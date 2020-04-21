2020年高职院校依学考成绩招生21日开始征集志愿

多数院校已完成了招生计划，但由于考生填报志愿不平衡等原因，仍有部分院校招生计划出现缺额。

据广东省教育考试院最新消息，我省2020年高职院校依学考成绩招生第二次投档录取于4月19日结束。据统计，两次投档共录取14.9万人，其中，文科类录取68507人，理科类录取75857人，体育类录取1535人，音乐类录取220人，美术类录取2791人，舞蹈类录取27人，广播电视编导类录取47人。多数院校已完成了招生计划，但由于考生填报志愿不平衡等原因，仍有部分院校招生计划出现缺额。经研究，省招生办决定对部分未完成招生计划的院校进行征集志愿，并组织二次录取。

填报条件

征集志愿资格线为：

文科类100分；理科类100分；

体育类文化科总分100分、体育术科165分；音乐类文化科总分100分、音乐术科150分；美术类文化科总分100分、美术术科150分；舞蹈类文化科总分100分、舞蹈术科150分；广播电视编导类文化科总分120分、广播电视编导术科180分。

凡参加了2020年高考报名及2019年12月普通高中学业水平的语文、数学、英语考试，成绩达到征集志愿资格线，且文科类、理科类考生的3门普通高中学业水平考试科目均达到D级及以上等级；体育类、音乐类、美术类、舞蹈类和广播电视编导类考生的3门普通高中学业水平考试科目至少有2门学科成绩达到D级及以上等级，尚未被录取的考生均可参加“依学考成绩录取”征集志愿填报。

志愿征集时间及办法

4月21日10:00－22日10:00登录“广东省普通高考管理系统考生端”（http://www.eeagd.edu.cn/pgks)进行填报志愿。考生需在规定的时间内填报志愿，逾时一律不再受理。已被录取考生，不能参加征集志愿。

录取结果查询方式

4月21日10:00起，考生可关注省教育考试院微信公众号（gdsksy），在页面底部选择“小程序”栏，通过考生号和密码登录查询录取结果。省教育考试院也将通过号码106904886向已录取考生在高考报名时绑定的手机号码推送录取结果，请考生注意查收。

注意事项

省招生办负责人提醒考生，依学考成绩录取是高职院校招生的主渠道，广大考生应把握机会积极参加征集志愿录取，填报志愿时，一是认真查看征集志愿高校招生章程，特别是身体条件要求和考试成绩要求等情况，并尽量选择服从专业调剂，避免因不服从专业调剂或身体条件受限，被院校退档。二是本次征集志愿院校有部分是收费较高的民办高校，还有部分中外合作办学专业，考生填报志愿时，须根据自身家庭经济情况和个人意愿，认真查看有关高校及中外合作办学专业的招生章程，慎重填报。三是考生如确定不再进行志愿修改时，必须在规定时间内点击“确认志愿”。未在网上确认的志愿无效。考生点击“确认志愿”前，须认真核对所填报的院校及专业志愿。填报的志愿最终确认后，一律不得更改，考生投档以最终确认的志愿数据为准。

4月22-23日省招生办组织缺额院校进行征集志愿录取时，以考生重新填报的征集志愿为准，考生原填报的院校志愿无效。符合以上条件未被录取且有意向参加征集录取的考生，必须重新填报志愿。具体缺额院校及计划数登录省教育考试院微信公众号及门户网站查询。

详见具体通知：

关于做好广东省2020年高职院校依据普通高中学业水平考试成绩招生征集志愿工作的通知

各地级以上市招生办公室（考试中心）、各有关高职院校：

2020年高职院校依据普通高中学业水平考试成绩招生录取（以下简称“依学考成绩录取”）工作进展顺利，大部分院校已完成招生计划。但由于考生志愿填报不均衡，部分院校的部分专业未能完成招生计划，尚有部分已达到最低控制分数线的考生未被录取。根据《关于做好广东省2020年高职院校依据普通高中学业水平考试成绩招生录取工作的通知》（粤招办普〔2020〕14号）精神，为使更多符合条件的考生有升学的机会，经研究，省招生办公室决定对部分未完成招生计划的院校（详见附件4）进行征集志愿，并组织二次录取。现将有关事项通知如下：

一、征集志愿时间

征集志愿填报时间从4月21日10:00开始，22日10:00截止。

二、征集志愿条件

（一）征集志愿资格线：文科类100分；理科类100分；体育类文化科总分100分、体育术科165分；音乐类文化科总分100分、音乐术科150分；美术类文化科总分100分、美术术科150分；舞蹈类文化科总分100分、舞蹈术科150分；广播电视编导类文化科总分120分、广播电视编导术科180分。

（二）征集志愿考生范围：凡参加了我省2020年普通高考报名及2019年12月普通高中学业水平的语文、数学、英语考试，成绩达到征集志愿资格线，且文科类、理科类考生的3门普通高中学业水平考试科目均达到D级及以上等级；体育类、音乐类、美术类、舞蹈类和广播电视编导类考生的3门普通高中学业水平考试科目至少有2门学科成绩达到D级及以上等级，尚未被录取的考生均可参加“依学考成绩录取”征集志愿填报。

三、征集志愿程序和填报志愿方式

（一）查询是否被录取。4月21日10:00起，考生可关注省教育考试院微信公众号（gdsksy），在页面底部选择“小程序”栏，通过考生号和密码登录查询录取结果。省教育考试院也将通过号码106904886向已录取考生在高考报名时绑定的手机号码推送录取结果。

