尚德机构为学习强国APP提供丰富多样的学历相关课程

在目前学习强国APP中，尚德机构提供了丰富的与学历提升、考试相关的考前培训课程。

2月中旬，为支持战“疫”期间离校不离教，停课不停学，成人教育公司尚德机构开设的“尚德课堂”专栏上线学习强国APP，供人们在家免费学习。目前，“尚德课堂”已提供613节课程，涵盖自学考试、考研考试、考级考证、职场素养、英语学习等多种类别。其中，自学考试类课程437节，考研考试类课程26节；在目前学习强国APP中，尚德机构提供了丰富的与学历提升、考试相关的考前培训课程。

据媒体报道，在高自考推出的前35年中，高自考学习者累计近6000万人，培养本专科毕业生1186万余人。尚德机构目前无论在流水、学员人数等方面都占有优势。据统计，仅2019年，就有28.2万人在尚德机构报名参加自学考试的考前培训。目前，尚德机构已累计培训学员上百万人。

近年来，硕士研究生报考人数一直呈增长之势。据媒体报道，报考人数由2016年的177万人逐年上涨至2020年的341万人，与2016年相比，2020年报考人数翻了将近一倍。此外，据MBA中国网信息显示，2017年报考专业学位人数为85万，其中MBA报考人数同比增长34.2%。为满足日益增长的市场需求，近年来尚德机构在考研培训领域不断发力。据统计，仅2019年，就有25000人在尚德报名参加了考研的考前培训。

尚德机构的MBA课程专为上班族制定，从资深职业规划师量身定制择校方案，到考前面试培训，为学员提供面试、笔试、备考一站式、全面、专业的服务。目前，尚德机构已发展成为国内最专业的管理类教育培训机构之一。

尚德机构在自考和MBA考前培训领域能取得如此成绩，首先得益于拥有一支行业领先、高素质的教师队伍。数据显示，尚德机构拥有多位来自清华大学、北京大学、中国人民大学、曼彻斯特大学、格拉斯哥大学、谢菲尔德大学等QS世界大学排名前100强名校背景的老师。截至目前，尚德机构师资队伍中国内双一流名校毕业以及国外名牌高校留学海归老师占比逾70%。

尚德机构通过AI技术，为学员输出量身定制、最短的学习路径。在理想情况下，可以为学员节约60%-70%的学习时间。尚德机构还推出了数十款小程序，填补了学员的碎片化时间，让学习变得更加便捷和轻松。此外，尚德机构还拥有专职的教研和班主任队伍。教研人员研发出独具特色的自考教材、考前冲刺内训资料等，助力学员更好地通过考试。班主任配合老师督促学生上课、做题等，全方位帮助学生更好地投入学习。

通过共同努力，尚德机构学员学习热情高涨。仅2020年春节期间，尚德机构学员在线做题数量超过5000万道，重播课程出勤时长近5万小时。2019年数据显示，包括MBA在内的硕士培训学员人均日最高学习时长达12小时，人均每天学习3.4个小时；人均日最高做题量超3000道，全年累积完成4810042道习题。

此外，师生的共同努力还取得了良好的学习效果。以自考为例，在2019年4月和10月两个考期，尚德机构通过率一直保持在六成这一行业领跑位置。据艾瑞数据显示，2012年至2016年中国参加自考培训的学生自考科次的平均通过率为43.4%。此外，仅2019年研究生考前培训，尚德机构就创造出数学知识点覆盖率高达95%、逻辑和写作知识点达到全覆盖的佳绩。在2020年MBA提前批面试中，尚德机构学员面试材料通过率达到了95.22%，面试通过率达到了94.25%。

在17年发展历程中尚德机构始终不忘初心，牢记企业的使命和愿景，坚持不懈地践行社会责任。在学习强国APP上线“尚德课堂”专栏，就是尚德机构为抗击疫情做出自己的努力和贡献。今后，尚德机构将继续提供课程资源以丰富学习强国APP 中“尚德课堂”的内容，让更多人能够学习到优质的在线课程以提升自我。