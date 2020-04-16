考研国家线和复试安排定了！

教育部14日公布《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》（国家分数线），并印发通知就做好2020年全国硕士研究生复试工作进行部署。

南方日报讯 （驻京记者/王诗堃）教育部14日公布《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》（国家分数线），并印发通知就做好2020年全国硕士研究生复试工作进行部署。

通知指出，复试时间由各招生单位自主确定，复试启动时间原则上不早于4月30日。复试可采取现场复试、网络远程复试、异地现场复试以及委托其他高校复试等。

通知强调，各招生单位要严格复试组织管理，加强试前试中试后监管，确保复试公平公正。要严格复试过程管理，建立健全“随机确定考生复试次序”“随机确定导师组组成人员”“随机抽取复试试题”的“三随机”工作机制。

采取远程复试的，要选用统一的软件平台，强化技术支持和安全保障，提前组织模拟演练，确保复试过程安全、顺畅、稳定。另外，要会同技术平台提供方，积极运用“人脸识别”“人证识别”等技术，并通过综合比对“报考库”“学籍学历库”“人口信息库”“考生考试诚信档案库”等措施，加强对考生身份的审查核验，严防复试“替考”。依照《招生管理规定》，招生单位认为有必要时，可对相关考生再次复试。

对复试过程中有违规行为的考生，一经查实，即按照有关规定严肃处理，取消录取资格，记入《考生考试诚信档案》。入学后3个月内，招生单位要按照有关规定对所有考生进行全面复查。复查不合格的，取消学籍；情节严重的，移交有关部门调查处理。

为方便考生及时、准确了解各招生单位复试办法和要求，4月26日至30日，中国研究生招生信息网（公网网址：http：//yz.chsi.com.cn，教育网网址：http：//yz.chsi.cn）将组织举办“2020年研考招生复试网上咨询”活动，届时相关招生单位将在线解答考生咨询。

“全国硕士生招生调剂服务系统”将于5月20日左右开通，有调剂意愿的考生，可及时登录调剂系统和招生单位网站，查询招生单位调剂工作办法、计划余额等相关信息，按要求填报调剂志愿。