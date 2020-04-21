广州11区幼升小、小升初招生政策出炉！细则在此

20日，广州市天河区、越秀区、荔湾区、番禺区、白云区等发布了义务教育阶段学校招生工作细则。目前，其他各区招生实施细则正在陆续公布更新中。

20日，广州市天河区、越秀区、荔湾区、番禺区、白云区等发布了义务教育阶段学校招生工作细则。目前，其他各区招生实施细则正在陆续公布更新中。

天河：租房申请小学公办学位，需提供至少入学两年后的租赁证明

20日，记者从广州市天河区教育局获悉，《2020年广州市天河区义务教育阶段学校招生工作细则》印发，明确义务教育阶段学校招生工作相关情况。其中，小学网上报名5月5日开始，初中6月15日开始网报。

今年小学招生有何新变化？2020年天河区公办小学的招生政策对非天河户籍的穗籍适龄儿童临时到天河区租房、申请天河区公办学位，明确了新要求：2020年起，非天河户籍的穗籍适龄儿童及其父母或法定监护人在广州市无房产、租住在天河区申请入读我区公办小学，须提供审核时间在入学前一年的9月1日前、租期至少入学两年后的房屋租赁登记备案证明，否则，需回户籍地报名申请入学。

据悉，该政策去年已预通告，今年开始实行。今年，申请入读天河区公办小学的非天河户籍的穗籍适龄儿童，其房屋租赁登记备案证明审核时间必须在2019年9月1日前，且租期至少到2022年8月31日。

链接：天河区小学初中招生详情

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越秀：初中部分招收对口直升

20日，广州市越秀区发布了义务教育学校招生细则。在小学入学上，具有广州市但非越秀区户籍的适龄儿童，其父母或其他法定监护人为承租人，以越秀区租赁房屋为唯一居住地，在广州市内没有房产或者其他居住地，在报名当年4月30日前（含）已租住满一年，可申请统筹入读越秀区公办小学。

初中招生方面，公办九年一贯制学校，包括第七中学实验学校、八一实验学校、真光学校和华侨外国语学校，可招收本校部分对口直升生。铁一中学面向铁一小学、育才中学、东环中学面向育才教育集团，培正中学、五羊中学面向培正教育集团，第三中学、知用中学、第十中学、第三十七中学和第八十二中学面向立体学区，均可招收教育集团或立体学区内小学的部分对口直升生。

越秀区还公布了辖区内民办初中招生计划，其中，育才实验学校招生7个班、二中应元6个班、明德实验学校6个班。

链接：越秀区小学初中招生详情

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荔湾民办义务教育学校招生：小学初中分别在6月2日、7月2日电脑派位

荔湾区发布《广州市荔湾区民办义务教育学校2020年招生工作方案》、《广州市荔湾区公办小学2020年一年级招生工作方案》等。公布了2020年荔湾区公办小学招生计划和公办小学适龄儿童入学登记地点和插班转学登记地段。根据《工作方案》，5月5日至10日进行网上报名登记。

根据招生工作日程安排，民办义务教育学校小学、初中分别安排在6月2日和7月2日进行电脑派位。

荔湾区今年全区新增3个初中班，全区招生班数达150个，其中北片双桥中学增加一个班，南片中国教科院荔湾实验学校增加两个班。而备受关注的西关外国语学校小学部直升情况也正式出炉，符合条件的广州市西关外国语学校小学部5个班毕业生，可全部直升到初中部；余下3个班招生计划，通过电脑派位方法招收符合条件的学生。

链接：荔湾区小学初中招生详情

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白云：今年新开办两所公办小学

4月20日，广州市白云区教育局发布《广州市白云区教育局关于进一步做好2020年义务教育招生入学工作的通知》。公办小学的招生报名时间为5月5日-5月10日；6月24日，公办初中将把录取结果通知学生及其家长。今年白云区新开办白云中学附属小学、凤凰小学两所公办学校，共增加1620个公办学位。

《通知》提出，推进公办义务教育学校免试就近入学全覆盖。继续采取单校划片或多校划片方式招生，并保持相对稳定。继续实施公办小学招生网上报名。市属义务教育阶段学校招生工作纳入属地教育指导中心统一管理，按属地教育指导中心组织安排开展。严禁择优性质的电脑派位、集团化办学择优直升、九年一贯择优直升及其他择优直升的做法。市属公办外国语学校初中采取“学生自主报名，学校组织电脑派位”的方式进行招生。

