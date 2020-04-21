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初三高三20万师生全部免费检测，广州够拼够叻

2020-04-21 10:22 来源：南方都市报
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　　4月20日，广州市政府新闻办公室举行广州市第84场疫情防控新闻发布会，副市长黎明透露，广州已经决定对首批返校的近3万名教职员工、16.7万名初三和高三学生全部开展免费核酸检测，一周内完成。

　　近20万的检测量，并且免费，堪称大手笔！相较于社会层面的复工复产，学生返校上课更是牵动千家万户的心，他们的安全、健康尤其关系重大。为了孩子，这样的大气魄是必要的。

　　当然，对首批返校师生全员核酸检测，广州确实有此能力和信心。据市卫健委主任唐小平透露，广州市目前能够开展核酸检测工作的机构包括10家省、市和部分区的疾控中心、全市指定的31家医疗机构、广州海关和第三方检测机构等四类，“加起来，保守估计广州每天可以检测7万人份以上，如果扩充，潜力在10万人次以上”。照此测算，全市所有首批返校师生的核酸检测工作，一周内完成可谓轻轻松松，广州这座城市的高效协同与应急能力，足令市民欣慰：够叻！

　　其实，在此前后广州市政府的一系列相关决定，都是基于对市民健康的负责任态度，哪怕为此要付出再多的人力物力和财力。广州市正在开展对出租车司机全员免费核酸检测。此前，全市已经累计在各重点排查场所周边设置160个便民咽拭子采样点，卫生、疾控、社区、公安投入的一线工作人员达14.6万人次，累计为6.8万人进行采样，在已报告的5.3万份检测结果中，一共筛查出无症状感染者7人。

　　不能仅从7：53000的比值来判断这项工作的价值和成本，要能从中看到对重点场所重点人群进行大规模核酸检测的重大意义。重点区域、重点人群的健康状况，不仅是具体公民的私事，也攸关整个城市的正常运转，直接影响民心士气。检测近20万人，哪怕最终一例也没排查出来（这样的结果无疑再好不过），整个城市、所有学生和家长为此的付出都是值得的。

　　需要提醒的是，对首批返校师生全员进行核酸检测，还需要社会层面的积极配合和充分理解，更要避免无谓的猜测和莫名的恐慌。

　　“动静越大，心越安”，越是积极主动的全城戒备、全民动员，公众对此番广州战疫的胜利就越应该充满信心。

编辑： 罗予岐

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