学生在校一天测温四次

从4月14日开始，越秀区中学分批开展疫情应急处置演练，所有中学须在4月20日前完成演练。

广东各级各类学校学生将于4月27日起分期、分批、错峰返校复学。摸底一个不漏、作息环环相扣、防护一样不少……4月14日上午，广州市越秀区在第十六中学和育才实验学校举行中学复学疫情防控应急演练观摩活动，全环节、全流程模拟入校晨检、晨检临时隔离、午检发现病例、食堂就餐、发热学生接诊处理等多个场景。

据悉，从4月14日开始，越秀区中学分批开展疫情应急处置演练，所有中学须在4月20日前完成演练。

摸底错峰上学、用餐穗康码体温登记一个不漏

走过门口带有指示标识的一米一人通道，身着校服、手提行李的初三“学生”依次通过鞋底消毒区、测温区、洗手区，进入学校。突然，警报声响起，老师和校医立即“锁定”一名疑似发热学生……这是4月14日上午在越秀区育才实验学校进行复学疫情防控应急演练中的一幕。

在现场，老师们扮作入校复学学生，实时全环节、全流程模拟入校晨检、晨检临时隔离、午检发现病例、食堂就餐、发热学生接诊处理等多个场景。

广东省各级各类学校学生自4月27日起分期、分批、错峰返校。日前，广州市越秀区发布《越秀区学校复课防控新冠肺炎疫情工作指引》（下称“指引”），对学校做好各类人员的摸底排查、防疫物资储备和管理、校园闭环管控等做出安排。据了解，从4月14日开始，越秀区中学分批开展疫情应急处置演练，所有中学须在4月20日前完成演练。

根据《指引》，学校安排学生错峰返校。记者在越秀区育才实验学校看到，每一名返校学生进门时都会进行体温检测，36.8℃以下方可进入校园。负责测温的老师会再次确认学生返校前的行踪与路径，比如是否已在“穗康”小程序完成14天的健康打卡，是否有离开广州到别的地区等。

育才实验学校校长邹连文说：“从学生进校门直至晚上学生休息的各个环节，都做了相应的准备措施，演练就是为学生们复学做的准备。首批复学的初三共有337名学生，根据此前的了解，目前还在广东省以外的还有2位同学，在广州市以外的有14位同学。开学前，所有外市的同学回到广州之后要自行在家隔离14天，每天都要通过穗康码进行体温登记。”

他表示，复学后，将以班级为单位，自早上8时起错峰上学、错峰用餐，每个环节都进行引导。

作息寄宿人数减至一半就寝还需测体温

早上6点半，在育才实验学校内，当早晨铃响起，已经起床的同学们马上戴好口罩，由生活老师一一测量体温；中午在饭堂就餐前，老师指引学生在门口测温后进入饭堂；午休后回到课室，上课前，老师为同学们测量体温后逐个记录；晚上还需要再次测量体温。演练中，除却在校门口、宿舍入口的红外线测温仪设置外，还有各环节的测温。

据育才实验学校行政办公室主任吴敏介绍，复课后，学校为保障学生安全，每天至少测温四次，贯穿于学生入校、上课、吃饭、就寝等各个环节，可谓环环相扣。

由于越秀区育才实验学校是一所寄宿制的学校，宿管老师晨检时也会对学生进行测温，如遇有同学体温异常，将马上安排其到宿舍的阳台单独等待，直至校医把发热学生领走。邹连文表示，学校已经动员家在学校3公里以内的学生，改寄宿为走读，以减少宿舍的集聚。他说：“一个宿舍原本是安排8个人的。如果改寄宿为走读，宿舍人数将减至一半，减少人员聚集，相对来说更安全。”

在午检发现病例演练当中，模拟测得小明同学发烧，学校立即启动应急预案进入紧急状态。校医来到教室将小明带至设置在操场边的预检分检点。如遇体温异常学生复测依然发热，校医将带领他到临时隔离室，向其做简单的流行病学调查。同时校医还将了解到的情况立即告诉家长、校分管领导和社区服务中心以及区疾控中心，并等候下一步处置。

防护每人每天备三个口罩就餐不得交流讲话

“内、外、夹、弓、大、立、腕……”演练中，到了中午12点，初三四班的学生们测完体温，在老师的引导下，按照“七步洗手法”进行洗手。

在复课前的演练安排中，防护措施也一样不少。在安排学生就餐时，学校也安排学生排队到达饭堂，在饭堂领取统一配送的饭菜，到有“用餐座椅”标识的餐桌就坐后，脱下口罩，并用事先准备好的保鲜袋装好后，才开始用餐。负责演练指引的老师表示，为发“就餐”期间，学生不得交流讲话，需保持全程安静。

根据《指引》，学校需“一个不漏”做好各类人员的摸底排查，“一样不少”做好各项开学方案制度演练，“一项不缺”做好防疫物资储备和管理，“一处不忘”做好校园环境清理和消毒，“一丝不苟”做好校园闭环管控措施，“一环不松”做好科学制定教学计划，为安全复课保驾护航。

邹连文介绍，为了学生开学，学校备足2万多个口罩，做了充分准备，为满足学生更换口罩要求，为每个学生每天准备三个口罩，如学生没口罩更换，学校可以提供。

疫情期间，学校也要求学生，不得在宿舍间串门，以确保健康安全。“疫情期间，除了倡导住宿生保持卫生，离开房间进入公共区域时必须佩戴口罩外，更是杜绝学生在不同宿舍内串门或聚集，这项要求纳入到宿舍评比标准中。”越秀区育才实验学校老师吴锋介绍。此外，为应对晚间的突发情况，学校安排生活老师在宿舍每层楼值班。

■提醒

中学暂停晚修 家长接送儿童不入园

据悉，从4月14日开始，越秀区中学分批开展疫情应急处置演练，所有中学须在4月20日前完成演练。根据安排，首批初三毕业班学生将于4月27日复课。家长来送学生上学前需做什么样的准备？越秀区中学将暂停晚修活动，严格执行家长接送儿童不入园制度。

此前，广州市越秀区教育局发布《越秀区学校复课防控新冠肺炎疫情工作指引》（简称《指引》）。《指引》要求，所有返校的教职员工、学生必须填写健康卡或校园健康码。绝不允许带病或未解除医学观察人员上班或上学。校内托管仅安排基本托管，不得混班。校内所有场所设施暂停向社会开放。暂停晚修活动。

学校应根据已制定的每日学生错峰上学/放学时间表，分年级、分班级、分批、分时段精准、有序安排学生上学/放学。持续严格落实教育部“五个一律”要求，对因公来访人员及车辆做到逢进必查、逢人必检、逢进必询、逢车必检，严格做到查人、查车、查体温，全面掌握出入校园人员情况，包括身份信息、身体健康状况、近期旅居史、出入原因等。严格执行家长接送儿童不入园制度。寄往学校的快递，一律在校外统一放置，由安保人员消毒后再通知领取。