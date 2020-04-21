@广东同学：“返校九图”为你定制，防疫指南请收好

4月27日起，广东学生将陆续分批返校。
防疫复学，你准备好了吗？
看，南方+小明同学设计了一份防疫复学宝典，从个人防护到在校卫生、从上学途中到课间活动、从就餐午休到校园清洁……九个返校场景，九段防疫箴言！一起收藏吧：
除了上面的小学版，中学版同样贴心↓↓↓
【文案】杨杰利 黎詠芝 闵锐
【海报设计】麦瑜瑜
【绘图】杨佳
【统筹】黎詠芝 邱洪添
【策划】谭亦芳
南方网
南方日报
南方都市报
南方杂志
4月27日起，广东学生将陆续分批返校。
防疫复学，你准备好了吗？
看，南方+小明同学设计了一份防疫复学宝典，从个人防护到在校卫生、从上学途中到课间活动、从就餐午休到校园清洁……九个返校场景，九段防疫箴言！一起收藏吧：
除了上面的小学版，中学版同样贴心↓↓↓
【文案】杨杰利 黎詠芝 闵锐
【海报设计】麦瑜瑜
【绘图】杨佳
【统筹】黎詠芝 邱洪添
【策划】谭亦芳
南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接
本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像 广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护
违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068