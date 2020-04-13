懂和用是幼儿语言学习的关键

在国家通用语言文字教育薄弱的农村和少数民族地区，全面推动幼儿阶段学习普通话尤为重要和迫切，而懂和用是幼儿语言学与教的关键。

“懂”就是理解语言所负载的意义。学习者接触所学语言的数量和质量对语言学习不可或缺，但正如美国语言学家克拉申所言，“光有接触是不够的，必须接触的是可理解的语言，可理解且略有挑战性的语言输入才是影响第二语言学习的核心因素”。相对于中小学，以幼儿园为开端的国家通用语言学习更具有其独特优势。

幼儿语言学习的高效性。幼儿处于学习语言的敏感期，这个时期如果能够采用适宜的内容和方法，国家通用语言学习最有可能达到似母语般精通的水平。

幼儿园课程的整合性。幼儿园课程打破了中小学分科的壁垒，基于幼儿的实际需求，通过选择、改编、创造，营造了一个与幼儿生活本身高度一致的综合课程形态。这种与幼儿原有经验契合度更高，并且以直接经验为基础的活动，对幼儿的学习更有意义。

幼儿学习方式的情境性。幼儿学习具有广义而基础的性质，也就是说关于幼儿生存、生活、活动的方方面面都会纳入学习，而所学的内容是浅显而基本的。因而，在生活中学、游戏中学、做中学、情景中学、活动中学是支持幼儿理解所学内容的最佳条件。

“用”就是使用语言来交流。理解性输入对语言学习至关重要，只有在交流中、在使用中，幼儿才能感受到语言的社会价值，才能变成一个有能力的语言学习者。幼儿在“交流”的过程中学习国家通用语言也有其独特优势。

以会话为主的语言学习类型。幼儿语言学习的侧重点是会话语言。会话语言具有高频词汇、简单语法、情境嵌入（依赖语调、表情、手势以及其他辅助物）、认知要求低等特点，因而可以通过教授的方式直接获得，也可以通过交流自然获得。交流是会话语言最适合、最主要的获得方式。

以游戏为基本活动的课程实施方式。幼儿园以游戏为基本活动，这既被理论与实践所公认是对幼儿发展最具价值的，而且在不同层次的学前教育法规政策中也有规定。前苏联心理学家维果茨基指出，游戏以浓缩的方式包含了儿童所有的发展趋势，同时，它也是儿童发展的源泉。幼儿因为想做游戏，必须主动学习其中的语言、玩法、规则以及蕴含的各种经验，必须学会使用语言与教师沟通、与同伴沟通，在使用中不断提高学习语言的兴趣，提升使用语言的动机。当然，在使用的过程中也学会了语言本身和语言所负载的知识。

幼儿阶段学好国家通用语言，既能为义务教育阶段的学习奠定坚实的语言基础，也利于全面深入推广国家通用语言文字。幼儿园要充分利用幼儿语言学习和幼儿园语言教育的优势，为幼儿提供优质的国家通用语言学习机会。

首先，教师明确四个认识。明确幼儿园教育质量与幼儿国家通用语言学习并行不悖，二者具有内在一致性；明确幼儿学习国家通用语言的目标，不仅是学习语言本身，还要以其为工具来学习新经验；明确幼儿国家通用语言学习绝不是“零基础”，应利用已经习得的语言来理解和使用国家通用语言，发挥语言之间的积极影响；明确教师自己的语言能力和语言水平直接影响着幼儿国家通用语的学习，努力提高教师的语言水平。

其次，选择和开发幼儿园课程。在国家通用语言薄弱地区，幼儿园教育的任务复杂而艰巨，学习国家通用语言并将其作为工具来获得新经验，两类目标相辅相成、唇齿相依。学好国家通用语言就获得了学习新经验的工具，获得的经验越丰富越有利于国家通用语言学习。因此，选择与开发既能达成两类目标，又适合幼儿学习特点的课程至关重要，要着力组织适合幼儿的活动，创造适宜的教育环境，从幼儿的实际生活中发现、选择学与教赖以展开的课程资源，让他们获得体验、知识和技能，习得国家通用语言。

再次，营造丰富的语言情景。通过营造多种国家通用语言学习的情景，让幼儿浸泡在国家通用语言的环境中。在多种类型的、专门的语言活动中培养幼儿听、说、读、写的基本能力；在幼儿入园接待、如厕、就寝、进餐、户外活动等一日生活的各环节中渗透国家通用语言学习；在各种类型的游戏活动中引导幼儿主动使用国家通用语言；在图书资料、听说资源、墙面设计、电视媒体、教育App等创设环境，提供随处可见、随时可用的国家通用语言学习资源。

最后，采用适合幼儿学习的多样方法。在简单语言与完整语言之间，选择简单化语言有助于幼儿理解语言的意义。在限制与引导之间，选择尊重幼儿使用擅长的语言，同时鼓励幼儿使用国家通用语言，无论幼儿使用何种语言或方式，教师使用国家通用语言来回应。教师充分调动语气变化、手势、动作、表情等非言语策略来支持幼儿对语言的理解。教师借助看得见、摸得着、富有吸引力的玩具、教具、图片、多媒体、动画等材料帮助幼儿理解；充分利用各种现代设备、音像资料、图书资料，为幼儿提供丰富、形象的语言环境。

总之，从教育者、教育内容、教育环境和适宜方法等方面，综合改革，致力于幼儿在幼儿园教育活动中的懂和用，在理解的基础上、在互动中自然发展幼儿的国家通用语言能力。（作者：龙红芝，系西北师范大学副教授、西北少数民族教育发展研究中心特聘研究人员）