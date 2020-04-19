封闭式管理、点对点交接，顺德发布详细开学要求

4月16日，顺德区召开2020年春季学期学生返校工作部署电视电话会议，从学生返校前准备、学生返校报到工作、学生返校后疫情防控等方面，明确全区教育系统学生返校工作的要求。

4月16日，顺德区召开2020年春季学期学生返校工作部署电视电话会议，从学生返校前准备、学生返校报到工作、学生返校后疫情防控等方面，明确全区教育系统学生返校工作的要求。

验收评估合格后

学校方可安排学生返校

顺德区教育局局长闵乐萍强调要全面做好学生返校前准备工作，重点做好完善“两案九制”、加强重点人群健康管理、防控物资储备、疫情防控演练、继续做好线上教育等学生返校前工作。

会议要求，各个学校在学生返校前一周开展1次清洁消毒工作，全面完成校园卫生清扫、环境整治和安全排查工作；要开展2次疫情防控演练。演练需由学校采取自导自演方式进行，不能组织非留校学生返校参加演练。

顺德将严格落实学生返校报到工作。凡在返校前14天身体健康、无任何呼吸道症状，未有疫情高发地旅居和接触史，未与确诊或疑似病例有密切接触史的教职工和学生方可返校报到。返校报到时，学生必须上交家长签字承诺的《健康检测卡》方能入校。

开学前，教育、卫健、疾控等部门将组织验收评估组，对辖区内所有学校进行全覆盖、拉网式验收评估。此次评估重点关注民办学校特别是外来工子弟学校返校准备工作，经验收评估合格的学校方可如期安排学生返校，评估不合格的学校须及时整改，再次评估合格方可安排学生返校。

学校封闭式管理

所有学校提供午餐午休

会议要求全面落实学生返校后各项疫情防控措施，校园实行封闭式管理。疫情防控期间，学生入校、离校的重要环节由学校和家长“点对点”交接，实现家校“两点一线”的闭环管理。

全区所有学校（含非寄宿制学校）提供学生午餐、午休及课后托管服务。午餐由学校食堂统一供应或选择有合法资质的集体配餐企业进行配送，确保食品安全。闵乐萍特别强调，在孩子接送方面，严禁校外托管机构人员接送学生。

开学后，食堂和宿舍的疫情防控也是关注重点。师生就餐要求采取错峰、错时、分批、分散就餐，并严控就餐时间，做好食堂清洁消毒通风工作。会议要求宿舍也定期做好清洁消毒，保持通风，强调分批进出宿舍。

李兆基中学的食堂地面贴好了黄线提醒学生保持距离。李兆基中学供图

李兆基中学的食堂地面贴好了黄线提醒学生保持距离。李兆基中学供图

针对第三方服务单位的监督管理和日常教育教学工作、校园环境卫生管理、校园安全等，会议也作出了细致要求，强调公共上课场所（如音乐室、舞蹈室、电脑室）要求每批学生使用后消毒一次。

开学后，学校将开展好“复学第一课”活动，组织学生上一堂爱国主义教育课、思想政治课，爱国卫生运动和公共卫生知识普及课，同时注意摸底返校学生的心理健康状况，做好心理辅导。

同时，学校要暂停组织和参加校内外大型集体活动。根据新学期教学时间缩短情况，学校要精准分析学情，提升教学计划针对性。

四个机制、四个保障

确保52万师生安全

教育系统疫情防控工作作为决战决胜战役的第三战场，顺德区委区政府领导高度重视，多次召开专题会议，对第三战场的抗疫工作进行了周密部署。

据了解，为保障全区52万师生安全，顺德区建立了“区镇干部包校、卫生防疫包干、村居联防联控、学校三级防疫”四个机制，落实“人员、物资、场地和应急”四个保障，提前谋划做好开学前、开学报到以及开学后三个关键环节的工作。

顺德区副区长蔡伟表示，要压实责任、联防联控，凝聚学生返校疫情防控工作的巨大合力，强调各镇街要压实属地责任，教育部门要落实主管责任，压实相关部门工作责任，学校要压实主体责任。

蔡伟要求学校要引导教师家长正确区分正常感冒发烧与新冠肺炎，“一方面要加强家校‘点对点’闭环管理，减少对外接触感染风险，另一方面加强师生宣传，加大宣传力度，避免不必要的恐慌。”

“紧紧守住‘绝不允许疫情输入校园、绝不允许校园发生聚集性疫情’这条底线，团结一致，积极作为，把责任压实一些，把工作再做实一些，坚决打赢这场教育系统疫情防控阻击战。”蔡伟说。