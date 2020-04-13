念博士吗？多所高校公布扩招规模

近日，中国人民大学、南开大学、东南大学、上海交通大学、中国科学院大学等40多所院校陆续发布招生简章。以下为6所知名高校在2019年与2020年的博士招生人简章中相关博士招收人数的公示：

近日，中国人民大学、南开大学、东南大学、上海交通大学、中国科学院大学等40多所院校陆续发布招生简章。以下为6所知名高校在2019年与2020年的博士招生人简章中相关博士招收人数的公示：

中国人民大学

中国人民大学2019年博士研究生招生简章：中国人民大学2019年博士生招生专业共130个，拟招收博士研究生约940人。

中国人民大学2020年博士研究生招生简章：2020年博士生招生专业共131个，拟招收博士研究生约1000人。实际招生规模由学校根据国家正式下达计划数并结合各专业生源状况最终确定。

南开大学

南开大学2019年招收攻读博士学位研究生招生说明：我校2019年计划招收博士研究生900多名，涵盖直接攻博、硕博连读、申请考核制以及普通招考四种考试方式。

南开大学2020年招收攻读博士学位研究生招生简章：我校2020年计划招收博士研究生1000多名，涵盖直接攻博、硕博连读、申请考核制以及普通招考四种考试方式。

东南大学

东南大学2019年全日制学术学位博士研究生招生简章：2019年，我校拟招收全日制攻读学术学位博士研究生800余名（最终以教育部正式下达招生计划为准）。

东南大学2020年全日制博士研究生招生简章：2020年，我校拟招收全日制学术学位和专业学位博士研究生1000余名（最终以教育部正式下达招生计划为准）。

上海交通大学

上海交通大学2019年博士研究生招生简章（校本部）：2019年博士研究生招生规模2200名左右(含医学院)，录取时根据学校发展和生源情况适当调整招生名额，最终招生人数以教育部正式下达招生计划的文件为准。

上海交通大学2020年博士研究生招生简章（校本部）：2020年博士研究生招生规模2500名左右(含医学院)，录取时根据学校发展和生源情况适当调整招生名额，最终招生人数以教育部正式下达的招生计划为准。

中国科学院大学

中国科学院大学2019年招收攻读博士学位研究生简章：2019年国科大计划在哲学、教育学、理学、工学、农学、医学、管理学7大学科门类的160余个专业招收博士研究生7000余名（具体数据以教育部正式下达的2019年招生计划为准）。

中国科学院大学2020年招收攻读博士学位研究生简章：2020年国科大研究生招生备案导师12789名，其中博士生导师7070名。

2020年国科大共有130余个培养单位（具体指中科院所属研究院、所、中心、园、台、站及国科大所属各院系，下同）计划在哲学、教育学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学8大学科门类的160余个专业招收博士研究生约7000名（具体数据以教育部正式下达的2020年招生计划为准）。

河南大学

2020年3月31日，河南大学召开2020年第3次校长办公会议：会议研究了2020年研究生招生有关事宜，安排部署相关工作。会议要求，要逐步优化人才培养结构，扩大研究生招生比例，尤其要拓展博士生招生渠道，扩大博士生培养规模，适应一流大学建设需要；要调整优化研究生培养方案，发挥研究生培养单位的主体作用，加强研究生导师队伍建设，进一步提高研究生培养质量。

广州大学

近日，广州大学研究生院招生动态中更新，2020年学校硕士、博士研究生招生指标均大幅增长，硕士研究生招生指标增加至2281名，增幅达30.2%；其中学术学位632人、专业学位1649人，分别较去年增加36.5%和28%。博士研究生指标增加至104名，增幅19.5%，其中学术学位77人、专业学位27人，分别较去年增加10%和58.8%。指标数、增幅率双创学校研究生招生工作之多。

空军军医大学

空军军医大学也于近日发布了关于增加2020年研究生招生计划的通知。通知指出2020年教育部计划硕士研究生招生指标由原计划115人（学术型60人、专业型55人）增加至145人（学术型75人、专业型70人）；教育部计划博士研究生招生指标由58人（学术型41人、专业型17人）增加至73人（学术型50人、专业型23人）。

教育部：2020年我国博士生招生总规模达到10万人

早在2018年，教育部关于政协第十三届全国委员会第一次会议第0249号（教育类017号）提案答复的函中就已明确提出，2020年我国博士生招生总规模达到10万人。

今年3月3日，教育部网站公布教育部、国家发展改革委、财政部印发《关于“双一流”建设高校促进学科融合 加快人工智能领域研究生培养的若干意见》的通知：推进高层次人才供给侧结构性改革，优化不同层次学生的培养结构，适应需求调整培养规模与培养目标，适度扩大博士研究生规模，加快发展博士专业学位研究生教育。

与此同时，教育部关于政协十二届全国委员会第五次会议第0580号（教育类059号）提案答复的函：深入实施“孔子新汉学计划”，扩大各国优秀青年来华攻读博士学位和中外联合培养博士生招生规模。

来源：“21世纪经济报道”南方号