安全复课，广东准备好了吗？

广州多区教育局已发布中小学生返校的相关工作指引，各学校已做好充分准备，部分学校更将返校工作落实到每个学习和生活场景，实现“一生一案”。

“你好，同学，排队请和前后间隔1米以上……”日前，广州市黄埔区在玉岩中学进行新冠肺炎疫情应急防控演练：学校引进了黄埔区高新兴科技集团自主研发的“校园AR实景防疫管理平台”，实现校园出入快速测温、佩戴口罩主动识别、在线视频巡查、告警视频联动、可视化预案等功能，提升学校的防疫水平。

4月9日，省教育厅发布通知，经省新冠肺炎疫情防控指挥部研究决定，全省各级各类学校学生自4月27日起分期、分批、错峰返校。南方日报记者巡城发现，广州多区教育局已发布中小学生返校的相关工作指引，各学校已做好充分准备，部分学校更将返校工作落实到每个学习和生活场景，实现“一生一案”。

关键词 如何回校

尽量步行、骑行或乘坐私家车

校门口红外线测体温、教室零接触收作业、食堂就餐单人单格……广州市执信中学开展新冠肺炎疫情防控应急演练活动，模拟校园学习生活的8个场景22个环节如何防疫，为开学做准备。

演练现场，由老师扮演的41名“学生”、23名老师，模拟入校、上课、就餐、午休、住宿的全过程，以及期间“学生”发热、肚子不舒服等突发情况的应对措施。

执信中学校长何勇介绍，如果正式开学，学生每天早上将分4批错峰入校，每批间隔10—15分钟，以免短时间内人员太过聚集。

日前，越秀区教育局发布学校复课工作指引，明确要求做好学生错峰、错时出入学校。根据已制定的每日学生错峰上学和放学时间表，分年级、分班级、分批、分时段精准有序安排学生上学和放学。记者了解到，部分中学针对初三、高三学生已经设置了“一生一策”的返校时间安排。对寄宿生，大多要求在26日晚上分批返校。

而随着返校时间逐渐明晰，家长们下一个想到的问题无疑是：如何保证孩子安全回到学校？

天河区、番禺区发布指南，建议家长安排学生“家校点对点”出行，尽量步行、骑行或乘坐私家车上学；如必须乘坐公共交通工具时，务必全程佩戴口罩，途中尽量避免用手触摸车上物品。

为了确保返校师生的健康，广州市多区还通过信息化技术加强防疫措施。如天河区要求所有师生在返校第一天提供返校前14天的健康卡或穗康码等证明，相关人员还需要提供由社区卫生服务中心出具的“解除隔离”证明材料。

海珠区则实行“有条件返校制度”，要求返校学生的“穗康码校园健康卡”和“海珠校园健康码”需绿码。若出现一般感冒或其他疾病引起的发热、咳嗽、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、肌痛腹泻等症状，需配合防控要求，暂缓返校。

关键词 如何上课

一天两个口罩，音乐课欣赏为主

返校后，教室将成为学生每天学习的场所，如何避免病毒在班级之间传播？广州各区对此作出了细致要求。

越秀区提出，校内托管仅安排基本托管，不得混班；校内所有场所设施暂停向社会开放；暂停晚修活动。疫情形势稳定前，停止举办与正常教学无关的聚集性活动。

天河区、番禺区均建议，上课期间课桌椅按单人单桌摆放，保持间距最大化。课间及课外活动方面，课间佩戴口罩，适当、适度活动，日常社交保持1米以上距离，不到其他班级串门。

在正常教学活动中，师生要不要全程戴口罩？记者梳理发现，海珠区、天河区明确要求课堂教学时师生要佩戴好口罩。天河区还特别指出，教师使用教学用具等设备，上课前后使用75%浓度的医用酒精擦拭消毒；教师批阅学生作业，分发学生作业、器材、资料及其他用品前后均需洗手，批阅及分发过程中，都需要佩戴口罩。体育课减小运动量，如安排高强度的活动可以摘下口罩，但学生之间需保持足够的距离。音乐课尽量以音乐欣赏为主。

“音乐课这个安排挺贴心的，让孩子们多听、少唱，减少了风险。”家长冯女士说。

“我们建议家长为孩子准备足量的口罩，每日2个，保障至少两周的使用量。”海珠区教育局相关负责人表示，家长如有困难可及时与学校联系，学校将提供必要的帮助；同时，请根据学校和班主任要求，提前为孩子准备必要的生活用品、个人卫生用品及学习用具，但学生不得携带酒精、84消毒液等易燃易爆、有毒类消毒物品进入校园。

