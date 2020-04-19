深圳宝安：初三高三教职工核酸检测全覆盖

对返校年级教职工进行核酸检测、督促学生每日测量体温，提交问卷星、住校学生一日进行三次检测……

对返校年级教职工进行核酸检测、督促学生每日测量体温，提交问卷星、住校学生一日进行三次检测……4月27日，深圳市初三、高三年级学生将率先返校，作为深圳教育体量较大行政区之一的宝安区，近日开始不断完善学生返校责任链条、夯实防控措施、开展模拟演练。

事实上，早在3月中旬，宝安区教育局联合宝安区卫生健康局精心制作了《宝安区安全开学疫情防控指引》（以下简称《指引》）视频，该视频也为全区中小学疫情防控的实施提供了精准指导。

建立四级疫情防控工作联系网络

开学前学校疫情防控该如何做？根据《指引》显示，开学前宝安区各学校要精细策划方案预案，落实落细责任措施，重点完成10项工作。

其中，强化联防联控要求学校校外建立联防联控机制,校内健全学校（幼儿园）、年级、班级、家长四级疫情防控工作联系网络，确保有效落实疫情防控“日报告”“零报告”、重要情况随时报。

同时要建立健康档案，按照“一人一档”要求，组织填写《深圳市中小学（幼儿园）师生员工健康信息申报卡》、《深圳市中小学（幼儿园）开学疫情防控工作备案表》、问卷星等，开学后逐日落实返校前体温测量和健康登记，前置疫情传播防控关口。

此外，按照宝安区委区政府的工作部署，区教育局联合区卫健局、区疾控中心，于4月1日—4月9日，完成了对全区76所有初三、高三年级的学校共6434名教职工进行核酸检测，检测结果均为阴性。

寄宿学生将一日三检

学生返校后校园防控如何做？据介绍，宝安区指导各中小学学校坚持全员全过程全方位周密防控，重点做好落实晨、午（晚）检制度、上好开学第一课、强化因病缺勤管理、做好通风换气、妥善保管消毒剂、严格清洁消毒、落实手消毒、加强垃圾分类管理、做好物资补充与使用管理、做好餐饮午休保障、加强活动管控、加强校园管控、做好开学后自查整改、做好居家防控、开展一次考核等15项工作。

其中居家防控方面，家长要督促学生每日测量体温，提交问卷星，做好途中个人安全防护，尽量做到学校、家庭“两点一线”。

同时，落实晨、午（晚）检制度，每天对学生及教职员工进行晨检、午检，做好寄宿制学生晨检、午检、晚检。做好日检信息登记，并在深圳市学生健康监测信息系统上报。

教室通风换气每日不少于90分钟

对于学生的返校生活，宝安区要求上课要做好缺勤、早退、请假记录，对因病缺勤的教职员工和学生及时追访和上报。在校期间全程佩戴口罩，尽量单人单桌，保持距离最大化，相互不交头接耳。

课间阶段要做好生活、学习、工作等各类场所的通风换气，每日通风不少于3次，每次不少于30分钟。学生可在规定范围内适当、适度活动，与人保持一米以上距离，不串班不扎堆，不追逐打闹。

同时，全区中小学严格实行错峰分时就餐，落实就餐登记、测体温、手消毒、带口罩措施，师生按规定路线、间距取餐，按指定位置用餐。

并强调，各学校不开展跨班级教育教学、不组织跨年级、跨科组备课研讨、不安排校内外大型集体活动和社会实践活动。

来源：“深圳大课堂”南方号