需要广工，广工离不开广东”。

　　5年后在校研究生实现倍增

　　南方日报、南方+：您有丰富的“双一流”大学管理经验。大家很期待，您会给广工带来什么新的“化学反应”？

　　邱学青：大学不仅在“大”，更重要在“学”，主要包括学生、学者、学术、学习与学风。我计划推行“七星映月”治校计划，从人才培养是根本、科学研究是重点、学科建设是龙头、队伍建设是关键、学风建设是灵魂、改革创新是动力、制度建设是保障7个方面入手，全面推动广工的发展。

　　一所大学要成为常青树，就要把人才培养摆在首位。我们将坚持立德树人、铸魂育人，培养有家国情怀、有国际视野、有坚实基础、有创新能力的高素质人才。大学培育人才要像种树一样，根扎得越深，越是枝繁叶茂。

　　南方日报、南方+：广工是招收最多广东户籍本科生的大学，会改革人才培养模式吗？

　　邱学青：我们计划在创新创业、校企合作的优势基础上，进一步打造人才培养的“广工模式”。比如，加强“工科通识教育”的力度，让文、理、工不同学科背景的学生提升对前沿知识的敏锐度，培养他们主动捕捉跨学科交叉点的能力，这对学生创新创业的培养及以后的工作都大有裨益。

　　南方日报、南方+：这几年，很多大学都在扩招研究生。广工建设特色鲜明、国内一流、世界知名的高水平大学是否有同样的需求？本科生还会扩招吗？

　　邱学青：本科生不再大规模扩招。现在在校研究生数量、本科生升学比例都偏低，而建设高水平大学，研究生是科研的生力军，我们需要加快补齐高层次人才培养的“短板”。

　　因此，我们争取研究生数量不断增加，用5年时间从现在9000人翻一倍，提升至18000人的规模，争取早日启动工程博士的培养，5年后达到400人左右规模。同时要增加推免比例，尽快搭建本硕、本硕博直升通道，让更多本科生搭上升学“直通车”。在这个过程中，我们十分欢迎更多企业参与高层次人才培养，共同推动产学研深度融合。

　　教师队伍规模会适当扩大

　　南方日报、南方+：很多人知道，您曾在华工担任多年的人事处处长，并成功推动人事制度改革。在广工，您将如何“用心对教师”？

　　邱学青：人才是第一资源，教师是广工发展的关键。

　　我认为，事业留人和感情留人是重点，要设法吸引优秀人才加入广工，我们正在努力创造条件，给人才好平台、好环境，让他们充分发挥聪明才智和创新精神。人才评价还要进一步破除“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”。广工是工科大学，有些老师发论文不多，但是产学研做得好，行业认可他们；有些老师课上得好，学生喜爱他们，所以我们要优化机制，让这些做得好的老师获得充分认可和鼓励，让不够尽心尽力的人感到有压力。

　　总之，我们会进一步推进精细化管理，找准问题，精准施策，进一步提高服务水平，提升老师的幸福感和获得感。

　　南方日报、南方+：大学要发展，规模要扩大，老师数量是重要指标之一。教师队伍会继续扩大吗？

　　邱学青：我们会进一步吸引人才、稳定人才、精准引人，让人才发挥更大作用。我们定下了目标，要重点建设一支规模适度、爱岗敬业的教师队伍，计划5年内再增加300人，达到2500人左右的师资规模，并扩大博士后研究人员的规模。

　　“医工结合”是未来发展增量

　　南方日报、南方+：人才的加盟，教师的增加，必定要求办学空间扩大。广工入驻广州大学城以来没有大的基础设施建设，是否面临发展空间瓶颈？

　　邱学青：这几年，广工进行高水平大学建设，引进600多名高层次人才，确实面临科研空间不足的问题。但并不是说，广工没有发展空间了，而是需要进一步优化。我们拟在大学城校区建一栋科技大楼，集中高精尖的科研平台和实验室，缓解空间压力，提升科研实力。

　　南方日报、南方+：办学空间增加了，广工的学科建设会有新突破吗？

　　邱学青：广工的多领域科研优势可以运用在医学上，尤其是这次疫情让我们明确，“医工结合”是未来创新发展的增长点。疫情以来，广工科研团队与企业紧密合作，携手科技抗“疫”，研发用于口罩生产的纳米纤维滤膜，技术赋能让口罩机产能大幅提升，还有团队研发电子听诊器、心电图机运用到救治一线。这些好消息令广工人振奋，也让我们看到工科院校与医学领域合作的巨大潜力。

　　南方日报、南方+：广工现在没有医学院、附属医院，如何做好“医工结合”？

　　邱学青：“医工结合”决定我们要走一条有别于传统高校办医学学科的路子，我相信条件成熟了，广工也可以有自己的医学院、附属医院。

　　创造服务地方发展的“广工模式”

　　南方日报、南方+：广工多年来一直强调把论文写在祖国大地上，把创新成果转化在南粤热土上。下来如何把这张名片擦得更亮？

　　邱学青：“与广东崛起共成长，为广东发展作贡献”已经是广工响当当的名片了，我们在全省有11家技术创新研究院，服务了近6000家企业，下一步要通过科学研究和学科建设来驱动发展。

　　我们计划“做强高峰，补齐短板”，巩固提高传统优势学科，如机械、自动化、材料、化工等，同时大力发展交叉学科和新工科，如环境、集成电路与微电子、互联网+、大数据+、人工智能、工业设计、医工结合、管理。

　　南方日报、南方+：您长期研究造纸废液中的木质素，成果已广泛应用到广州地铁等大型工程项目建设中。大学的优势学科、优秀成果，怎样跟社会需求紧密对接起来？

　　邱学青：广工科研创新成果转化要产生质的飞跃，必须有大项目、大成果、大合作。像陈新书记团队牵头完成的成果“高端电子制造装备高速高精点位操作的关键技术与典型应用”，去年获得国家技术发明奖二等奖，这一大成果服务企业千余家、产生社会效益数亿元，为我国电子制造产业的高速发展做出了突出贡献。广工需要更多这样的大项目、大成果、大合作，为广东经济社会发展作出更突出的贡献。

　　同时，我们还会打造一座连接校内科研成果与校外企业需求的“新桥梁”，把沙河校区升级为广工首个大学科技园，30000多平方米的科技园可以入驻校内科研团队、校内科创人员，输出更加澎湃创新动力。

　　南方日报、南方+：不仅是输出技术、人才，广工正在揭阳“复制”一所大学。进展怎样？

　　邱学青：办好广工揭阳理工学院，是省委、省政府交给广工的使命，我们必定集中全校之力办好。结合广工的优势学科和揭阳产业特点，这所大学将以地方需求为导向，开设人工智能、石油、微电子等专业，更好地服务地方经济社会发展。

　　前几天，广工揭阳理工学院启动招聘18名二级院长和专业负责人。下来我们还将派出超100名骨干教师，全力支持办好广工揭阳理工学院，让粤东地区孩子在家门口也能上好大学。

　　【记者】吴少敏 姚瑶

　　【来源】“广东教育头条”南方号

编辑： 罗予岐

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