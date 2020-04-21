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@广东同学：“返校九图”为你定制，防疫指南请收好

2020-04-21 10:22 来源：南方网
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　　4月27日起，广东学生将陆续分批返校。

　　防疫复学，你准备好了吗？

　　看，南方+小明同学设计了一份防疫复学宝典，从个人防护到在校卫生、从上学途中到课间活动、从就餐午休到校园清洁……九个返校场景，九段防疫箴言！一起收藏吧：

　　除了上面的小学版，中学版同样贴心↓↓↓

　　【文案】杨杰利 黎詠芝 闵锐

　　【海报设计】麦瑜瑜

　　【绘图】杨佳

　　【统筹】黎詠芝 邱洪添

　　【策划】谭亦芳

编辑： 罗予岐

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