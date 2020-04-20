广东三高校官宣最新研究生招生计划，招生人数大幅增长

计划显示，广州大学2020年硕士研究生招生指标增加至2281名，增幅达30.2%；东莞理工学院2020年研究生招生计划总数209人，较2019年增加130人，其整体扩招比例达到165%；仲恺农业工程学院2020年招生指标大幅增长至590名，同比增长59.5%。

近日，广州大学官网、东莞理工学院、仲恺农业工程学院各自发布最新的研究生招生计划。计划显示，广州大学2020年硕士研究生招生指标增加至2281名，增幅达30.2%；东莞理工学院2020年研究生招生计划总数209人，较2019年增加130人，其整体扩招比例达到165%；仲恺农业工程学院2020年招生指标大幅增长至590名，同比增长59.5%。

国务院联防联控机制2月28日举行鼓励企业吸纳高校毕业生、农民工就业相关政策发布会，教育部副部长翁铁慧表示，今年扩大硕士研究生招生规模比去年可能增加18.9万，重点投放服务国家战略和社会民生急需领域，“研究生计划增量重点投向临床医学、公共卫生、集成电路、人工智能等专业，以专业学位培养为主，以高层次应用型人才专业学位为主。”

日前，广州大学研究生院官网发布通知称，根据教育部最新下达的2020年研究生招生计划，广州大学2020年硕士、博士研究生招生指标均大幅增长，硕士研究生招生指标增加至2281名，增幅达30.2%；其中学术学位632人、专业学位1649人，分别较去年增加36.5%和28%。博士研究生指标增加至104名，增幅19.5%，其中学术学位77人、专业学位27人，分别较去年增加10%和58.8%。指标数、增幅率双创广州大学研究生招生工作之最。

据中国研究生招生信息网公布的2020研招访谈，广州大学研究生院常务副院长唐春明在访谈时表示，广州大学学硕新增加了0305Z1党的建设专业，主要是侧重01中国共产党党建理论研究、02党的建设与治国理政能力研究、03基层党建与基层治理研究三个方向。

东莞理工学院整体扩招比例达到165%。3月31日，东莞理工学院招生信息网发布2020年研究生招生计划称，根据教育部安排，2020年东莞理工学院研究生招生计划总数209人，较2019年增加130人，其中学术学位硕士招生计划68人，较2019年增加32人，增长了近2倍；专业学位硕士招生计划141人，较2019年增加98人，增长了3倍多。

2020年，东莞理工学院将在3个专业招生：计算机科学与技术学院的计算机科学与技术（081200）、生态环境与建筑工程学院的资源与环境（085700）、生态环境工程技术研发中心的资源与环境（085700），招生计划数分别为68人、92人、49人。

4月14日，仲恺农业工程学院官微发布消息称，根据教育部最新下达的2020年研究生招生计划，仲恺农业工程学院2020年招生指标大幅增长至590名，同比增长59.5%，其中学术学位148人、专业学位442人，分别较去年增加90%和52%，指标数、增长率均为历年最高。

此外，深圳大学4月1日召开的近期疫情防控及线上教学等重点工作部署会上，深大校长李清泉表示，深圳大学今年硕士研究生报名人数较去年增加了48%，硕士研究生的招生指标也有所增加。

值得注意的是，3月31日，广东省政府新闻办举行的第49场疫情防控新闻发布会，周紫霄通报广东公共卫生人才队伍建设十五条措施的情况，提出扩大公共卫生及相关专业招生规模，在2020年专插本招生中增设预防医学专业，公共卫生硕士专业学位研究生招生计划同比增长50%。

南都记者梳理广东高校2020年硕士研究生招生简章（章程）时发现，广东省大部分高校拟招人数继续呈扩招趋势。中山大学拟招收硕士研究生人数约7000名（含推荐免试生），扩招约600人，两项数据均居广东高校之首。暨大、广大、汕大、广东海洋大学均扩招逾百人，分别计划扩招人数约为200人、400人、200人、158人，华农与广工均小幅扩招90人。华师、广外、南方医科大、深大的简章未公布具体招生人数。