一校一策激活“空中课堂”

从“面对面”到“屏对屏”，疫情下的“空中课堂”对教学方式提出了全新的挑战。在这股史无前例的网课浪潮中，惠州线上教育在探索中前行。

4月16日，距离惠州中小学校3月2日正式开展线上教育，已过去一个半月。从“面对面”到“屏对屏”，疫情下的“空中课堂”对教学方式提出了全新的挑战。在这股史无前例的网课浪潮中，惠州线上教育在探索中前行。

空中课堂▶▷倒逼育人理念融合创新

3月2日起，惠州中小学校正式开启“云教学”，如此大规模的“空中课堂”对每位师生来说都是第一次。全员上阵，对班级管理、教学方式是一次“大考”。

为了帮助上网课的学生调整学习状态，惠州市第一中学高三（16）班的班主任肖红芳想了个办法。每周一19时至20时，组织学生和家长一起开班会。课代表和同学分享好的做法以及学习中存在的问题，有不够自律的同学主动反省。

“老师的班会课非常好，为了安抚孩子躁动的心，讲事实、明道理，费了很多心思。”家长李女士对此表示认可，她说这也让家长学会在特殊时期如何应对孩子的各种情况。教与学、管与促有了更有力的支持。肖红芳发现，自从班会课调动家长后，仿佛有了一群“最强助教”，学生线上学习的效果有了明显提升。在3月份的“深圳一模”线上考试中，高三（16）班有一名同学进入了年级前20名，这是这个普通班首次取得的突破。

许克林退休通过返聘回到教学一线，目前是惠州市光正实验学校的高三地理老师。正月初九起，他开始利用网络辅导50多名学生复习。从一开始电脑操作不熟练，也不会用直播软件，到现在得心应手，偶尔还去直播间蹭课，观摩其他老师上课，许克林的网络“技能包”不断升级。

“虽然网课的效果暂时不如真实课堂，但它有很多值得借鉴的地方。”从教40余年的许克林认为，直播讲课可以实时录制，供给学生反复回看，老师也可以从中查找不足，改进教学方式，这恰恰是传统课堂所不具备的。

不仅如此，“空中课堂”还跟社会生活有了更多“亲密接触”。许克林在地理课堂上融入了全球疫情数据图分析，教学生如何看懂数据地理分布、背后的趋势，引导其找出高峰、拐点等关键信息，“高考大概率会出现疫情相关的内容，这是一方面，更重要的是让学生学以致用。”他说。

网课连通社会大课堂，小屏幕让教学迸发出新的活力。惠州各地各学校根据市教育局“一校一策”的要求，利用互联网和信息化教育资源，依托公共教育教学平台，因地因校制宜开展线上教学计划，不断开辟出了新的教学练兵场。

在3月举行的惠州中小学线上教育工作推进会上，副市长陈高燕提出，各级教育部门、各学校要通过这次居家学习的机会，引导孩子学会生活、重视求知、认识社会，倒逼教育理念和方式创新。

经过一个多月的线上教育实践，逐渐有了“主播”感觉的老师们在教学方法中上演着“七十二变”。显著的变化是，多媒体不再是点缀，而是成了教学、家校互动的利器。

这两天，惠城区第四十二学校四年级语文老师肖伟魁玩起了微信视频号。在他开设的“肖老师和他的孩子们”视频号里，分享了学生们和家长合作完成的朗诵作品。“妈妈你看，蒲公英妈妈的孩子在飞，还带着小降落伞……”一个亲子诵读小视频发出仅3个小时，就收获了近40个赞。

“网课是一个新事物，经历这次网课，教学方式要再沉淀再思考，或许未来可以朝着线上线下融合的方向发展。”肖伟魁说，低龄孩子居家学习需要家长的协助，有家庭的主动参与效果会更好。

