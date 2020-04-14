百万中小学师生同上战疫班会课

突如其来的疫情扰乱了学生的学习生活节奏，也为他们带来一堂深刻的人生课。如何上好疫情防控这堂主题教育课？4月13日上午8：30，东莞百万中小学师生同上一节主题班会课——《我们在战疫中成长》，20分钟班会课聚焦抗击新冠肺炎疫情中的人与事，引发广大师生的强烈反响。

突如其来的疫情扰乱了学生的学习生活节奏，也为他们带来一堂深刻的人生课。如何上好疫情防控这堂主题教育课？4月13日上午8：30，东莞百万中小学师生同上一节主题班会课——《我们在战疫中成长》，20分钟班会课聚焦抗击新冠肺炎疫情中的人与事，引发广大师生的强烈反响。

有学生表示要努力学习，为未来参与祖国建设贡献力量，而创新班会课形式也给东莞老师们带来启发。来自南城阳光实验中学的教师陈洁纯在班会课后分享道：“疫情当前，为人师者不仅要授业解惑，更要立足抗疫大背景，深挖教育资源，上好疫情防控爱国教育、生命教育和挫折教育课。”

助力全市教育系统进行疫情防控

疫情防控是一场人民战争，每一个人都要尽到自己的责任。为进一步加强学生的思想政治教育和加强新冠肺炎疫情防控期间学生思想引领，落实“五育并举”的育人目标，助力东莞教育系统疫情防控大局，东莞市教育局联合南方日报东莞新闻部推出了此次主题班会课。

此次主题班会课围绕“爱社会主义制度”“爱中国共产党领导”“爱中国人民”三个核心，由东莞市机电工程学校校长、南粤楷模、全国教育系统先进工作者曹永浩主讲，其以演讲方式呈现，讲述抗击新冠肺炎疫情中的真人、真事、真情。

值得一提的是，以主题班会课为切入点，接下来围绕疫情防控教育，东莞还将进一步强化分类指导和创新教育形式，让主题班会教育进一步在学校落地。

其中，根据不同阶段学生思想实际和心理特点，采用适当内容、合理形式，有针对性地对学生进行思想引领，小学生思想引领要体现生动性、趣味性、丰富情感体验等特点，中学生思想引领要体现知识性强、吸引力大、促进思考等特点，大学生思想引领要体现政治性、思想性、与学生成才紧密联系等特点，确保工作实效。

同时，根据疫情防控期间的特殊情况，从实际出发，推出富有创意和感染力的新媒体产品，把思想政治教育做到个人、做到心里。注重融会贯通，把解决思想问题和解决实际问题结合起来，实现教育强信心、暖人心、聚民心正能量。

班会课直播吸引近800万人次观看

依托南方+新闻客户端，4月13日早上8：30，东莞百万中小学师生实现同上一节课。针对此次班会课，南方+除了推出直播观看链接，同时还提供视频观看页面，以错峰发布呈现，实现学校个性化线上观看。

数据显示，主题班会课开播仅10分钟，观看人次已突破百万。截至4月13日19时，直播吸引了近800万人次观看，视频观看页面流量破100万人次。主讲人动情地讲述一个个鲜活的案例，感动了学生也启发了教师。

昨日上午，沙田实验中学组织学生一起观看了班会课直播，学校初三10班的同学们，第一时间写下自己的观后感。该校学生郭文辉说：“现在全体中国人民都在战疫，而作为学生也要做好防疫措施，好好学习，长大后为国家做贡献。”

来自南城阳光四小的六年级学生周雨彤，上完主题班会课后，写下自己的感受，“心里有感动，有敬畏，更有信心。感动的是千千万万的医护人员像战士一样，投入到这场没有硝烟的战斗中；敬畏的是生命，面对疾病、希望，他们又是那么坚强。”

“我们希望此次主题班会课引导学生增强打赢疫情防控阻击战的必胜信心，认识到疫情防控是当前最重要的工作，自觉服从和支持学校疫情防控的各项工作安排，众志成城，共克时艰。”针对这次主题班会，东莞市教育局相关负责人表示，希望在引导学生正确、客观、理性看待疫情的同时，不信谣、不传谣、不造谣，勉励学子珍惜生命、刻苦学习、勇于担当。

■声音

如何上好疫情防控这堂人生课？

一方面感动于战疫中的真人真事真情，另一方面班会课还启发老师们思考如何继续上好疫情防控这堂人生课。对此，南方日报记者特别对话东莞小学、初中、高中不同学段三位教师，记录他们的思考。

