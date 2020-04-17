香港“高考”24日进行，体温超38℃不能进场

根据香港教育局的安排，文凭试各科笔试将于4月24日开始，至5月25日结束，7月22日公布成绩。同时，教育局公布了两个后备日期，一旦疫情出现重大变化，未完成的科目笔试会顺延至5月22日起举行；第二个后备日期则为6月11日。

香港教育局宣布，因新冠疫情影响而延期的香港文凭试笔试（DSE）将于4月24日开考。教育局局长杨润雄4月16日下午表示，经咨询教育界人士，大部分意见认为文凭试如能够在安全范围内尽快完成，对考生而言是最好的安排，因文凭试是能提供获广泛认可的让学生继续升学或就业的唯一本地公开考试。

根据香港教育局的安排，文凭试各科笔试将于4月24日开始，至5月25日结束，7月22日公布成绩。同时，教育局公布了两个后备日期，一旦疫情出现重大变化，未完成的科目笔试会顺延至5月22日起举行；第二个后备日期则为6月11日。

自4月16日起，教育局会经学校及邮寄发放更新准考证，考生须同时带备新旧准考证应试，供监考员查核身份。

同时，教育局公布了一系列文凭试考场的防疫措施，比如在进入考场前，所有考生及工作人员须佩戴口罩、以酒精搓手液消毒、测量体温及提交健康申报表等。任何人士体温超过38度或以上，有急性呼吸道感染症状等，将不准进入考场。

此外，考场内的座位将保持1.8米的距离，考试期间考生不可除下口罩，一旦有持续打喷嚏、咳嗽等情况，考场主任有权要求考生离场等。

杨润雄表示，如果受疫情影响最终被迫取消考试，考评局会依据考生的校内评核表现，以及学校过去文凭试的成绩数据，透过统计方法为考生未能完成笔试的科目进行评估和颁发成绩。考评局秘书长苏国生指出，目前仍在与学校讨论具体的评估机制细节，包括须评估学校多少年的公开试成绩，暂定要求学校在5月中提交相关数据。

香港教联会表示，近日的新冠肺炎疫情有所缓和，过去数日的本地确诊个案维持在个位数，因此理解和尊重教育局的决定，呼吁教育局做好一切防疫准备，包括安排足够的防疫物资、严格执行安全标准及健康申报指引等，让考生可以在安全的环境下应试。

文凭试类似于内地的高考，学生完成六年中学课程后，可参加评核其学业程度的香港中学文凭考试。自2012年起，文凭试于每年4、5月举行，其中中国语文科口试通常在3月中旬前举行，而英国语文科口试则于5月进行。丙类科目（其他语言）则于前一年的11月举行。所有成绩通常在7月第二个星期公布。

文凭试分数较高的学生，可以通过大学联合招生办法入读香港各大学的学士课程。而分数较低的文凭试考生则可直接升读副学士或高级文凭。受出生人口持续下跌影响，文凭试报名人数近年呈下降的趋势。2019年，报考DSE总人数已跌至约5.6万名，相比之下，2012年首届考试共有超过7.2万人报名。

受疫情影响，香港中小学、幼稚园自1月底一直停课至今。对于何时可以复课，杨润雄坦言，至今未能确定复课日子，但并非等于本学年复课无望，并认为目前作出此判断是言之尚早。

“我们目前听到的消息是小学高年级可能在5月中或者6月复课，学校也在进行一系列相关的复课准备和风险评估，”香港某政府资助小学的老师向21世纪经济报道记者透露。

来源：“21世纪经济报道”南方号