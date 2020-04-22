广东发布学生返校饮食安全消费提醒：避免校园集聚用餐

4月21日，广东省市场监督管理局就相关饮食注意事项发布消费提醒：学校食堂不得加工制作四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆以及禁止加工制作、外购三明治等高风险食品；需要网络订餐时，应特别留意食品经营范围和食品经营许可证有效期等关键信息，且少订购高风险食品（如四季豆、生食、冷食类），验收后尽快食用。

4月27日起，广东各级各类学校学生，将分期、分批、错峰返校。学生返校后饮食安全如何保障？4月21日，广东省市场监督管理局就相关饮食注意事项发布消费提醒：学校食堂不得加工制作四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆以及禁止加工制作、外购三明治等高风险食品；需要网络订餐时，应特别留意食品经营范围和食品经营许可证有效期等关键信息，且少订购高风险食品（如四季豆、生食、冷食类），验收后尽快食用。

针对学校食堂风险管控，省市场监管局提醒，学校要把疫情防控和食品安全职责落实到位。开学前做好风险排查，要组织对学校食堂进行全面检查，完善卫生设施，按规定对相关场所、设施和餐具进行维护、保养、清洗、消毒和保洁；全面检查库房和加工场所内的食品、食品添加剂和食品相关产品，及时清理处置过期、变质等不合格物品并做好登记，防止潮湿天气下库存时间久、过期霉变的食品原料进入加工环节，尤其是米、面、油等大宗食材以及干蘑菇、木耳、花生等易受潮霉变的食材，对冷冻冷藏的食材查验是否符合贮藏温度要求，是否超保质期或发生变质。

同时，确保做到规范操作，严格执行餐饮服务食品安全操作规范，落实场所及设施设备清洗消毒、维修保养校验、原料采购至供餐全过程控制管理、餐饮具清洗消毒、食品添加剂使用管理、留样及从业人员健康管理和培训等制度；把好食品原料采购进货关，从正规渠道进货，按规定索证索票并进行检查；不得制售冷荤类食品、生食类食品、裱花蛋糕，不得加工制作四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆以及禁止加工制作、外购三明治等高风险食品；不用五指毛桃等中药材煮汤，避免误采误食有毒植物引起食物中毒；防止生熟食品交叉污染，烹饪食品时做到烧熟煮透；采购及规范使用符合国家标准的清洁消毒产品，并将清洁消毒产品与食品分开存放，避免食物受到污染。切实降低集聚风险，采取分散用餐或错峰用餐方式，避免集聚用餐。

疫情防控期间，校园周边食品经营者要严格落实防控措施和食品安全主体责任，加强场所清洗消毒和人员健康监测。学校师生也应尽量少去或不去校园周边用餐或购买零食食用。需要在校外就餐时，应选择到持有食品经营许可证或餐饮服务许可证（相关证件在有效期内）的餐饮单位就餐，不到无证小店和街边小摊就餐，可寻找“笑脸”就餐，尽量选择到食品安全量化等级为B级以上（“大笑”“微笑”）的食品经营单位就餐。

需要网络订餐时，应选择合法合规的供餐单位，注意查看店铺“商家信息”模块中的食品经营许可证和统一社会信用代码证/营业执照信息，特别要留意食品经营范围和食品经营许可证有效期等关键信息，且少订购高风险食品（如四季豆、生食、冷食类），验收后尽快食用，并保留相关消费凭证，以备维权所需。需要购买零食时，要到持有有效食品经营许可证的食品经营单位购买，要查看标签标识，观察是否新鲜，是否在保质期内，包装是否完整无损、有无鼓包(涨袋、胖听)、有无颜色变化、有无出现异味等现象，不贪便宜购买“五毛食品”，不购买“三无”食品。

【记者】王佳欣

【通讯员】粤市监

【来源】南方＋