东莞市名班主任工作室主持人、东莞一中德育处副主任宋永成直言，疫情中涌现出来的英雄人物、感人事迹令人记忆犹新，也都是非常好的教育素材；南城阳光实验中学陈洁纯老师，表示要立足当前抗疫大背景，深挖教学资源，引导学生深化家国情怀。

莞城中心小学教师黄艳芬说，小学生对疫情的理解有限，因此希望更多从“中国少年成长”的角度引导，让学生了解见证祖国强大的同时，树立个人目标。

莞城中心小学教师黄艳芬：激励学生树立人生成长目标

疫情防控是一场没有硝烟的战争，也是学生们经历的一堂前所未有的人生大课，此次班会课也给黄艳芬带来更多思考。

她表示，接下来将从“2020中国少年倔强成长”的角度，引导学生见证祖国强大，学会内心的强大，同时坚守志向远大，树立人生成长目标，成为有理想、有抱负的中国特色社会主义建设接班人。

“一方面此次战疫体现了中国人的力量担当。”黄艳芬说，另一方面，透过疫情，学生要能感悟到世界需要善意、万物需要被善待、社会需要秩序，愿学生们能做到内心善良、敬畏自然、遵守规则。

“李兰娟院士说疫情就是课堂，希望大家心怀梦想、爱党爱国、努力学习；钟南山院士写信给青少年，愿大家会用知识缝制铠甲，不远的将来走出社会，在各行各业披甲上阵。”她由此寄语学生：待到你们长大时，愿你有足够的知识储备，应对世界的挑战；愿你有果敢的行动措施，抵御人生的风暴；愿你像今天为我们而战的人们一样胸怀责任，肩负使命，向着“中国的少年、世界的少年”倔强成长。

南城阳光实验中学教师陈洁纯：对学生进行生命教育和挫折教育

“疫情当前，为人师者，不仅要授业解惑，更要立足抗疫大背景，深挖教育资源，坚持立德树人。”在陈洁纯看来，疫情防控就是一本生动的教科书。抗疫之中，她看到了爱国教育、生命教育、挫折教育、劳动教育等多种可能。

陈洁纯说，全民战疫中有“能者竭其力，勇者身先行”的无私奉献；有“因行明志，以身许国，时危疫起，舍我其谁”的勇敢担当；有泱泱华夏，四海一家的勠力同心……而这些都可以用来引导学生深化家国情怀，坚定“四个自信”，厚植社会主义核心价值观。

在爱国教育之外，借用疫情还可以对学生进行生命教育和挫折教育。从死亡与治愈数据分析中引导学生认识生命的可贵；从“逆行者”救死扶伤中引导学生认识个体生命的责任与担当；通过医患积极配合治疗、与病魔较量的实例，引导学生正确认识并勇敢战胜挫折。

陈洁纯认为，疫情防控还可以成为引导学生发挥所长的良好契机，通过提笔作画、泼墨挥毫、写诗赋文等，记录这段举国抗疫的日子。引导学生宅家不忘劳动，可以组织花式宅家之厨艺篇、劳动篇、创意篇等活动，挖掘学生的潜能；通过分享教师自身宅家运动的照片、视频等方式，以身作则，带动学生宅家勤运动，强身健体。

东莞市第一中学教师宋永成：引导学生在“小我”中践行“大我”

作为一名政治老师，班会课引发了宋永成对思政教育的进一步思考。他直言，在思政课教学过程中，首先要把中国社会主义制度优势讲给学生听；其次，疫情中涌现出来的人物、感人事迹都是非常好的教育素材，“通过故事、影像传递到课堂，思政课能够更加贴近实际、贴近时代、贴近实践，也贴近学生。”

“抗击疫情是一场人民战役，也是‘社会大课堂’，在开展学生教育的时候，应该让‘社会大课堂’在‘思政小课堂’中得到彰显。”宋永成表示，可以让同学们在学校“小课堂”中真切地感悟社会“大课堂”，帮助学生厘清“小我”和“大我”的关系。“我们每个人都是一个小我，居家隔离，做好自我防护，就是做好一个个‘小我’的体现。”

坚持立德树人，落实五育并举的育人原则，把这场人民战役讲好、讲透彻，宋永成也提出了自己的思政教育思考，坚持政治性和学理性相统一、价值性和知识性相统一，让同学们在“小我”中去践行“大我”，担当时代新人。