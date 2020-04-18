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一所山村小学的网课“通关”

2020-04-18 08:30 来源：南方日报 于蕾
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　　4月，惠东的山村草长莺飞。4月9日，好消息传来：广东省高三、初三年级学生将于4月27日返校；5月11日后，各地根据疫情防控情况分期、分批、错峰安排中小学其他年级学生返校。

　　听说这个消息，安墩镇石珠小学四年级学生李嘉明难掩开心：“真好，要开学了。”他愈发想念和同学你追我赶、一路跑去学校的日子。他终于要告别“听不太懂”的教学视频，告别蹲在邻居家墙外蹭无线网的日子，回到课堂上课了。

　　疫情之下，石珠小学作为一所典型的山村小学，着力解决“不在线”学生的设备问题，克服大龄教师线上教学的困难，一路“通关”，寻找适合山村学校的网课模式。

　　“不在线”的学生

　　即便在晴朗的上午，李嘉明的家里仍有些昏暗，斑驳的墙壁上挤满了圆珠笔划痕。他和弟弟的课桌贴在门厅的墙边，这是春节后爸爸从学校搬来的旧桌椅。这段日子，兄弟二人每天坐在一起上网课。

　　事实上，在网课初期，李嘉明和弟弟长期线上“不在线”。自2月17日起，“停课不停学”，石珠小学的班级微信群里开始推送复习课资料。学生每天完成课业任务后需拍照上传，李嘉明则杳无音讯。

　　李嘉明的家境比较困难。他爸爸在安墩圩镇送煤气，每天早出晚归，负担一家五口的生计。爸爸的老式按键手机是家里唯一的通讯工具，但不能上网。

　　没有办法，石珠小学的老师将复习资料打印成册送到李嘉明家中，让他自学。学校希望家长为两个孩子买一部手机，但被拒绝了。这对于一个月挣1500多元的李爸爸来说成本太高。

　　直到3月6日，学校将社会捐助的手机送给李嘉明，他才正式开始上网课。这是李嘉明第一次使用智能手机，他和读三年级的弟弟“开心得跳了起来”。高兴之余，他们也在老师的指导下学习使用微信、看教学视频、拍照上传作业……一切慢慢步上正轨。

　　李嘉明家没有无线网络，没过多久，流量就用光了，他又“不在线”了。为此，不到一个月，学校陆陆续续为他充了200多元话费，还送了一张流量卡。4月初，老师上门家访时找不到人，才发现李嘉明手机又欠费停机了。

　　对石珠村这类山村的孩子来说，上网课确实面临着比城里孩子更多的难题：有的父母工作带走了手机，有的几个孩子共用一部手机，有的网络卡顿半天打不开视频……像李嘉明这样困难的家庭终究是个案，不过，受到山村资源条件的限制，实时线上直播教学难免遭遇水土不服，石珠小学要探索最适合的网课模式。

　　“折中”的网课

　　听到“停课不停学”的消息，石珠小学的老师丘耀繁的第一反应是：怎么教啊？他已经年过五十，习惯了课堂面授，对这种线上教学的新事物感到不大适应。

　　疫情下的线上教学冲击着乡村学校的传统教学模式，不仅对学生，也对教师提出新的挑战。首先是教师的线上教学能力，校长郭志强说，上网课初期，老师确实会不适应，尤其是大龄教师。

　　以郭志强为例，这是他从教33年来第一次“触网”。一直以来，他都习惯板书教学，虽然近年来慢慢接触PPT课件，但从来没用过互联网教学资源。“老教师在年轻老师的帮助下，下载视频教学资源，微信批改作业，勉强学会简单的线上教学。”他说。

　　这种情况下，石珠小学的线上教学应该如何开展？学校共有四个年级、32名学生，5名老师每人要上两三门课。网课如何开展才能最大程度保证学习效果？

　　2月17日，“停课不停学”首日，郭志强组织4个班级建起了师生微信群，方便教学交流。而当天，他一直在外家访，挨家挨户上门发放复习材料，了解学生上网课的困难和需求。

　　原本，由于每个班级人数不多，教师团队计划在班级群用群聊功能进行授课。“老师们试过后发现效果不好，特别嘈杂，听不清楚。”郭志强还担心，由于手机和网络限制，学生很难保证全部同时在线。

　　郭志强决定，采用一个折中的办法。由教师选择合适的视频教学资源以及课后练习发到微信群，学生当天拍照上传作业，老师批改后再将结果发到群内。如果有不懂的问题，学生可以在群内或者私下与老师沟通。

　　经过一周左右的混乱，到3月2日惠州中小学生正式上新课的时候，石珠小学的师生之间已经磨合得差不多，网课基本步入轨道。根据安墩镇小学的线上教学课程表，课程基本安排在上午，学生下午完成作业。不过，因为时间宽裕，老师上课时间也比较灵活。

　　面对大量的教学资源，老师也会“货比三家”。像丘耀繁，他会从课标匹配度、视频时长、播放界面等方面考量，选择最适合学生的。每完成一个单元的学习，他都会安排小测，从而更好地掌握学生的疑难点。

　　为了解学生居家学习的情况，郭志强还将家访常规化。除非刮风下雨，每周会有两名老师走访20多个学生家庭，倾听他们的需求，顺便答疑解惑。

　　开学的期盼

　　“老师，什么时候能开学啊？”

　　“要等通知……我们现在不是也在上课吗？”

　　“不一样啊。”

　　每次去家访，郭志强都绕不开这个问题。谁也没想到，因为疫情，开学会延期这么久。

　　日子一天天过去，学期几乎过半，老师的压力也越来越大。因为无法掌握学生居家学习效果，郭志强很着急，尤其是担心那些基础差、自制力不好的孩子。“像有学生做数学题用计算器来做，老师不知道给他一个优，根本不知道学生这个知识点有疑问。”

　　“像三年级语文正在学写应用文通知，我看视频讲课讲得很好，为什么我的学生在通知落款单位那里都搞不明白？”丘耀繁举例道，因为无法跟学生直接交流，许多知识点学生反馈不好。

　　这样的线上教学让郭志强“心累”：“老师已经做了能做的，学生接收却不好。”

　　期待开学的不仅有老师，还有学生。田丽丽是石珠小学六年级的学生，正面临小升初的压力。可在家上网课的她，很难完全专心在学习上。

　　田丽丽的父母和哥哥一早要出门工作，留下她和两个年幼的侄子在家。她总是在客厅里一边上网课，一边照看两个比她小的孩子。煮饭、晾衣服、扫地，父母不在家的时候，她俨然一个“小家长”。

　　她说，在家上课不好，看不懂视频讲解。李嘉明也是这样觉得，虽然有教学视频，他觉得自己还是在靠自学。每天在群里看视频，发作业，又担心漏掉老师布置的任务，不少学生觉得上网课不甚如意，希望可以尽快恢复课堂学习。

　　终于，4月9日，广东省教育厅发布消息，4月27日全省高三、初三年级学生返校，5月11日后，各地根据疫情防控情况分期、分批、错峰安排中小学其他年级学生返校。

　　虽然惠州市尚未明确中小学具体的返校日期，但分批开学消息一出，郭志强总算“松了一口气”。

　　作为校长，郭志强已经有了明确的目标。“开学后，我们会针对线上教学的内容进行全面测试，了解学生的掌握情况。然后，想办法把学生掌握不好的内容补回来。”

　　（为保护受访者隐私，文中李嘉明、田丽丽为化名）

编辑： 罗予岐

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