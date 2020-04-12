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推进线上就业全流程再造 华工就业进入“免疫”模式

2020-04-12 10:45 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/祝和平）疫情发生后，华南理工大学把学生就业工作全部转到线上，推出毕业生一站式求职服务云平台，从就业指导、招聘活动到就业手续实现毕业生线上就业全流程再造，学校适时推出《关于做好2020届毕业生就业工作的通知》，提出22条工作措施，进入抵抗疫情冲击的“免疫”模式，确保毕业生就业工作有序推进。

　　提升就业能力

　　能力提升有“金课”。学校面向全体同学开通“职业天空”职业测评平台，帮助同学们认识职业世界、认识自我，做出决策和行动；面向全体本科生开通了就创业直播平台，课程涉及职业规划、求职技巧、职场适应及创新创业等多个方面；从教育部推荐的22个慕课平台中精心挑选出25门就业创业指导“金课”推送给全体学生，提高指导针对性和学生学习效率。

　　职业考试有“小灶”。整合汇集国务院、教育部、广东省以及人社部门等出台的稳就业政策举措，宣传鼓励毕业生用好政策红利。学校同一些职业教育机构合作开展公务员、教师资格、事业单位、金融银行、军队文职等方面的免费线上考试辅导，帮助毕业生调整求职心态，提高求职技巧，尽早获得满意的工作。

　　就业咨询有“门路”。学校把88个负责就业工作的一线人员和心理咨询中心的联系方式挂到网上，通过他们可以获得针对性辅导，快速提高求职能力。同时，学校开展了线上个体咨询，解答学生在生涯规划、简历修改、求职技巧、职场适应、心态调试等方面的疑惑。

　　就业手续有“捷径”。2020届毕业生全部使用“电子报到证”“电子协议书”，就业协议书填报、鉴证、改派业务、报到证等均在微信端办理，实现信息多跑路、学生少跑腿。

　　拓宽就业渠道

　　精准施策，开展线上调研，掌握企业用工需求。开展行业需求调研，了解企业受疫情影响的程度，了解最新的用人需求变化，重点调研容纳了我校近8成毕业生就业的粤港澳大湾区企业招聘计划。从区域分布看，沿海地区需求依然旺盛，大湾区单位需求占据了一半以上。针对学生需求，就业指导中心按金融、军队文职、选调生、事业单位等行业、单位性质整理汇总招聘信息，进行定向、精准信息推送，大大减少学生筛选时间，提高求职的效率。

　　畅通渠道，用好各类平台，加强就业信息推送。一是建好学校平台，2月24日至今，学校就业在线新增注册企业数367家，新增招聘信息1437条，提供岗位19946个；就业微信公众号推送信息254条，各微信群推送信息441条，宣讲会89场，这些就业信息通过学生就业工作网络，源源不断地推送给每一个毕业生。二是用好社会平台，联合智联招聘和前程无忧举办大型春季空中双选会，新基建专场线上招聘会，3场双选会共有上网企业1808家，提供岗位144340个，毕业生人均投递简历6份。三是用好部省平台，充分运用教育部“24365全天候网上校园招聘”服务、国资委“抗疫稳岗扩就业、国资央企在行动”大型网络招聘活动、广东省大学生就业创业智慧服务平台，组织毕业生在线填写提交个人电子简历，方便平台为已提交电子简历的毕业生精准匹配推送岗位。此外，联合武汉大学、华中科技大学等湖北高校，定向服务在湖北的毕业生和用人单位。在人民网开设“华南理工大学招聘专区”，目前已提供招聘岗位超1200个。

　　靶向引领，大力推行就业引导工程。大力拓展中央企业就业渠道，与中国建筑、中国联通、中国兵器工业等大型央企联合举办行业类线上招聘联合活动；鼓励毕业生参加选调生工作，已有北京、上海、江苏等23个省区市党委组织部门发布选调生公告，预计录取人数将超过200人；做好大学生征兵工作和军队文职人员招录推荐工作，举办“部队文职人员备考政策空中宣讲会”，联合40多家军事院校及各大军区，建立文职人员招录交流机制；加强毕业生基层就业，积极组织实施 “三支一扶”“大学生志愿服务西部计划”等基层就业项目，完善政策激励，出台引导鼓励西部及艰苦边远地区就业的奖励办法，符合条件毕业生分别发放5000元到7000元的奖励金。

　　提供精准帮扶

　　学校针对全体2020届毕业生开展了细致的就业工作摸查，随着就业进程推进，有计划、分步骤、科学合理设置摸查重点。当前，学校以“周报”形式进行毕业生就业进展数据的统计，向各学院定期通报，争取不让一位同学“掉队”。

　　分类指导，精准帮扶。学校将未就业原因分为“签约中、求职中、未就业拟升学、拟出国出境、拟创业、拟参加公招考试”等，将就业困难原因细分为“学业困难、求职技巧困难、心态需调试、经济困难、人际关系困难”等原因，在此基础上给予他们针对性的指导与帮助。对未落实就业去向的毕业生一对一引导、一对一督促、一对一帮扶，特别是对仍在湖北的毕业生采取一人一策的精准帮扶措施，点面结合。

　　重点人群，专项帮扶。对于湖北地区毕业生，建立了专门的就业信息推送群，保证学生第一时间能获取最新的就业信息，助力就业。前期，学校为26名湖北籍毕业生落实求职创业补贴5.2万元，为662名毕业生发放疫情专项补助约48万元。目前，在湖北疫区的本科毕业生107人，就业率为21.50%；研究生411人，就业率为51.09%。接下来，还会根据毕业生求职进展，发放“双困”（家庭困难、就业困难）补助。

　　落实政策，兜底保障。学校将坚决贯彻落实教育部相关政策，对离校时未落实工作单位的毕业生，将户口、档案在学校保留两年，为离校未就业毕业生持续提供就业服务，及时办理相关就业手续，解除毕业生的后顾之忧。

编辑： 罗予岐

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