广州奥林匹克中学来了！公办完全中学，今年面向全市招生

4月17日，记者从广州市天河区教育局获悉，2020年天河区将投入3000多万元进行广州奥林匹克中学首批改造项目，未来计划在3年内继续加大投入进行创建工作。

广州市天河区将打造一所崭新的本土自主品牌公办完全中学——广州奥林匹克中学，今年面向全市招生，实行小班化精细化教学，每班人数不超过40人。4月17日，记者从广州市天河区教育局获悉，2020年天河区将投入3000多万元进行广州奥林匹克中学首批改造项目，未来计划在3年内继续加大投入进行创建工作。

今年将投入3000多万元进行首批改造项目

据介绍，广州奥林匹克中学是广东省首家以奥林匹克命名的公办中学，是天河区重点打造的自主教育品牌。学校依托广州市示范性高中东圃中学创建，位处广东奥林匹克体育中心，连接天河智谷、金融城、智慧城等科技、经济发展的新高地，学校的创办是适应经济社会发展和满足人民对优质教育需求的必然要求。

天河区委、区政府充分发挥区位优势、资源优势，打造天河东部教育高地。2020年将投入3000多万元进行奥中首批改造项目，未来计划在三年内继续加大投入进行创建工作。

广州奥林匹克中学的办学定位为“教育质量优异，科技、体育、艺术三翼齐飞的完全中学”，建成“优质+特色”的未来学校，办成“广州领先、全省示范”的特色高中。学校重视对学生胜任未来的核心素养和关键能力的培养，重视以开拓创新的精神从事教学改革，重视教育教学质量的高标准，重视学生兴趣特长与个性的发展，重视创设浓厚的校园文化氛围，办成一所高水平、现代化、在全国具有较高知名度的一流学校，使之成为教学改革和科学研究的实验性学校、教育教学示范性学校以及对外开放、特色优质的窗口学校。

每班人数不超过40人

据介绍，广州奥林匹克中学实行小班化精细化教学，每班人数不超过40人。以培养未来创新人才为根本，以课堂教学为基础，推动空间、课程与技术的融合创新，深入探索未来学校教育生态，打造支持未来学习的思维课堂和融创课程，建设随时可学“云+课堂”数字化的学习社区，构建以“融合创新”为内涵个性化教育体系。

其中，思维课堂以学生“自主思维”为目标，通过课程和任务驱动，学生进行合作式、混合式、项目式学习（PBL），培养学生掌握未来解决问题的思维能力、合作交流和自主学习能力。同时进一步完善评价诊断系统，让学习过程和效果可视可测。

该校还将打造融创课程。该校课程体系致力于培养每一个学生的未来胜任力，落实未来人才核心素养。纵向设立“一核五环”六大课程领域以及各领域所涉及的主要课程。“一核”是高效优质的国家课程；“五环”是多元开放的特色课程，涵盖厚德课程、身心健康课程、科技创新课程、艺术统整课程和生涯发展课程五大门类。横向分层分类推进，分为基础类、拓展类、研究类三个层次的课程。同时，学校与周边高校，科研院所、高科技企业共建课程，如AI人工智能实验室、无人机工作室、物联网工作室、手球项目、粤剧项目等。

将改造奥林匹克头脑创意中心等6间多功能室

广州奥林匹克中学立足“高起点规划、高标准建设、高质量开办”，将对校园硬件设施设备、信息化建设、学校文化等进行全面设计、升级改造，精心设计、营造开放灵动的学习空间，提供浸润自由的学习环境，为学生的成长赋能。

学校整体规划将以学生为主导，设立学习中心、体能中心、创新中心、艺术中心、阅读中心、数制工坊、创客工坊、生活工坊八大学习空间。学习空间将分期建设，预计建成后占地面积超过6万平方米，建筑面积达接近7万平方米。

其中今年9月将改造6间多功能室，包括创新中心、艺术中心、奥林匹克头脑创意中心、数制工坊等，将同类学科群的学习空间联在一起，按功能进行资源整合，为课程设计和个性化的学习方式提供便捷。

今年招聘教师30名

据介绍，广州奥林匹克中学将拥有更加雄厚的师资力量，着力打造“仁爱、敬业、学术、创新”的教师团队。学校现有市级以上名校长、名师、名班主任工作室主持人3人，正高级教师1人，特级教师2人，南粤优秀教师2人，近年来教师获市级以上荣誉52人次。教师精英荟萃，为学校的高起点办学提供了坚强保障。

为进一步吸引和凝聚优秀人才，广州奥林匹克中学将面向2020届师范毕业生和青年教师、骨干教师公开招聘事业编制的中学教师30名。招聘职位涵盖语文、数学、英语、物理、化学、生物、通用技术、历史、地理、音乐、美术、心理、信息技术、体育等学科。其中，广东生源2020年公费师范毕业生可免笔试。

被录用的青年教师和骨干教师根据其取得职称等级的情况，最高可聘用到专业技术七级岗位（年收入约40万元）。同时还将面向高校聘请王红教授等专家导师和省队专业教练团队。

来源：“广州教育头条”南方号