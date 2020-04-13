2020年广东高中招生117.4万，97%应届生有学位

4月10日，广东省教育厅、广东省人力资源和社会保障厅下达了广东2020年高中阶段学校指导性招生任务和转移招生任务。2020年，全省高中阶段学校（含技工院校）招生任务为117.4万人，其中普通高中招生59.9万人、中等职业学校（含技工院校）招生57.5万人以上。

4月10日，广东省教育厅、广东省人力资源和社会保障厅下达了广东2020年高中阶段学校指导性招生任务和转移招生任务。2020年，全省高中阶段学校（含技工院校）招生任务为117.4万人，其中普通高中招生59.9万人、中等职业学校（含技工院校）招生57.5万人以上。

据悉，2020年，广东大部分地市初中毕业生同比有所增长。

数据显示，全省应届初中毕业人数逾121万人，其中广州115597人，深圳100595人。从应届毕业生人数和招生任务看，97%的应届毕业生能读上高中。

省教育厅相关负责人表示，各市在安排高中阶段学校招生计划时，必须严格调控招生规模，不得调减高中阶段学校总招生数和中等职业学校招生数、不得随意调增普通高中学校招生数；在确保完成省下达的总招生任务和中等职业学校招生任务的前提下，对超出省下达总任务的招生计划，应参照省招生任务中确定的普职招生比例，合理分配至普通高中和中等职业学校招生计划中。技工院校招收高中阶段学校毕业生，具体招生计划由学校自主确定。

珠三角地区中等职业学校面向粤东粤西粤北地区转移招生，是省委、省政府的重大决策部署，对推进精准扶贫工作、促进区域协调发展等具有重大意义。各市要将转移招生任务纳入整体招生计划，足额分解落实到位，确保完成招生、送生任务。省属中等职业学校要参照省属学校招生总量中转移招生比例科学制定分地区招生计划，将主要学位用于面向粤东西北地区招生。

【来源】“广东教育头条”南方号