广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

考研国家线和复试安排定了！

2020-04-16 08:21 来源：南方日报 王诗堃
字号减小 字号增大

　　南方日报讯 （驻京记者/王诗堃）教育部14日公布《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》（国家分数线），并印发通知就做好2020年全国硕士研究生复试工作进行部署。

　　通知指出，复试时间由各招生单位自主确定，复试启动时间原则上不早于4月30日。复试可采取现场复试、网络远程复试、异地现场复试以及委托其他高校复试等。

　　通知强调，各招生单位要严格复试组织管理，加强试前试中试后监管，确保复试公平公正。要严格复试过程管理，建立健全“随机确定考生复试次序”“随机确定导师组组成人员”“随机抽取复试试题”的“三随机”工作机制。

　　采取远程复试的，要选用统一的软件平台，强化技术支持和安全保障，提前组织模拟演练，确保复试过程安全、顺畅、稳定。另外，要会同技术平台提供方，积极运用“人脸识别”“人证识别”等技术，并通过综合比对“报考库”“学籍学历库”“人口信息库”“考生考试诚信档案库”等措施，加强对考生身份的审查核验，严防复试“替考”。依照《招生管理规定》，招生单位认为有必要时，可对相关考生再次复试。

　　对复试过程中有违规行为的考生，一经查实，即按照有关规定严肃处理，取消录取资格，记入《考生考试诚信档案》。入学后3个月内，招生单位要按照有关规定对所有考生进行全面复查。复查不合格的，取消学籍；情节严重的，移交有关部门调查处理。

　　为方便考生及时、准确了解各招生单位复试办法和要求，4月26日至30日，中国研究生招生信息网（公网网址：http：//yz.chsi.com.cn，教育网网址：http：//yz.chsi.cn）将组织举办“2020年研考招生复试网上咨询”活动，届时相关招生单位将在线解答考生咨询。

　　“全国硕士生招生调剂服务系统”将于5月20日左右开通，有调剂意愿的考生，可及时登录调剂系统和招生单位网站，查询招生单位调剂工作办法、计划余额等相关信息，按要求填报调剂志愿。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第7期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235