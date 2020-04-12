北师港浸大寄健康包给境外近千名师生和校友

武汉终于“解封”，我国新冠肺炎疫情总体态势向好，但全球疫情的快速蔓延，也让北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院时刻牵挂身在境外的师生和校友。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/何锭）武汉终于“解封”，我国新冠肺炎疫情总体态势向好，但全球疫情的快速蔓延，也让北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院时刻牵挂身在境外的师生和校友。

北师港浸大一直把师生的健康安全放在首位。疫情暴发后，学校迅速成立疫情防控工作专项小组，开展各项防疫工作。自上周起，学校更有暖心举动，通过点对点联系，分批寄送防疫物资给境外近千名师生和校友，硬核支持抗疫行动。

暖心健康包送关怀

北师港浸大的师生来自30多个国家和地区，在全球有50多所合作院校。受疫情影响，目前身在境外的教职员、国际生和交换生将近200人，另有登记申领学校健康包的校友700余人。他们分布在英国、美国、澳大利亚、韩国、日本、新加坡、西班牙、巴西、埃及等国家以及港澳台地区。

了解到大家遇到的困难后，北师港浸大采购了一次性防护口罩、酒精消毒棉片等物资，通过国际物流防疫爱心通道，陆续寄送给这些师生和校友。

寄送的健康包中还有校长汤涛院士，以及副校长陈致教授、毛亚庆教授写的信，他们分别鼓励大家以积极的心态应对疫情，注意自身安全，期待尽快相见。

友爱互助的大家庭

UIC是一个友爱互助的大家庭。自疫情发生以来，学校尽力支援受到疫情影响的师生和校友，同舟共济，共克时艰。

出于对学生的关心和鼓舞，北师港浸大在2月给身处湖北的学生一次性发放每人1000元慰问金。学校也与身处世界各地的师生保持密切联络，提供帮助。在校园内，学校筑起坚实的防控战线，同时储备返校后的防疫物资，目前已有超过10万个口罩储备，此外还有消毒液、衣物除菌剂、体温枪、护目镜和隔离衣等物资，以更好保障师生健康。

面对汹涌疫情，师生和校友积极参与和支援抗疫行动。自1月22日起，社会工作与社会行政专业的老师和校友，培训和支援一线的抗疫工作者。从除夕夜开始，校友会发起驰援湖北募捐活动，一千多名校友、师生和家长爱心接力，给医院送去紧缺的物资。还有一些在校学生，有的捐赠医疗物资给武汉雷神山医院等多个医疗机构，有的勇敢走上一线当志愿者，有的创作公益歌曲……

彼时，国内疫情牵动着北师港浸大外国师生的心。他们写信、录制视频，声援中国抗疫。后来随着全球疫情升级，学校把关切的目光转向境外。校友会建立海外校友支援群，得到了学校多个专业和部门的支持，搭建信息平台、提供支援。如今，学校邮寄给境外师生和校友的健康包已经在路上……

希望所有人都能保持健康，早日度过难关，我们一起迎接相聚时刻。