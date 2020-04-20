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南科大公布返校时间！5月14日起，返校学生开展线下学习任务

2020-04-20 08:30 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/柯丹洁）4月18日，南方科技大学发布学生返校通知，定于5月14日起，返校学生开展实验课等线下学习任务。通知提出，有关学生将分期分批返校。这也是广东最早公布学生返校时间的高校之一。

　　通知规定，4月27日、28日，安排湖北省内（含武汉市）的全体研究生（含博士生、硕士生）、2016级和延迟毕业本科生返校。5月12日、13日，安排湖北省外（含深圳市）的全体研究生（含博士生、硕士生）、2016级和延迟毕业本科生返校。2017级、2018级、2019级本科生以及在境外的学生暂不安排返校。所有返校学生均应配合学校完成核酸及抗体检测等有关筛查工作。

　　具体工作安排

　　（一）本科生返校安排

　　1.在湖北省内（含武汉市）的2016级和延迟毕业本科生，返校时间为4月27日、28日。该部分学生返校后，须按学校要求统一入住校内集中式居家医学观察区，进行集中居家观察14天，配合学校完成核酸及抗体检测等有关筛查工作后，由所在书院按照教育部有关要求，统筹安排宿舍分散居住。

　　2.在湖北省外（含深圳市）的2016级和延迟毕业本科生，返校时间为5月12日、13日。该部分学生返校后，由所在书院按照教育部有关要求，统筹安排宿舍分散居住，并配合学校完成核酸及抗体检测等有关筛查工作。

　　3.2017级、2018级、2019级本科生暂不返校，按照学校有关教育教学安排居家学习，有关事宜另行通知。

　　（二）研究生返校安排

　　1.在湖北省内（含武汉市）的研究生（含博士生、硕士生），返校时间为4月27日、28日。该部分学生返校后，须按学校要求统一入住校内集中式居家医学观察区，进行集中居家观察14天，配合学校完成核酸及抗体检测等有关筛查工作后，按学校安排返回宿舍居住。

　　2.在湖北省外（含深圳市）的研究生（含博士生、硕士生），返校时间为5月12日、13日。该部分学生返校后，按学校安排返回宿舍居住，并配合学校完成核酸及抗体检测等有关筛查工作。

　　（三）境外学生暂不返校

　　目前仍在境外的学生（含本科生、研究生、留学生、访问学生等）暂不得返深返校，应妥善安排好学习和生活，及时向学校报告健康状况等信息，有关事宜另行通知。

　　（四）访问学生返校安排

　　从本通知发布之日起，已在深圳连续居住满14天，经核酸检测和抗体检测无异常的访问类研究生，可由院系审批后返校。

 

编辑： 罗予岐

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