广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

广东发布学生返校饮食安全消费提醒：避免校园集聚用餐

2020-04-22 08:36 来源：南方网 王佳欣
字号减小 字号增大

　　4月27日起，广东各级各类学校学生，将分期、分批、错峰返校。学生返校后饮食安全如何保障？4月21日，广东省市场监督管理局就相关饮食注意事项发布消费提醒：学校食堂不得加工制作四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆以及禁止加工制作、外购三明治等高风险食品；需要网络订餐时，应特别留意食品经营范围和食品经营许可证有效期等关键信息，且少订购高风险食品（如四季豆、生食、冷食类），验收后尽快食用。

　　针对学校食堂风险管控，省市场监管局提醒，学校要把疫情防控和食品安全职责落实到位。开学前做好风险排查，要组织对学校食堂进行全面检查，完善卫生设施，按规定对相关场所、设施和餐具进行维护、保养、清洗、消毒和保洁；全面检查库房和加工场所内的食品、食品添加剂和食品相关产品，及时清理处置过期、变质等不合格物品并做好登记，防止潮湿天气下库存时间久、过期霉变的食品原料进入加工环节，尤其是米、面、油等大宗食材以及干蘑菇、木耳、花生等易受潮霉变的食材，对冷冻冷藏的食材查验是否符合贮藏温度要求，是否超保质期或发生变质。

　　同时，确保做到规范操作，严格执行餐饮服务食品安全操作规范，落实场所及设施设备清洗消毒、维修保养校验、原料采购至供餐全过程控制管理、餐饮具清洗消毒、食品添加剂使用管理、留样及从业人员健康管理和培训等制度；把好食品原料采购进货关，从正规渠道进货，按规定索证索票并进行检查；不得制售冷荤类食品、生食类食品、裱花蛋糕，不得加工制作四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆以及禁止加工制作、外购三明治等高风险食品；不用五指毛桃等中药材煮汤，避免误采误食有毒植物引起食物中毒；防止生熟食品交叉污染，烹饪食品时做到烧熟煮透；采购及规范使用符合国家标准的清洁消毒产品，并将清洁消毒产品与食品分开存放，避免食物受到污染。切实降低集聚风险，采取分散用餐或错峰用餐方式，避免集聚用餐。

　　疫情防控期间，校园周边食品经营者要严格落实防控措施和食品安全主体责任，加强场所清洗消毒和人员健康监测。学校师生也应尽量少去或不去校园周边用餐或购买零食食用。需要在校外就餐时，应选择到持有食品经营许可证或餐饮服务许可证（相关证件在有效期内）的餐饮单位就餐，不到无证小店和街边小摊就餐，可寻找“笑脸”就餐，尽量选择到食品安全量化等级为B级以上（“大笑”“微笑”）的食品经营单位就餐。

　　需要网络订餐时，应选择合法合规的供餐单位，注意查看店铺“商家信息”模块中的食品经营许可证和统一社会信用代码证/营业执照信息，特别要留意食品经营范围和食品经营许可证有效期等关键信息，且少订购高风险食品（如四季豆、生食、冷食类），验收后尽快食用，并保留相关消费凭证，以备维权所需。需要购买零食时，要到持有有效食品经营许可证的食品经营单位购买，要查看标签标识，观察是否新鲜，是否在保质期内，包装是否完整无损、有无鼓包(涨袋、胖听)、有无颜色变化、有无出现异味等现象，不贪便宜购买“五毛食品”，不购买“三无”食品。

　　【记者】王佳欣

　　【通讯员】粤市监

　　【来源】南方＋

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第7期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235