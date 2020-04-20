东北大学佛山研究生院今年启建，预计招生2000人

20日，记者从三龙湾顺德片区建设局获悉，东北大学佛山研究生院建设项目方案设计及工程可行性报告获得评审会通过。项目将于今年12月前实施建设，预计招收研究生达2000人。

20日，记者从三龙湾顺德片区建设局获悉，东北大学佛山研究生院建设项目方案设计及工程可行性报告获得评审会通过。项目将于今年12月前实施建设，预计招收研究生达2000人。

据悉，顺德区人民政府有关职能部门、佛山市顺德区顺博建设管理有限公司、东北大学佛山研究生院、华南理工大学建筑设计研究院等单位有关负责人和相关领域专家出席了本次评审会。

与会单位及专家听取了设计单位的方案设计及工程可行性研究报告的汇报，认真审阅并通过了方案设计文件及工程可行性研究报告。

东北大学佛山研究生院将体现出其在城市发展进程中的角色，校园将充分融入顺德机器人谷的未来城市肌理，南面临水建筑较低，北面建筑较高，形成东西向的园林开放空间体系，与城市的轴线、水道连通，形成城市景观通廊。

校园布局规划布局注重人性化尺度以及各类交往空间的营造。采用综合体式校园设计，将学习综合体、科研综合体以及生活综合体等功能有机串联，实现功能公共空间的复合利用，同时通过有效的组织规划，把生态绿化渗透到建筑空间中去，在紧凑的用地之间实现空间的高效利用和公共景观体系的最大化。营造出舒适、便利的学习与生活氛围，使交流与互动随时发生，使师生日常工作学习生活劳逸结合。

接下来，项目设计团队将根据会议意见进一步完善设计方案。据介绍，东北大学佛山研究生院建设场地位于顺德区北滘镇西海片区，总用地面积约184.3亩，总建筑面积约23.5万平方米，包括学习综合体、会堂、科研中心、文体中心、学生宿舍、教师与博士后公寓等。整体项目计划于2020年12月前实施建设，2023年9月前投入使用。校区交付使用前，顺德区政府负责提供东北大学研究生院的过渡期办学场地。

东北大学佛山研究生院由佛山市人民政府、东北大学与顺德区人民政府签署三方协议合作共建，学校以专业学位研究生教育为主，开展硕士、博士研究生教育，适时开展博士后培养并合作设立博士后工作站和展中外合作办学项目。今后佛山研究生院在读研究生总规模将达到2000人左右，该院校将发挥佛山地处粤港澳大湾区腹地区域优势、制造业优势和东北大学在高层次人才培养、技术创新、成果转化以及产学研合作方面形成的合作优势，为我市培养高素质创新人才。