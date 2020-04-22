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这些考试，取消了！

2020-04-22 08:36 来源：南方网
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　　近日，教育部考试中心发布《关于调整2020年5月海外考试的通知》《2020年3月全国英语等级考试（PETS）退费说明》《2020年3月全国计算机等级考试（NCRE）退费说明》。

关于调整2020年5月海外考试的通知

　　为继续配合做好新冠肺炎疫情防控工作，经研究并商相关国外考试主办机构，决定对5月份海外考试做如下调整：

　　1. 取消2020年5月所有托福考试，考试费将全额退还至考生个人报名账户。

　　2. 取消2020年5月所有雅思考试，考试费将全额退还至考生个人报名账户。

　　3. 取消2020年5月所有GRE考试，考试费将全额退还至考生个人报名账户。

　　4. 取消2020年5月所有GMAT考试，考试费将全额退还至考生个人报名账户。

　　5. 取消2020年5月16日举行的KET、PET青少版考试。

　　6. 推迟举行原定于2020年5月16、23、30日举行的剑桥商务英语证书初级、高级和中级考试，具体考试时间及相关安排将根据疫情防控进展情况另行通知。

　　感谢广大考生的理解与配合！

教育部考试中心

2020年4月20日

2020年3月全国英语等级考试（PETS）退费说明

　　受新冠肺炎疫情影响，2020年3月全国英语等级考试（PETS）已取消。已报名考生缴纳的考试费将进行全额退费处理。

　　采用我中心网上支付平台缴费的考生，考试费将按原支付渠道退回；通过考点集体缴费方式缴纳考试费的考生，将按原支付渠道退回考点，由考点将考试费退回考生；在浙江省报名缴费的考生，将由浙江省教育考试院进行退费。

　　由于涉及考生数量较多，退费工作将分期分批进行，我中心将在自本说明发布之日起50个工作日内完成退费工作，敬请各位考生理解。请考生密切关注本网站和各省级考试机构网站，及时了解相关信息。

　　考生的保留成绩资格将延至下次考试。

教育部考试中心

2020年4月17日

2020年3月全国计算机等级考试（NCRE）退费说明

　　受新冠肺炎疫情影响，2020年3月全国计算机等级考试（NCRE）已取消。已报名考生缴纳的考试费将进行全额退费处理。

　　采用我中心网上支付平台缴费的考生，考试费将按原支付渠道退回；通过考点集体缴费方式缴纳考试费的考生，将按原支付渠道退回考点，由考点将考试费退回考生；采用省级支付系统（北京、浙江、湖南）缴费的考生，将由相应省级考试机构进行退费。

　　由于涉及考生数量巨大，退费工作将分期分批进行，我中心将在自本说明发布之日起50个工作日内完成退费工作，敬请各位考生理解。请考生密切关注本网站和各省级考试机构网站，及时了解相关信息。

教育部考试中心

2020年4月17日

编辑： 罗予岐

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