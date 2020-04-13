珠海香洲公办幼儿园6月招生，四大变化抢先看

从珠海市香洲区教育局获悉，2020年秋季香洲区公办幼儿园招生工作预计在6月份进行。与往年有所不同的是，今年该区公办园招生政策有四大变化。

12日，南方+记者从珠海市香洲区教育局获悉，2020年秋季香洲区公办幼儿园招生工作预计在6月份进行。与往年有所不同的是，今年该区公办园招生政策有四大变化。

变化一

两类人员纳入优先保障范围

优先保障人员有所增加。在现役军人、高层次人才、烈士、消防救援人员子女的基础上，将增加“香山创新、创业英才”以及抗击疫情一线医护人员子女。

根据相关规定，经认定符合条件的以上人员子女可按照相对就近原则优先保障就读香洲区公办幼儿园。

变化二

面向香洲区户籍适龄儿童招生

招生范围调整为面向香洲区户籍适龄幼儿。如学位有空余，则再面向非香洲区户籍幼儿。

往年，金湾、斗门等非香洲户籍但属于珠海户籍的适龄幼儿，在报名时既可报名户口所在区的公办幼儿园，也可报名香洲区公办幼儿园，电脑抽签时，香洲户籍生与珠海非香洲户籍生在同一顺序。今年，珠海非香洲户籍生仍可报名香洲公办幼儿园，但抽签时优先保障香洲户籍生，只有在幼儿园有空余学位时再面向珠海非香洲户籍生。

根据往年抽签数据来看，这一政策调整，意味着珠海非香洲户籍生几乎不可能再读香洲公办幼儿园。

变化三

小区配套公办园优先满足本小区户籍生

小区配套幼儿园优先满足本小区户籍居民适龄儿童就近入园。根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省城镇小区配套幼儿园治理工作方案的通知》（粤办函〔2019〕124号）要求，经认定的新建城镇小区配套幼儿园，优先满足本小区户籍居民适龄儿童就近入园。

变化四

公办园保教费统一调整至1000元/月/生

自2020年秋季学期起，香洲区公办幼儿园保教费收费标准统一为1000元/月。

香洲区教育局相关负责人解释，根据相关政策规定，县级教育部门要健全学前教育成本分担机制。根据办园成本、经济发展水平和群众承受能力等因素，合理确定公办园收费标准并建立定期动态调整机制。

此外，香洲区民办幼儿园继续实行自主招生政策。目前，该区共有民办幼教机构159所。其中，月保教费在1100元以下的28所，占全区托幼机构的17.61%；月保教费在1300元以下的83所，占全区托幼机构的52.20%；月保教费在2100元以下的111所，占全区托幼机构的69.81%；月保教费在2500元以下的125所，占全区托幼机构的78.61%。

来源：南方+