链接：白云区小学初中招生详情

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番禺：公办小学招生以户籍为依据、免试就近入学

番禺区小学招生今年新增了两所学校，分别是南站小学，沙头中心小学。公办学校招生坚持以户籍为依据、免试就近入学原则。

根据番禺区教育局下发的通知要求，区内各教育指导中心应继续遵照有关规定开展公办小学和公办初中招生工作。义务教育公办学校必须按适龄儿童少年户籍所在地段实行免试就近入学。各教育指导中心要根据适龄学生人数、学校分布、所在社区、学校规模、交通状况等因素，按照确保公平和就近入学原则，从当地实际出发，为每所义务教育学校科学合理确定服务片区范围，继续采取单校划片或多校划片方式招生，并保持相对稳定。

凡具有番禺区户籍的适龄儿童、少年，由其父母或其他法定监护人在规定时间内向其户籍所在地的教育指导中心、学校为其子女（被监护人）办理入学（升学）报名手续，由户籍所在地教育指导中心安排义务教育公办学校学位。严禁择优性质的电脑派位、集团化办学择优直升、九年一贯择优直升及其他择优直升的做法。

番禺区教育局的通知还强调，从2020年起，全面取消义务教育阶段各类特长生招生。任何义务教育学校均不得以考试、竞赛、培训成绩或证书证明等作为招生依据，不得以面试、面谈、评测、人机对话、拓展活动、冬夏令营等名义选拔学生，不得与社会培训机构或任何第三方组织联合招生。

链接：番禺区小学初中招生详情

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黄埔区：小学5月10日截止报名

4月20日，《广州市黄埔区2020年义务教育阶段学校招生工作实施细则》印发。公办、民办中小学的学位分配情况和招生流程同时发布。

链接：黄埔区中小学招生详情

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从化：小学一年级预计入学人数为1.2万人，计划开设310个教学班

4月20日，2020年广州市从化区义务教育阶段学校招生入学工作细则公布。全区小学一年级预计入学人数为12000人，计划开设310个教学班。全区初中一年级预计入学人数为8000人，计划开设189个教学班。

据介绍，从化义务教育阶段公办学校招生实行以户籍为前提、以实际居住地为依据，人户一致、免试就近入学原则。义务教育阶段民办学校招生实行免试入学原则。人户一致的适龄儿童少年，安排入读所属地段范围小学或初中；人户不一致的适龄儿童少年，由教育行政部门按照该适龄儿童户籍所属行政区域统筹安排入学。

链接：从化区中小学招生详情

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增城：公办义务教育阶段学校招生免试就近入学

增城区2020年义务教育阶段学校招生工作方案20晚新鲜出炉啦！南方+和你一起划重点，来看看大家关心的招生计划吧。

增城区实施属地管理原则，各镇街成立镇街义务教育阶段学校招生工作领导小组(以下简称“镇街招生领导小组”)，负责本辖区义务教育阶段学校招生工作的统筹、规划、组织、协调、实施及管理。各镇街招生领导小组下设办公室，设在属地镇街中心小学。

同时，公办义务教育阶段学校招生坚持免试就近入学原则；民办义务教育阶段学校招生坚持免试入学原则，按核准的招生计划招生。义务教育民办学校原则上面向属地区招生，无寄宿条件的民办学校不得跨区招生；有寄宿条件且确有跨区招生需求的民办学校，其跨区招生计划由属地区教育局初核后报市教育局核准，跨区招生计划不超过总计划的50%。对报名人数超过招生计划的义务教育民办学校，其招生计划均通过电脑派位方式随机录取。

增城区教育局表示，义务教育公办学校学位分配坚持以实际居住地为依据、人户必须一致的原则。“人户一致”主要是指适龄儿童户籍地址与其父母或者其他法定监护人所能提供的有效实际居住地证明（房产证明、购房合同、宅基地证明、集资房等）地址一致。

链接：增城区中小学招生详情

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海珠：70所公办小学招生

广州市海珠区教育局官网挂出《2020年海珠区义务教育阶段学校招生工作实施细则》。今年海珠70所公办小学招生，共计280个班；24所（25个校区）公办初中招生，共计205个班。

链接：海珠区中小学招生详情

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南沙：公办小学学位按“人户一致”原则安排

根据《广州市南沙区义务教育阶段学校招生实施细则》，今年，南沙区将按照就近入学原则合理划分招生范围。划分公办小学招生范围时，学生居住地与学校距离原则上在3公里以内；划分公办初中招生范围时，学生居住地与学校距离原则上在5公里以内。

在学位安排上，公办小学学位分配按“人户一致”原则安排南沙区户籍适龄儿童入读对口地段小学。民办义务教育学校（含市教育局审批的民办学校）原则上不得跨区招生，其面向本区的招生计划由区教育局直接核定。

花都：116所公办小学共计招生421个班级

4月20日，花都区教育局发布关于做好2020年花都区义务教育阶段学校招生工作的通知。据悉，花都116所公办小学共计招生421个班级、17850个学位。花都区35所公办中学，共计招生239个班级，10994个学位。于2020年首次招生的花都广东广雅中学（花都校区）招收10个班级，350个学位。

【全文整理】郭苏莹