我省高水平理工科大学交出“成绩单”

近日，省教育厅公布《关于佛山科学技术学院等五所高水平理工科大学建设高校考核意见的公示》（下称《考核意见》），佛山科学技术学院、东莞理工学院、南方科技大学的建设期满考核为“总体达成预期建设目标”，广东石油化工学院、五邑大学的中期考核意见为“良好”。

近日，省教育厅公布《关于佛山科学技术学院等五所高水平理工科大学建设高校考核意见的公示》（下称《考核意见》），佛山科学技术学院、东莞理工学院、南方科技大学的建设期满考核为“总体达成预期建设目标”，广东石油化工学院、五邑大学的中期考核意见为“良好”。

探索出具有广东特色的建设路子

我省率全国之先启动高水平大学建设后，2015年9月再次启动高水平理工科大学建设，佛山科学技术学院、东莞理工学院、南方科技大学3所地方理工科高校入选。3所高校采用省市共建的模式，突破传统路径依赖，实现超常规发展，力争早日建成高水平理工科大学。

经过3年建设，高水平理工科大学交出一份怎样的“成绩单”？《考核意见》认为，总体达成预期建设目标。

其中，佛山科学技术学院围绕高水平理工科大学建设规划目标，探索出一条具有广东特色的高水平理工科应用型大学建设的路子；东莞理工学院紧密围绕广东建设全国科技产业创新中心的战略目标，突出理工科办学的特色化发展思路，综合实力和影响力不断提升；南方科技大学创新人才培养、前沿科学研究、高水平师资队伍引育、国际化办学、服务引领区域创新等方面均取得显著的进展，社会声誉与国际影响力显著提升。

两年后，我省增列广东石油化工学院、五邑大学为高水平理工科大学建设高校，推动提升服务地方产业发展能力。

《考核意见》表示，广东石油化工学院的石油化工办学特色初步彰显，建设思路清晰，总体进展情况良好；五邑大学整体办学水平和质量取得大幅提升，综合排名显著提升，较好完成阶段性任务，总体进展情况良好。

形成高层次人才“蓄水池”

《考核意见》显示，形成高层次人才“蓄水池”，成为高水平理工科大学建设的显著特征。

其中，南方科技大学成绩最为耀眼，初步建成国际化高水平师资队伍。目前签约引进教师超过800人，包括院士26人、国家特聘专家77人，教研系列师资全部拥有博士学位，60%以上来自世界排名前100的大学，90%以上教师有海外背景，参加国际学术交流频繁。

佛山科学技术学院现有78位高层次人才，其中双聘院士5人，双聘海外院士2人，同时获批国家级特聘教授2人、珠江学者4人、省级教学名师1人；东莞理工学院引进高层次人才117人，包括国家级高层次人才32人，入选省部级及以上高层次人才项目39人，其中全职引进21人。

培育高层次创新型人才成为高水平理工科大学建设的共同特点。

南方科技大学2018年获批为博士学位授予单位，新增数学、物理、生物学、力学4个博士一级学科授权点，6个硕士学位一级学科和1个工程硕士专业学位授权类别。同一年，东莞理工学院获批为新增硕士学位授予单位，首批录取考生79人，近三年与国内高校联合培养硕士研究生312名，与国际名校联合招收7名博士研究生。佛山科学技术学院在2017年获批为博士学位授予立项建设单位，并新增硕士学位点5个，硕士学位点由6个增加到11个。

有力支撑地方经济社会发展

《考核意见》还透露，自高水平理工科大学建设以来，佛山科学技术学院、东莞理工学院和南方科技大学的科研经费和科研项目快速提升，分别累计获批科研经费达11.81亿元、13.56亿元和19.34亿元。广东石油化工学院累计获批科研经费达1.51亿元，横向经费占比达54.9%。

随着科研经费的大手笔投入，高水平理工科大学建设高校服务地方创新驱动、经济发展能力大幅提升。

南方科技大学高质量论文发表数持续上升，累计发表论文共4333篇，科研成果转化成效显著，累计申请专利876项，与企业合作共成立联合科技机构15家。

佛山科学技术学院建成28个产业学院；申请专利5179件，其中发明专利为2787件，2017年学校专利申请量和授权量分别位居广东省高校第3和第4位；高新技术企业培育成效显著，通过高新技术认定的共132家，入库35家。

东莞理工学院建设7个现代产业学院，与企业共建67门项目化课程、105门工程案例，初步构建起新工科人才培养新型载体；专利申请数量快速增长，专利授权累计882项，年均新增294项；开展科技产业创新服务专项行动，有力支撑了东莞产业经济规模扩张和结构优化。

培养地方需要的创新人才，成为高水平理工科大学的主要发力点。

广东石油化工学院调整优化理工科专业群布局，所有理工类专业均与石油化工产业相关，目前理工类专业占比73.08%，理工类学生占在校生比例为74.55%。五邑大学有省级及以上理工类专业建设项目29个，理工类专业占学校专业总数的比例以及理工类专业学生占在校生比例均逐年提高，理工类专业集成度显著提升。

延伸：

高水平理工科大学下一步如何建设？

《考核意见》对5家高水平理工科大学建设高校提出意见建议。

佛山科学技术学院：

进一步优化学科布局，凝练学科特色；加强硕士学位点建设，积极参与学科评估；加强科学研究与社会服务，为地方经济建设及产业转型升级提供更加有力的科技支撑。

东莞理工学院：

主动对接粤港澳大湾区和广深港澳科技创新走廊建设，重点突破国家级科研平台建设，提高承担国家级项目的能力，加强与地方联合创办新型研发机构，提高新技术、新产品的开发能力；进一步强化师资队伍建设。

南方科技大学：

加大改革创新力度，努力成为全国高校教学改革和科技创新的标杆，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区提供重要支撑，成为向世界展示中国高等教育发展水平的窗口；依托粤港澳大湾区科技创新中心建设及深圳市区位优势，高起点布局新兴学科，大力推进学科交叉融合，打造学科高峰；重点突破国家级科技平台建设。

广东石油化工学院：

强化办学定位和学科专业特色；加强研究生学位授权单位建设的规划和推进力度；注重提高人才培养质量，加快推进省级特色专业及省级精品课程建设；强化科学研究与社会服务能力；建设高素质的师资队伍。

五邑大学：

进一步推进新材料、生物医药、大数据技术、智能制造学科专业建设，统筹做好博士学位授权点的申报准备工作；重点突破国家级科研平台建设，提升服务地方需求的水平和能力；形成高水平的人才培养体系，产出更多标志性成果；进一步完善各类人才队伍规划。