深职院深汕校区明年可望启动招生

最美人间四月天。近期，山海风光旖旎的深圳第“10+1”区好消息不断，在做好疫情防控的前提下，经济社会高质量发展势头迅猛。

最美人间四月天。近期，山海风光旖旎的深圳第“10+1”区好消息不断，在做好疫情防控的前提下，经济社会高质量发展势头迅猛。

一个重磅消息是，“规划引领”精心打造的科教走廊再次迎来新成员！

4月10日下午，深圳市深汕特别合作区（下称“深汕特别合作区”）管理委员会与深圳职业技术学院（下称“深职院”）战略合作框架协议签约仪式在深圳市民中心举行。

根据规划，深职院深汕校区一期办学规模为1万人，二期到2035年的办学规模将达到1.5万人，有望做好明年招生的准备，在2022年完成校区建设。

深圳市委教育工委书记、市教育局局长陈秋明，深圳市深汕特别合作区党工委书记产耀东，深圳职业技术学院党委书记、校长杨欣斌等，共同见证了深汕教育事业发展史上的又一盛事。

深圳市发改委、市教育局、市规划和自然资源局、市扶贫协作和合作交流办，深汕特别合作区公共事业局、市规划和自然资源局深汕管理局等单位相关负责人参加签约活动。

这一签约立即引发社会各界高度关注，那么，深汕特别合作区与深职院战略“牵手”将带来什么？

利好1

为高质量发展提供人才支撑

根据此次深汕特别合作区与深职院的战略合作框架协议，双方将在深汕特别合作区建设深圳职业技术学院深汕校区。

深职院深汕校区由深圳市财政投资并建设，项目将分为两期建设。初步计划一期办学规模为1万人，二期到2035年的办学规模将达到1.5万人，按照深圳标准高质量打造一所服务本地、辐射粤东的应用型高等院校。

此外，双方还将根据实际需要建设包括特色产业学院、应用技术研发与服务中心、行业培训学院和社区学院等在内的特色二级学院，探索具有深圳质量、深汕特色的产学研融合模式。

有分析人士指出，战略合作伙伴关系的确立是支持深汕特别合作区发展的重要举措，双方将贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》和《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》两大国家战略，为深汕特别合作区“总部+基地、研发+生产、智慧+运用”发展模式提供技术支援和人才支撑，助力深圳第“10+1”区战略性新兴产业和未来产业长足发展。

“深汕特别合作区是深圳改革开放再出发和深圳先行示范区新的增长极，深职院被称为高职里的‘清华北大’，双方合作办学可以说是强强联合、珠联璧合！”陈秋明感慨道，此前他深入深汕特别合作区考察调研时，就切实体会到蓬勃发展的深汕大地上洋溢着深圳改革开放初期的建设热情。

如今，大型企业、瞪羚企业纷纷布局深汕特别合作区，深汕未来发展十分值得期待。

他表示，产业创新发展，教育必须先行。深职院在职业教育教学理念、办学体制机制和人才培养模式、新兴产业学科设置所取得的丰硕成果，将为深汕特别合作区发展人工智能、云计算、智能制造等新兴产业提供强大人才支撑，助力深汕特别合作区高质量发展。

陈秋明同时表示，深圳教育的“先行示范”一定是包括深汕特别合作区在内第“10+1”区的“先行示范”。市教育局将持续助力深汕特别合作区与深职院的合作，促成双方携手见实效。

与此同时，他们也将对标福田、南山等全市各区教育水平，加快深汕特别合作区教育质量与深圳各区教育事业发展的同频共振。陈秋明还透露，下一步，市教育局正在谋划，希望在深汕特别合作区集中落地建设一批一流的国际学校、民办学校，全力支持和推动深汕教育事业加速高质量发展。

利好2

探索职业教育“深圳模式”

众所周知，深圳职业技术学院是国内最早独立举办高等职业技术教育的院校之一。建校27年来，深职院办学成果显著，师资力量雄厚，科研资源丰富，致力于率先建成中国特色、世界一流职业院校，为世界职业教育发展贡献“深圳模式”。

“深职院一直在服务深圳特区中不断成长。深汕特别合作区是深圳东进战略的尖兵和桥头堡，是‘特区中的特区’。在深汕特别合作区的发展中，深职院同样不能缺席。”杨欣斌表示，早在2018年，双方就已开展交流洽谈，为此次签约合作奠定了良好的基础。