（二）登录“广东省普通高考管理系统考生端”。经查实未被录取且符合本次征集志愿条件的考生可登录“广东省普通高考管理系统考生端”（http://www.eeagd.edu.cn/pgks)进行志愿填报。省教育考试院于4月21日10:00－22日10:00开放“广东省普通高考管理系统考生端”，考生需在规定的时间内填报志愿并确认，逾时一律不再受理。已经被高校录取的考生，不得申请填报征集志愿。

（三）填报志愿方式。符合征集志愿条件的考生可采用自行上网填报的方式。考生凭高考报名时设置的密码及考生号进入“广东省普通高考管理系统考生端”，按本通知精神和相关要求自行上网填报。

1.填报征集志愿时，考生可填报A、B、C、D、E、F六所院校志愿，每所院校最多可填报6个专业志愿和1个是否服从专业调剂选项。考生可选择文科类、理科类、体育类、音乐类、美术类、舞蹈类和广播电视编导类中的1类填报征集志愿。

2.考生在规定的时间内（4月21日10:00-4月22日10:00）登录“广东省普通高考管理系统考生端”，录入院校代码与专业代码，并在网上确认志愿前，认真校对所填报的院校及专业志愿。

3.考生提交所填报的志愿后，志愿填报系统将进行数据逻辑校验，如果出现红色警告字符，所有志愿将无法提交，请考生仔细核对院校代码与专业代码后进行修改，直至正确为止。修改正确并确认不再更改后，考生须进行网上志愿确认。

4.考生通过手机短信验证码方式进行网上志愿确认，不设现场签名确认环节。网上确认时，须点击“确认志愿”按钮获取短信验证码，并输入收到的验证码（发送到已绑定的手机）后进行网上志愿确认。在规定的志愿填报时间截止后的2小时内（4月22日10:00-12:00），考生志愿信息不可修改，但仍可以获取短信验证码完成志愿确认。考生未在规定时间内进行网上志愿确认的，其志愿无效。在规定的志愿填报时间内（4月21日10:00-22日10:00），考生在未进行网上志愿确认前可多次修改所填报的志愿；考生首次“确认志愿”后，如有需要可最多进行2次取消志愿确认，修改志愿并重新确认志愿的机会。当考生确定不再进行志愿修改时，必须在规定时间内（4月22日12:00前）进行网上志愿确认。取消志愿确认后重新修改的志愿必须再次进行网上确认，否则志愿无效。

5.志愿填报期间，广东省教育考试院将使用106904886号码向符合征集志愿条件的考生发送提醒短信，请考生密切留意。考生须妥善保管考生号及登录密码，由于登录密码泄漏造成的志愿填报问题由考生自负。考生在点击“确认志愿”按钮前，必须认真核对所填报的院校及专业志愿。考生在网上填报的志愿，一经最后确认，任何人不得再进行更改。投档时，以考生网上最后确认的志愿数据为准。

6.确保考生征集志愿填报工作安全平稳有序。为保证考生志愿信息及时准确地录入，各市、县（市、区）招生考试机构要及时通知考生参加征集志愿填报，考生在网上填报志愿时，不得通过代理服务器上网。考生要对自己填报志愿的准确性负责。各市、县（市、区）招生考试机构在征集志愿过程中，相关事宜请及时与省教育考试院联系。

高招处值班电话：020－38627804，38627842（传真）；

信息处值班电话：020－38627927，38627931（传真）。

四、征集志愿网上录取时间和程序

（一）征集志愿网上录取时间。录取时间为4月22-23日，组织高校录取时，以考生网上填报的征集志愿信息为投档依据。有意向参加征集志愿的考生，必须按时在网上填报尚未完成招生计划的高职院校及专业志愿。

（二）征集志愿网上录取程序。

“依学考成绩录取”征集志愿所有科类均实行一次投档。对文、理科类，在征集志愿资格线上，根据平行志愿投档原则，对学考3门科目成绩均获得等级，且有3个D及以上的考生按分数排位从高到低依次检索，以1:1投档比例投档，由高校择优录取。对体育类、音乐类、美术类、舞蹈类和广播电视编导类，在征集志愿资格线上，根据平行志愿投档原则，对3门普通高中学业水平考试科目至少有2门学科成绩达到D级及以上等级的考生按分数排位从高到低依次检索，以1:1投档比例投档，由高校择优录取。

在投出考生档案录检结束后，再按院校缺额专业情况，在征集志愿资格线上，根据平行志愿投档原则，按考生征集志愿以1:1投档比例对院校缺额专业进行补档（含服从专业）。

（三）征集志愿投档时，如院校投档线低于粤招〔2020〕1号文原公布的最低录取分数线，则该投档线为该校录取最低控制分数线。

“依学考成绩录取”征集志愿和网上录取工作涉及到广大考生的切身利益，各地市、县（市、区）招生考试机构和有关高校要高度重视，并指定专人负责此项工作，确保“依学考成绩录取”征集志愿和网上录取工作顺利进行。

附件：

1.广东省2020年“依学考成绩录取”考生征集志愿表

2.广东省2020年“依学考成绩录取”（文科类、理科类）征集志愿在库考生分数段统计表

3.广东省2020年“依学考成绩录取”（体育类、音乐类、美术类、舞蹈类和广播电视编导类）征集志愿在库考生分数段统计表

4.广东省2020年“依学考成绩录取”（文科类、理科类、体育类、音乐类、美术类、舞蹈类和广播电视编导类）征集志愿招生计划表（分类下发）

广东省招生委员会办公室

2020年4月20日