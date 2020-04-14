广州天河区发布复课防疫指南

日前，《天河区疫情防控期间学校学习生活一日常规指南（试行）》发布。指南提出，上课期间，课桌椅要求单人单桌，保持间距最大化；学生不串班，住宿不串门；在校就餐的走读生建议每天至少准备2个口罩，住宿生至少准备一周使用的口罩；午休期间全程戴口罩，不得在校外托管机构午休。

日前，《天河区疫情防控期间学校学习生活一日常规指南（试行）》发布。指南提出，上课期间，课桌椅要求单人单桌，保持间距最大化；学生不串班，住宿不串门；在校就餐的走读生建议每天至少准备2个口罩，住宿生至少准备一周使用的口罩；午休期间全程戴口罩，不得在校外托管机构午休。

指南分别对学生、教职员工、学校、家长作出详细指引。返校第一天，学生、教职员工需要提供返校前14天的健康卡（或符合复课条件的穗康码等），相关人员还需要提供由社区卫生服务中心出具的“解除隔离”证明材料。

在上课方面，体育课减小运动量，如安排高强度的活动可以摘下口罩，但学生之间需保持足够的距离。音乐课尽量以音乐欣赏为主。

指南指出，教师上课必须戴口罩，与学生保持安全距离；使用教学用具等设备，上课前后使用75%浓度的医用酒精擦拭消毒。教师批阅学生作业，分发学生作业、器材、资料及其他用品前后均需洗手，批阅及分发过程中，都需要戴口罩。

学校要加强物资储备，每天核查学校库存，实时做好物资使用、预算采购的计划；要按指引设置2个临时隔离室。同时，学校要密切监测师生健康状态，落实晨午检制度，每日两次检测体温，并做好登记，体温异常者，应及时按体温筛查、转运和跟踪处置指引操作。

指南提出，家长要给孩子准备充足合格的口罩。要观察孩子有无身体不适。若体温异常，应让孩子居家观察休息，及时就诊。家长接送孩子时要正确戴口罩，要在指定区域接送孩子，不聚集，人与人之间保持一定距离。