推进深职院深汕校区的建设，是学校落实深圳先行示范区建设任务、支持革命老区建设、学校高质量发展的一项重要举措。

“我们将按照中央、省、市的决策部署，与深汕特别合作区精诚合作，加快推动校区立项，并结合深圳这片崭新区域的产业布局，高起点、高标准做好发展规划。”

杨欣斌同时表示，他们将做好明年招生的准备，在2022年完成校区建设，争取早日把深职院深汕校区建设成为粤东职业教育高地，为深汕特别合作区提供强有力的人才智力支撑。

利好3

壮大深汕专业技术人才

在起步建设之时，深汕特别合作区便把发展教育摆在突出位置加以规划谋划。

“2020年是我们的‘全面履职提升年’，全区正紧抓‘双区驱动’重大历史机遇，坚持教育先行的发展理念，统筹推进教育事业与经济社会协调发展。”

产耀东代表区党工委、管委会向市教育局和深圳职业技术学院长期以来对深汕特别合作区教育事业和建设发展的高度重视和大力支持表达了由衷谢意，并表示，此次双方在市教育局主要领导的见证下，共同签订战略合作框架协议，是深圳第“10+1”区教育事业发展史上的一大喜事和盛事。

双方将为全区经济社会发展提供智力支撑，形成优势互补、互惠共赢的良好局面，相信未来一定能将深职院深汕校区建设成为中国顶尖、世界一流的职业院校。

产耀东说，“功以才成，业由才广”，深圳职业技术学院的办学实力长期位居全国同类院校首位，在国内外享有较高声誉。合作共建深职院深汕校区，不仅解决了深汕专业技术人才紧缺的现实需要，是落实省、市要求打造产业高地的客观需求，更是全区深入贯彻落实党中央决策部署的战略举措。

他恳请市教育局继续给予深汕特别合作区相关政策倾斜，助力深圳第“10+1”区尽快做大做强高等教育。

利好4

加快打造国际科教走廊

发展是第一要务、人才是第一资源、创新是第一动力。

2019年10月22日上午，深汕特别合作区科教大道建设工程正式开工，标志着深圳第“10+1”区东部组团科教走廊建设正式拉开序幕。

“科教大道建设工程开工，是深汕城市建设发展史上的一件大事，更是深汕教育发展史上的一大盛事。”产耀东表示。

据悉，深汕特别合作区以“规划引领、基础先行、平台带动、产城融合”为发展思路，坚持把教育事业放在优先位置，在新城规划建设之初，就在编制全区总体规划过程中谋划了科教走廊，并加快建设科教大道，以共享客厅为核心，用轴带串联相关五大组团，打造集“产、学、研、管、用”于一体的国际科教走廊，为深汕特别合作区高中园和深汕教育小镇建设奠定坚实基础。

令人期待的是，双方将在深圳第“10+1”区建设办学规模远期达1.5万人的深职院深汕校区和特色二级学院，探索具有深圳质量、深汕特色的产学研融合模式，以教育先行助力深汕特别合作区加速建成现代化国际性滨海智慧新城。

此次携手，双方将整合彼此优势资源，加速在深汕特别合作区实现科技创新和成果转化。深汕特别合作区也将以此为契机，加速建成现代化国际性滨海智慧新城，为深圳朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行、努力创建社会主义现代化强国的城市范例贡献深汕力量。

■链接

深职院“牵手”深汕合作区时间表

2018年9月初 时任深圳职业技术学院党委书记陈秋明率学校领导班子成员赴深汕特别合作区考察，表示期待与深汕特别合作区深入探讨合作模式，为新城提供与该校本部同等质量和水平的职业教育资源，助力新城长足发展。

2018年9月20日 深圳职业技术学院副校长董朝君率队赴深汕特别合作区商讨交流合作事宜，并表达了该校愿在深汕特别合作区建设深职院深汕分校的明确意愿。

2019年8月 深圳市深汕特别合作区党工委书记产耀东率队前往东部组团开展深圳职业技术学院分校区选址现场调研，意味着新城将职业技术学院建设提上日程，为全区产业发展加快提供人才支撑。

根据深圳市出台《深圳市高中学校建设方案（2020—2025年）》（简称《方案》），作为深圳第“10+1”区，全区除了建设深汕特别合作区高中园和深汕高级中学（南山外国语学校深汕高中部）两个项目外，还将建设一个职业教育园区。