多方联动▶▷省市县三级兜底线上教育

“我一定好好学习，长大后用自己的力量帮助更多的人。”收到教师志愿者送来的平板电脑时，惠城区芦洲镇三洲村留守儿童小丽这样说。线上教育一个都不能少，惠州通过全市“一盘棋”，市直和各县区联动打通在线教育的“最后一公里”。

通过全面排查，惠州市937118名中小学生中，线上学习条件有困难的学生10104名，占比1.08%。惠州市、县（区）两级政府部门多措并举，发动社会力量，为困难学生提供终端设备，协调运营商及时提供网络支持。同时，惠州把建档立卡的贫困户等困难家庭学生等作为重点关爱对象，确保线上教育“不漏一人”。

在各级政府、学校、企业、驻村干部的帮扶和学生家长共同努力下，首批解决了8728名学生线上学习的终端与网络的困难。第二批线上学习有困难的1376名学生，惠州各地各校采取分片分人包干等方式解决，不让一名学生掉队。

毕业班在线学习牵动人心。惠州省、市建档立卡贫困户的895名高三、初三年级学生备受关注。在省教育厅等单位支持107台平板电脑的基础上，惠州慈善总会发动爱心企业捐赠800台平板电脑，惠州移动还为每台平板电脑免费提供40G流量卡，贫困户高三、初三学生的学习条件得到充分保障。

针对线上学习困难反映较多的设备和网络问题。博罗县教育局精准施策，联动机关单位等，为困难学生捐献120多部闲置手机。该局协调运营商为1万多名学生现场提供网络、指引等服务，还为4名在湖北的学生送去了流量。通过科学统筹，该县各学校迅速行动，及时把关爱送到学生家中。

惠州市教育局还公布了各县（区）咨询服务方式，为在线教育架起“空中服务通道”。在教学过程中遇到困难的师生及家长，都可以通过电话或邮件等方式获得帮助。开启线上教育一周后，通过电话或邮件咨询的师生近100人次，问题解决率100%。

各学校也纷纷开通线上学习咨询服务联系方式。3月份，惠州市华罗庚中学通过这一方式为100多名学生解答了线上学习的问题。与此同时，该校还准备了18间直播课程教室，为46位不能在家上课的教师服务。对个别学生因网络、信号等问题存在困难的，该校根据学生实际情况提供了解决方案。

为了推动在线教育出实效，惠州成立了中小学校线上教育督查工作领导小组。督查组通过随机抽查、电话回访的方式，抽查了1500余位学生、家长和一线老师。结果显示，惠州线上教育开展情况总体良好。惠州市教育局相关负责人介绍，在督查基础上，4月惠州的线上教育将围绕提质增效做好各项工作。

■观察眼

防疫复课考验教育治理体系

今年以来，教育界在战“疫”中克服重重困难，特别是线上教育在挑战中前行。客观来说，为了开展好线上教育，教育主管部门、学校、家庭、学生等各方付出了巨大努力。

时至今日，线上教育也在探索中不断深化、日益常态化，并取得一定的成效。然而，相比真实的课堂教学，线上教学还是有一定差距，教学质量和效果需要进一步验证，还有很多问题亟待解决，比如学习效果两极分化、教学模式照搬传统课堂、“一校一策”考验校长担当和作为等。

船到中流浪更急，人到半山路更陡。特别是面临返校开学这一“大考”，教育主管部门和学校如何同时做好疫情防控和开学准备，这是不容回避却又非常棘手的难题。

返校复课后如何防范风险、确保师生安全，如何统一教学进度、确保教学质量，如何形成教育主管部门、学校、家庭、社会等多方合力和联动，确保防疫复课两手抓、两不误……这些问题都考验着教育战线的智慧水平和应对能力。

这实际上也是对教育系统推进教育治理体系和治理能力现代化的一次“大考”。经历这次战“疫”，教育领域很多需要补短板的问题也凸显了出来，比如教育系统抗风险能力偏低，数字化、信息化的教学基础设施薄弱，学校应急管理水平仍待提升等。曾经落下的这些课，未来需要尽快补上。