关键词 如何生活

不允许点外卖，戴口罩午休

14日，海珠区教育局发布《致家长信》，明确提出疫情防控期间，孩子原则上在校内就餐，不允许家长送餐、外卖等外来食品进入校园。客观条件限制，确需回家就餐的，家长要提前做好“点对点”往返用餐安排，避免在外用餐，往返过程佩戴口罩，避免交叉感染。同时，寄宿生入校后实行全员封闭管理，谢绝家长等人员探访。

执信中学食堂就餐区被改造成了一个个“格子间”，师生一人一格，确保分隔。原本8人一桌的就餐位，经改造变成4人一桌，为确保学生有序就餐，执信中学将实行分批就餐。就餐前，学生需再次测量体温，体温正常的学生才可前往食堂。

执信中学的宿舍区，出入需要测量体温，以往8个学生一个寝室也改为4个学生一个寝室。全体学生入住后，宿管人员进行宿舍巡查。如有异常，由一名宿管员将学生带到校医室处理，并做好登记。

在做好师生员工宿舍管理方面，越秀区相关指引明确，宿舍实行封闭管理，禁止外人进入。实施严格区域分隔，师生员工不得串门聚集。宿舍建立晨检、健康观察与报病制度，由宿舍管理员或宿舍长负责执行并做好记录，学生情况向班主任报告，教职工情况向值班校医或行政报告。

番禺区的指南则更为明晰：学生回到宿舍，先洗手，把钥匙、书包、外套等放在阳台上吹风。住宿生保持宿舍通风，每天至少3次、每次30分钟以上，保持床位距离，并做好宿舍卫生清洁、消毒工作。就寝期间不串门，打水期间有序排队不攀谈。如有不适，要及时向宿舍管理员报告。

对于非住宿生，海珠、天河、番禺均明确要求学生不得在校外托管机构进行午休或托管，午休期间须全程佩戴口罩。

各地返校准备

工作陆续开展

深圳

15日，深圳市教育局发布了《深圳市教育系统卫生防疫一日常规》，明确疫情期间学生首次返校前两天通过“深i您”平台申报《健康信息申报卡》，遵照学校安排错峰到校，安静有序接受入校体温检测。此外，学生在上课时全程佩戴口罩，尽量单人单桌，保持距离最大化，相互不交头接耳。《一日常规》还建议，家长要为孩子准备好适合年龄特点的口罩、饮水杯等用品，交代小孩多饮水。

珠海

4月13日晚，珠海市教育局官方微信发布学生返校时间安排，明确4月27日，珠海高三、初三年级学生返校；5月11日后，根据珠海疫情防控情况，经市新冠肺炎疫情防控指挥部同意后，分期、分批、错峰安排中小学其他年级学生返校。

另外，珠海市教育局明确，因延迟开学所耽误的教学时间，可通过周末1天时间调课、压缩暑期假期等方式补偿，原则上占用暑假的时间不超过2周。

佛山

4月9日起，全市中小学校和幼儿园教职员工、学生统一登录注册粤省事“粤康码”。4月15日前各中小学校幼儿园教职员工、学生必须完成“粤康码”注册，并需要登录一次粤省事，打开本人及学生的“粤康码”，粤省事后台自动关联省大数据中心数据对教职员工、学生健康信息进行比对，生成各人“粤康码”红绿码信息。

江门

江门市教育局明确，自4月13日起在全市各级学校推广“粤省事”学生个人健康申报系统应用，实现全市学生便捷进行个人健康申报。系统将在全市教育系统各级各类学校，含各大专院校、中等职业学校、普通中小学、幼儿园等使用。4月13日起，全市教师、学生统一使用粤省事平台做每日健康信息申报。

汕尾

日前，汕尾市教育局向全市中小学生和家长发表“公开信”提出，要及时报告个人健康信息，每天扫描“粤康码”申报健康情况，特别是开学前14天的体温监测要准确、真实，返校时“亮码”入校，如实报告返校前旅居轨迹、健康状况及接触人员情况。

云浮

云浮市教育局明确，从4月7日起，全市1415所各级各类学校的师生可通过“粤省事·粤康码”快速申报个人健康状况，若个人不方便填写时可由家长、老师等可信赖人员代填，做到不漏一人、及时上报健康信息。