香港中文大学（深圳）2020年广东综合评价考试网上报名启动，5月31日截止

报名程序

网上报名：凡符合报考条件的考生，请在5月31日前登录学校官网“综合评价招生报名系统”进行注册，根据系统提示完成报名申请。

请复制链接至PC浏览器进入综合评价招生报名系统

https://ugapply.cuhk.edu.cn/zongping

材料上传：网上申请时，申请人将所有报名材料上传至报名系统，包括：

（一）高中学业水平考试成绩证明（教育考试院颁发的成绩单原件扫描件或者学校出具的加盖教务处公章的成绩单扫描件）（此项要求广东、山东考生提供）；

（二）高中一至三年级5次期末考试成绩、高三年级模考成绩（包括各科得分、总分及年级排名，注明各科满分，须加盖学校公章）；

（三）个人身份证复印件（正反面须在同一页）；

（四）以下申请材料如果提交，我们会将其纳入评估范围作为参考（非必需）：

1.综合素质证明材料

（1）学科竞赛获奖证书，例如：五大奥林匹克竞赛、国家级/省级/市级学科竞赛等；

（2）文艺体育竞赛获奖证书，例如：国家级/省级/市级体育或文艺项目竞赛等；

（3）其他可反映个人优秀综合素质的证明。

2.英语及学术能力证明材料

（1）托福（TOEFL）/雅思（IELTS）/多邻国（DUOLINGO）考试成绩；

（2）清华大学中学生标准学术能力测试（THUSSAT）成绩报告；

（3）其他表现英语及学术能力的证明。

学校资料审核以网上填报信息和上传材料为准，考生无须邮寄，必要时，学校有权向考生索取书面材料作为审核依据，请考生留好备份。如有造假或不实信息，一经查实将取消申请资格；已经获得考试资格的，将取消认定；已经入学的，按教育部相关规定处理。

对通过初审有资格参加测试考生需缴纳评核费，入学测试评核费为人民币200元整，在学校“综合评价招生报名系统”进行网上在线支付。缴纳后不予退还；逾期未缴者视为自动放弃。

2020年本科招生专业

1.经管学院本科招生专业有市场营销、国际商务、经济学、金融学、会计学。其中，国际商务包含三个专业方向：环球商务管理、环球供应链与物流管理、环球商务与创新。经济学包含两个专业方向：经济科学、应用经济学。

2.理工学院本科招生专业有统计学、数学与应用数学、计算机科学与技术、电子信息工程、新能源科学与工程、数据科学与大数据技术。其中，统计学包含三个专业方向：统计科学、数据科学、金融统计。数学与应用数学包含三个专业方向：理论数学、应用数学、金融数学。

3.人文社科学院本科招生专业有应用心理学、翻译、英语。其中，英语包含三个专业方向：国际企业文传、法律事务、语言技术。

4.生命与健康科学学院本科招生专业有生物信息学、生物医学工程。

5.金融工程属经管学院与理工学院联合招生，包含两个专业方向：量化金融和金融科技。

招生专业方案

（一） 文理分科省（直辖市）招生专业方案--广东、福建、江苏

1.文科学生报考时可选经管学院的专业大类经济管理试验班和人文社科学院的专业大类人文科学试验班；大一结束时学生可在所属学院的所有专业内选定主修专业；

2.理科学生报考时只需填报理科试验班。本试验班为经管学院、理工学院、人文社科学院、生命与健康科学学院及金融工程专业等所有学院（专业）联合招生，学生入学的第一周可充分了解各学院及专业优势，第二周再根据个人兴趣和特长自主选择学院（含金融工程专业）；大一结束时学生可在所属学院的所有专业内选定主修专业。详见下表：

（二）3+3高考改革省（直辖市）招生专业方案--上海、山东

鉴于我校实行大类招生模式，招生主管部门编印的《2020 年普通高等学校招生专业和计划》中的香港中文大学（深圳）的招生专业名称，仅为方便考生志愿填报，实际招生专业包括录取的试验班下该学院所有专业（详见第四部分“2020年本科招生专业”），选考科目及专业分流详情如下（最终以上海、山东教育考试院公布为准）：

1. 经济管理试验班：选考科目不限。被本试验班录取的学生大一结束时学生可在经管学院的所有专业内选定主修专业；

2. 人文科学试验班：选考科目史地必选。大一结束时学生可在人文社科学院的所有专业内选定主修专业；

3. 理科试验班：选考科目含物化生任一门。本试验班为理工学院、生命与健康科学学院、人文社科学院及金融工程专业联合招生，学生入学的第一周可充分了解各学院及专业优势，第二周再根据个人兴趣和特长自主选择学院（含金融工程专业）；大一结束时学生可在所属学院的所有专业内选定主修专业。详见下表：